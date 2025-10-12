Fußball Landesliga: Der TSV Heimerdingen beendet seine Negativserie

Nach drei Niederlagen in Folge hat der TSV Heimerdingen in der Landesliga zumindest wieder einen Teilerfolg erzielt. Die Mannschaft von Trainer Markus Koch kam nach einer Leistungssteigerung nach der Pause gegen den spielstarken SSV Schwäbisch Hall zu einem 2:2 (1:2) und verbesserte sich mit vom Relegationsrang auf den ersten Nichtabstiegsplatz. „In der zweiten Hälfte hat die Mannschaft mit viel Intensität und Leidenschaft gespielt. Daran müssen wir uns für die kommenden Spiele orientieren“, meinte der TSV-Coach.

In der ersten Halbzeit starteten die Gastgeber gut in die Partie und hatten nach zehn Minuten eine Riesenchance, als Marius Riedmiller nach einem Freistoß und einer Kopfballverlängerung von Sebastian Bortel im Fünfmeterraum zum Kopfball kam, diesen jedoch nicht über die Linie brachte. Zwei Minuten später führten die Grün-Weißen mit 1:0: Haris Gudzevic schlenzte zunächst einen Schuss aus 20 Metern an den Pfosten, nach der folgenden Flanke war Gudzevic zwölf Meter vor dem Tor schneller als sein Gegenspieler und besorgte die Führung.

Der Außenbahn-Express des TSV: Robin Reichardt (li.) flankt, das Bein von SSV-Kapitän Yannik Winker kommt zu spät. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der Gegentreffer beeindruckte die Gäste jedoch nicht, die den Ball gefällig durch die eigenen Reihen laufen ließen und geduldig auf den Ausgleich drängten. Das 1:1 nach 25 Minuten fiel keineswegs überraschend: Der schnelle Ousaino Danso, mit dem die TSV-Defensive enorme Probleme hatte, ließ nach einem Flachpass in den Strafraum mit einer Körpertäuschung zwei Gegenspieler aussteigen und traf trocken ins rechte untere Eck.

Torwart-Patzer führt zum Rückstand

Das beeindruckte die Heimerdinger sichtlich, die sich in der Folge am eigenen Strafraum eingeschnürt sahen und ihren technisch versierten Gegenspielern häufig hinterherliefen. Vorne konnten die Stürmer Gudzevic und Riedmiller kaum einen Ball festmachen und für Entlastung sorgen. Ein Kopfball von Firat Doganay aus zehn Metern strich nach 29 Minuten knapp am TSV-Gehäuse vorbei, drei Minuten später wurde ein Schuss von Selcuk Vural noch vor Linie geblockt. Dann sorgte ein individueller Fehler von TSV-Goalie Tom Kaczmarek dafür, dass die Gastgeber mit einem Rückstand in die Pause gingen: Drei Minuten vor der Pause ließ er einen Schuss von Danso aus 22 Metern durch die Hände in die Maschen gleiten.

TSV-Trainer Markus Koch (stehend) war vor allem mit der Darbietung seiner Mannschaft nach der Pause zufrieden. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Doch in der zweiten Halbzeit boten die TSV-Akteure einen ganz anderen Auftritt und kamen über die Zweikämpfe ins Spiel zurück. Und nach 58 Minuten verlängerte der aufgerückte Gabriel Fota einen Freistoß aus dem Halbfeld per Kopf zum 2:2-Ausgleich ins Netz. „Mit dem Rücken zur Wand hat die Mannschaft auf einmal alles rausgehauen“, lobte TSV-Coach Koch. Den Gästen, bei denen Danso nach 55 Minuten verletzungsbedingt ausschied, kamen kaum noch gefährlich vor das TSV-Tor. Die Grün-Weißen drängten hingegen auf den dritten Treffer, der jedoch nicht mehr fallen wollte.

TSV Heimerdingen: Kaczmarek, Pellegrino, Fota, Bortel, Jildiz (46. Schüller), Schlick, de Sousa Lourenco (75. Kuchtanin), Tepegoez (65. Baroudi), Reichardt, Gudzevic, Riedmiller (61. Buxmann).