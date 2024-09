Die SKV Rutesheim dominiert in der Landesliga die Begegnung gegen den Spitzenreiter FSV Waiblingen über weite Strecken, unterliegt jedoch am Ende mit 0:2.

Henning Maak 08.09.2024 - 15:20 Uhr

SKV-Coach Christopher Baake gehört nicht zu der Spezies Trainer, die regelmäßig über die Leistung der Unparteiischen schimpfen. Doch am Freitagabend konnte auch er sich ein paar kritische Worte über eine Szene in der 4. Minute nicht verkneifen: „Einen klareren Foulelfmeter plus rote Karte gibt es gar nicht. Das hat jeder hier auf dem Sportplatz gesehen – außer dem Schiedsrichter“, monierte er. Passiert war Folgendes: SKV-Kapitän Tobias Gebbert lief nach einer Balleroberung am gegnerischen Strafraum seinem Gegenspieler davon und allein auf Gäste-Schlussmann Mario Peric zu und kam nach einem langen Bein eines Waiblingers acht Meter vor dem Tor zu Fall – doch die Pfeife des 20-jährigen Schiedsrichters Justin Ekk blieb stumm. Über einen Pfiff hätten sich die Gäste nicht beschweren können – und die Partie hätte wohl einen anderen Verlauf genommen.