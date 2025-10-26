Fußball Landesliga Der TSV Heimerdingen beendet seine Sieglos-Serie
Der Fußball-Landesligist feiert nach fünf Partien ohne Sieg einen 2:0-Erfolg im Kellerduell über die SGM Krumme Ebene – der TSV bestreitet die letzten 20 Minuten in Unterzahl.
Der Blick auf die neue Anzeigetafel löste enorme Erleichterung bei allen Freunden der Fußballer des TSV Heimerdingen aus. 2:0 stand darauf, 2:0 hatte der TSV im Kellerduell die Spielgemeinschaft Krumme Ebene am Neckar besiegt und so eine Serie von fünf Partien in der Landesliga ohne Sieg beendet.