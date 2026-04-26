Fußball Landesliga: Der SV Leonberg/Eltingen feiert Matchwinner Matthias Falch

Als Marco Seufert in der 74. Minute einen Freistoß von rechts aus 18 Metern an der Mauer vorbei in die kurze Ecke zum 4:1 zirkelte, brachen auf der Bank des SV Leonberg/Eltingen alle Dämme. Unter riesigem Beifall wurde der Kapitän kurz darauf ausgewechselt und durfte sich den Applaus abholen. Denn erst mit dem vierten Treffer stand der Erfolg des SV Leonberg/Eltingen gegen einen vor allem in der ersten Halbzeit stark aufspielenden GSV Pleidelsheim, der nach der Niederlage auf den ersten Abstiegsplatz zurückfiel, endgültig fest.

Der Aufsteiger verbesserte sich mit 34 Zählern auf den achten Tabellenrang und hat nunmehr sieben Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. „Eng bleibt es wohl bis zum Schluss, die anderen Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte haben auch gepunktet“, ahnte SV-Trainer Robert Gitschier kurz nach dem Abpfiff.

Recht ereignislose erste Hälfte

Mit dem Auftritt seiner Elf in der ersten Halbzeit war Gitschier überhaupt nicht zufrieden. „Wir waren mit und ohne Ball viel zu passiv und bei vielen hohen Bällen nicht eng genug an den Gegenspielern“, monierte der SV-Coach. Pleidelsheim presste hoch in der Hälfte der Gastgeber, die die Bälle nur mit weiten Schlägen von Torhüter Julian Bär und langen Pässen nach vorne brachten. Zu echten Chancen kamen beide Teams im ersten Durchgang kaum: Die Gäste waren nur bei drei Fernschüssen gefährlich. Der SV verpasste die Führung bei einem Schuss von Ennio Ohmes aus zehn Metern (14.) und hatte die beste Möglichkeit, als Seufert aus 17 Metern knapp über den Torwinkel schoss (39.).

SV-Sturmtank Patrik Hofmann (re.) trug sich gegen den GSV Pleidelsheim nicht in die Torschützenliste ein. Foto: Andreas Gorr

Kurz nach der Pause wurden die Gastgeber dann kalt erwischt: Marijan Salopek war an der eigenen Torauslinie nicht konsequent genug gegen einen Gegenspieler, nach dessen Rückpass traf Robin Slawig aus 19 Metern herrlich in den Winkel zum 0:1 (47.). Doch der SV zeigte sich nicht geschockt und hatte drei Minuten später die passende Antwort: Pascal Nufer setzte sich auf der rechten Angriffsseite durch und brachte den Ball flach nach innen, wo der mitgelaufene Matthias Falch aus sieben Metern zum 1:1 traf.

Finley Strahl (2. v. li.) beackerte seine Pleidelsheimer Gegenspieler aufopferungsvoll. Foto: Andreas Gorr

Nachdem beide Teams eine Möglichkeit zur Führung vergeben hatten, brachte ein Angriff über die linke Seite die Führung für den SV: Diesmal war Linksverteidiger Falch der Vorlagengeber, Ennio Ohmes verwandelte in der 65. Minute am langen Pfosten zum 2:1. Der Rückstand zeigte bei den Gästen Wirkung: Nur drei Minuten später kombinierte sich der SV erneut über links nach vorne, den Pass von Seufert in den Rücken der Abwehr verwertete Falch mit seinem zweiten Treffer zum 3:1. „Die Mannschaft hat wieder gezeigt, dass sie nach einem Rückstand zurückkommen und ein Spiel drehen kann“, freute sich Coach Gitschier.

In der Schlussphase hätte der Sieg des SV Leonberg/Eltingen sogar noch höher ausfallen können: Gegen sichtlich angezählte Gäste donnerte Finley Strahl nach einem Ballgewinn vor dem GSV-Strafraum den Ball ans Lattenkreuz (77.). „Heute war nicht alles schön, aber am Ende jedenfalls erfolgreich“, lautete Gitschiers Schlussfazit. SV Leonberg/Eltingen: Bär, Falch, Trefz, L. Feigl, Salopek, Seufert (77. D. Feigl), Schmidt (46. Kern), Weeber, Nufer (64. Strahl), Hofmann (46. Häusler), Ohmes (71. Hampel).