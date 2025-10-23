Fußball Landesliga: Der SV Leonberg/Eltingen will mutig auftreten

Vergangenen Samstag ist passiert, was irgendwann passieren musste: Im fünften Heimspiel gegen die SG Schorndorf ging der SV Leonberg/Eltingen beim 1:3 zum ersten Mal als Verlierer vom Platz. „Es war ein offenes Spiel, eine Punkteteilung wäre möglich gewesen“, meint SV-Trainer Robert Gitschier rückblickend, richtet den Blick jedoch schon wieder nach vorne.

An diesem Samstag (15.30 Uhr) ist der SV Leonberg/Eltingen bei der Sport-Union Neckarsulm zu Gast, die derzeit einen Zähler und zwei Tabellenränge hinter dem SV zurückliegt. „Unser Ziel ist, dass das auch am Samstag noch so ist“, verrät Gitschier.

Am vergangenen Samstag musste sich der SV Leonberg/Eltingen mit Julian Häusler (hi.) der SG Schorndorf um Ex-Profi Matthias Morys 1:3 geschlagen geben. Foto: Andreas Gorr

Nach mäßigem Saisonstart hat sich der ehemalige Ober- und Verbandsligist gefangen und holte aus den vorigen zwei Begegnungen gegen den TSV Crailsheim (4:1) und bei der SGM Krumme Ebene (2:1) die Maximalausbeute von sechs Zählern. Zuvor hatte die Mannschaft um den in der Jugend unter Julian Nagelsmann bei der TSG 1899 Hoffenheim ausgebildeten Bahadir Özkan seine Offensivstärke beim 8:0 gegen den SV Kaisersbach unter Beweis gestellt. Doch Coach Gitschier lässt sich davon nicht beeindrucken: „Wir wollen auch in Neckarsulm mutig auftreten und ein Zeichen setzen“, sagt er.

Allerdings muss der Coach die Innenverteidigung umbauen, Marijan Salopek fällt mit einer Schulterprellung aus. Dafür kehrt voraussichtlich Sandro Seeber nach seiner Daumenverletzung in den Kader zurück.