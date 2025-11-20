Fußball Landesliga: Der SV Leonberg/Eltingen bangt um Kapitän und Torhüter

Das erste Halbjahr nach der Rückkehr in die Landesliga neigt sich für die Fußballer des SV Leonberg/Eltingen dem Ende zu. Am Sonntag (14.30 Uhr) treten Trainer Robert Gitschier und seine Mannschaft bei der SG Weinstadt an. Gitschier erwartet ein schwieriges Spiel, unterstreicht, dass es in der Liga keine einfachen Gegner gäbe.

Der Gegner präsentiert sich in starker Verfassung, nach der knappen Niederlage in Rutesheim hat die SG vier teils deutliche Siege in Folge eingefahren. Die mit 36 Toren drittbeste Offensive der Liga kommt vor allem mit einem gefährlichen Sturmduo daher: Faton Sylaj führt mit 18 Treffern und zusätzlich sieben Vorlagen aus 13 Partien die Torschützenliste der Liga deutlich an, sein Bruder Kujtim kommt auf neun Tore.

Was der SV von Öhringen lernen kann

Trotz der gegnerischen Qualität lässt sich Gitschier nicht verrückt machen. „Wir müssen auf unsere eigenen Stärken setzen, noch kompakter stehen und durch einfache Mittel ins Spiel kommen“, erklärt der Trainer seine Herangehensweise. Mitaufsteiger TSG Öhringen, gegen den sein Team in der Vorwoche eine Heimniederlage kassierte, habe umgesetzt, was seine Mannschaft hatte umsetzen wollen, führt er als Beispiel an: „Die sind in die Zweikämpfe gegangen, haben strukturiert gespielt, hinten nichts anbrennen lassen und trotzdem dynamisch und gut nach vorn gespielt. Das ist eigentlich unser Spiel.“

Man habe bei der knappen Pleite zu viele Möglichkeiten zugelassen, das wolle er ändern, betont Gitschier, der sich trotz des starken Gegners der Stärken seiner Mannschaft bewusst ist: „Die Vorrunde wollen wir natürlich mit einem Sieg abschließen. Es wird schwer, aber wir wissen auch um unsere Qualitäten, deshalb werden wir uns da nicht verstecken.“

Fragezeichen hinter wichtigen Personalien

Verzichten muss er auf die Urlauber Marvin Hampel und Patrik Hofmann, besonders schmerzhaft dürften auch die Ausfälle von Kapitän Marco Seufert und Stammtorhüter Julian Bär sein. Beide fehlten schon gegen Öhringen, ihr Einsatz entscheidet sich erst im Abschlusstraining. Gitschier ist jedoch überzeugt, im Falle eines Ausfalls adäquat reagieren zu können: „Wir haben trotzdem gute Jungs. Egal wer fehlt, die anderen kriegen mein Vertrauen.“

Wird Kapitän Marco Seufert (re./gegen Heimerdingens Ayyub Baroudi) rechtzeitig fit? Foto: Andreas Gorr

So gern der SV-Coach Vertrauen vergibt, so ungern gibt er einen Tipp für das Spiel ab: „Unser Ziel ist es zu gewinnen, das ist ganz klar. Ich will jetzt kein Ergebnis tippen, aber wenn es sein muss, sage ich 2:1 für uns.“