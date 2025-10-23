 
Fußball Landesliga Der SV Leonberg/Eltingen will mutig auftreten

Fußball Landesliga: Der SV Leonberg/Eltingen will mutig auftreten
1
Steht nach seiner Daumenverletzung wieder im Kader des SV Leonberg/Eltingen: Stürmer Sandro Seeber Foto: Andreas Gorr

Landesliga-Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen ist am Samstag bei der Sport-Union Neckarsulm zu Gast – der Gegner hat zuletzt des SV Kaisersbach 8:0 weggefegt.

Vergangenen Samstag ist passiert, was irgendwann passieren musste: Im fünften Heimspiel gegen die SG Schorndorf ging der SV Leonberg/Eltingen beim 1:3 zum ersten Mal als Verlierer vom Platz. „Es war ein offenes Spiel, eine Punkteteilung wäre möglich gewesen“, meint SV-Trainer Robert Gitschier rückblickend, richtet den Blick jedoch schon wieder nach vorne.

 

An diesem Samstag (15.30 Uhr) ist der SV Leonberg/Eltingen bei der Sport-Union Neckarsulm zu Gast, die derzeit einen Zähler und zwei Tabellenränge hinter dem SV zurückliegt. „Unser Ziel ist, dass das auch am Samstag noch so ist“, verrät Gitschier.

Am vergangenen Samstag musste sich der SV Leonberg/Eltingen mit Julian Häusler (hi.) der SG Schorndorf um Ex-Profi Matthias Morys 1:3 geschlagen geben. Foto: Andreas Gorr

Nach mäßigem Saisonstart hat sich der ehemalige Ober- und Verbandsligist gefangen und holte aus den vorigen zwei Begegnungen gegen den TSV Crailsheim (4:1) und bei der SGM Krumme Ebene (2:1) die Maximalausbeute von sechs Zählern. Zuvor hatte die Mannschaft um den in der Jugend unter Julian Nagelsmann bei der TSG 1899 Hoffenheim ausgebildeten Bahadir Özkan seine Offensivstärke beim 8:0 gegen den SV Kaisersbach unter Beweis gestellt. Doch Coach Gitschier lässt sich davon nicht beeindrucken: „Wir wollen auch in Neckarsulm mutig auftreten und ein Zeichen setzen“, sagt er.

Allerdings muss der Coach die Innenverteidigung umbauen, Marijan Salopek fällt mit einer Schulterprellung aus. Dafür kehrt voraussichtlich Sandro Seeber nach seiner Daumenverletzung in den Kader zurück.

Weitere Themen

Fußball Landesliga: SKV Rutesheim trifft auf den Angstgegner aus dem Ligakeller

Fußball Landesliga SKV Rutesheim trifft auf den Angstgegner aus dem Ligakeller

Die Fußballer der SKV Rutesheim sind in der Landesliga beim schlecht gestarteten TSV Ilshofen zu Gast. In den vergangenen sechs Partien gab es ein Remis sowie fünf Niederlagen.
Von Henning Maak
Fußball Landesliga: TSV Heimerdingen: Der Abstiegskampf nagt an Trainer Markus Koch

Fußball Landesliga TSV Heimerdingen: Der Abstiegskampf nagt an Trainer Markus Koch

Der TSV Heimerdingen steht in der Fußball-Landesliga vor dem Kellerduell mit der SGM Krumme Ebene auf einem Abstiegsplatz. Der Coach ist vor der wichtigen Partie angespannt.
Von Flemming Nave
Orga-Chef Soffner zufrieden: Citylauf bringt fast 6000 Euro an Spenden

Orga-Chef Soffner zufrieden Citylauf bringt fast 6000 Euro an Spenden

Beim Leonberger Citylauf haben 2145 Menschen teilgenommen und 5875 Euro Spendengeld erlaufen. Orga-Chef Ralf Soffner freut sich schon auf den Lauf 2026.
Von Flemming Nave
Turnen dritte Liga: Die WTG Heckengäu hat den Aufstieg im Visier

Turnen dritte Liga Die WTG Heckengäu hat den Aufstieg im Visier

Die Drittliga-Turner schlagen den USC München 44:25 und behauptete die Tabellenführung. Die Riege peilt die Relegation um den Aufstieg in Liga zwei an.
Von Wayne Jaeschky
Handball Oberliga: Nach Trainer-Abschied per Whatsapp: Turbulente Tage beim SV Leonberg/Eltingen

Handball Oberliga Nach Trainer-Abschied per Whatsapp: Turbulente Tage beim SV Leonberg/Eltingen

Die Oberliga-Handballer müssen nach dem überraschenden Rücktritt von Trainer Zoran Stavreski mehrere Baustellen beackern. Einige Ex-Spieler unterstützen die Mannschaft.
Von Jürgen Kemmner
Fußball Kreisliga A2: SpVgg Renningen überrollt Gegner – Matthias Stahl mit Viererpack

Fußball Kreisliga A2 SpVgg Renningen überrollt Gegner – Matthias Stahl mit Viererpack

Wieder schafft der FC Gerlingen den späten Ausgleich. Der TSV Flacht holt den zweiten Sieg, während die Spvgg Weil der Stadt ihren nächsten teuer bezahlt.
Von Flemming Nave
Volleyball Regionalliga: TSF Ditzingen halten dem gegnerischen Druck nicht stand

Volleyball Regionalliga TSF Ditzingen halten dem gegnerischen Druck nicht stand

Die Regionalliga-Mannschaft der TSF Ditzingen unterliegt in eigener Halle der VSG Ettlingen/Rüppurr klar mit 0:3. Kapitänin Ute Busch bemängelt fehlende Ruhe.
Von Jürgen Kemmner
Basketball Regionalliga: Notarzt-Einsatz: Spielerin des TSV Malmsheim liegt lange am Boden

Basketball Regionalliga Notarzt-Einsatz: Spielerin des TSV Malmsheim liegt lange am Boden

Der TSV Malmsheim gewinnt seine Spiele – die Partie der Regionalliga-Frauen muss aber länger unterbrochen werden. Die Männer des SV Leonberg/Eltingen sind ohne Chance.
Von Flemming Nave
Handball Verbandsliga: TSF Ditzingen nehmen die Hürde in Mössingen

Handball Verbandsliga TSF Ditzingen nehmen die Hürde in Mössingen

Die Verbandsliga-Handballer gewinnen bei der Spvgg Mössingen mit 35:23 und setzen sich an der Tabellenspitze fest. Trainer Dennis Zwicker muss aber gleich einige Akteure ersetzen.
Von Henning Maak
Fußball Bezirksliga: Die Mehicevic-Show: Fünf Tore beim 6:1 des TSV Merklingen

Fußball Bezirksliga Die Mehicevic-Show: Fünf Tore beim 6:1 des TSV Merklingen

In der Fußball-Bezirksliga kehrt der TSV Münchingen mit einem Derby-Triumph in die Erfolgsspur zurück. Der TSV Merklingen beendet Durststrecke dank Torjäger Dzanan Mehicevic.
Von Henning Maak
