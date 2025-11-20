Fußball Landesliga Der SV Leonberg/Eltingen bangt um Kapitän und Torhüter
Gegen die SG Weinstadt plagen Trainer Robert Gitschier Personalsorgen – ob Spielführer Marco Seufert und Schlussmann Julian Bär spielen, entscheidet sich kurzfristig.
Gegen die SG Weinstadt plagen Trainer Robert Gitschier Personalsorgen – ob Spielführer Marco Seufert und Schlussmann Julian Bär spielen, entscheidet sich kurzfristig.
Das erste Halbjahr nach der Rückkehr in die Landesliga neigt sich für die Fußballer des SV Leonberg/Eltingen dem Ende zu. Am Sonntag (14.30 Uhr) treten Trainer Robert Gitschier und seine Mannschaft bei der SG Weinstadt an. Gitschier erwartet ein schwieriges Spiel, unterstreicht, dass es in der Liga keine einfachen Gegner gäbe.