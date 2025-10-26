Fußball Landesliga: Der TSV Heimerdingen beendet seine Sieglos-Serie

Der Blick auf die neue Anzeigetafel löste enorme Erleichterung bei allen Freunden der Fußballer des TSV Heimerdingen aus. 2:0 stand darauf, 2:0 hatte der TSV im Kellerduell die Spielgemeinschaft Krumme Ebene am Neckar besiegt und so eine Serie von fünf Partien in der Landesliga ohne Sieg beendet.

„Das war ein sehr wichtiger Erfolg“, sagte Trainer Markus Koch nach den 90 Minuten auf dem aufgeweichten, nicht ganz einfach zu bespielnden Rasen an der Weissacher Straße vor 160 Zuschauern, „nach einer schwierigen Woche ging es nur darum, hier und heute zu bestehen. Jetzt sehen wir weiter.“

Martin Kuchtanin (li.(gegen Marius Wörner)kurbelte das Spiel des TSV Heimerdingen an. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Sagen wir es so: Der Erfolg kam zur rechten Zeit zu den Heimerdinger Kickern zurück. Der Dreier war so bitter nötig wie Insulin für einen Diabetiker, denn bei einer Niederlage gegen den Konkurrenten aus den Tiefen der Tabelle wäre der TSV auf einem Abstiegsrang kleben geblieben – und das hätte die prekäre Situation für alle Beteiligten in der Abteilung von Fußball-Chef Uwe Sippel bis zu den Auswechselspielern mit ziemlicher Sicherheit verschärft.

Trainer Markus Koch atmet auf

Dazu ist es nicht gekommen, das Abrutschen des letztjährigen Verbandsligisten im Tabellenranking ist zumindest einmal gestoppt. Doch Markus Koch gibt sich keinen Illusionen hin, dass sich damit das Schäfchen TSV Heimerdingen bereits wieder im Trockenen befände. „Wir genießen diesen Augenblick und nehmen den wichtigen Sieg mit“, sagte der 57-Jährige, „an unserer Gesamtlage ändert sich deshalb nur wenig.“ Der Wagen des TSV steckt noch immer im Abstiegsschlamassel, es wird noch einiger Anstrengung bedürfen, ihn da rauszuziehen und befreit in Richtung Mittelfeld zu rollen.

Gegen die SGM Krumme Ebene demonstrierten die Spieler des TSV Heimerdingen Teamgeist. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Aber die Partie gegen die SGM Krumme Ebene lag womöglich an der Wegmarke, an der es wieder nach vorn gehen könnte. „Es ist viel Last von unseren Schultern gefallen. Dieser Sieg wird uns Auftrieb geben“, meinte Außenverteidiger Salvatore Pellegrino, der gewohnt zuverlässig die linke Seite beackert hatte, „das war auch ein wichtiger Erfolg für unseren Coach – die Erleichterung ist bei uns allen groß.“ Innenverteidiger Leon Baumeister hatte nach einem Schlusspfiff wieder mal ein Lächeln auf den Lippen. „Wir müssen uns diesen Spaß am Spiel bewahren“, sagte Baumeister, „wir sind heute über den Teamgeist gekommen – und das hat sich ausgezahlt.“

Geht doch, lieber TSV Heimerdingen, könnte man jetzt kurz und knapp feststellen. Es geht, gerade deshalb, weil der Abwehrverbund in Bestbesetzung aufgelaufen ist – mit der eingespielten Viererkette Pellegrino, Baumeister, die wieder genesene Daniel Geppert und Gabriel Fota, davor die beiden Sechser Sebastian Bortel und der lange verletzte Martin Kuchtanin, der den Spielaufbau ankurbelte. „Gerade Geppert gibt dem gesamten Verbund zusätzliche Sicherheit“, bemerkte Markus Koch, „der Gegner war eigentlich nur bei Standardsituationen gefährlich.“

Im Defensivverbund gut gearbeitet: TSV-Innenverteidiger Leon Baumeister (mi.) und Außenverteidiger Gabriel Fota (re.). Foto: Baumann/Alexander Keppler

Die Gäste hatten tatsächlich kaum eine echte Torchance über die gesamten 90 Minuten, der TSV dagegen tauchte immer wieder gefährlich im SGM-Sechzehner auf. Robin Reichardt lieferte ein Flanken-Potpurri ab, doch die Abnehmer hatten keinen Erfolg, die Schüsse von Haris Gudzevic wurden geblockt oder SGM-Keeper Andre Poslovsky hatte noch seine Finger dran. Es dauerte fast eine Stunde, ehe Gudzevic den Ball nach Vorarbeit von Kuchtanin und Rudolf Buxmann unbedrängt über die Linie schob (59.).

Der TSV übersteht Unterzahl problemlos

Acht Minuten später ging Gudzevic im Strafraum an der Torauslinie zu Boden, Schiri Moritz Herr überlegte eine Sekunde und zeigte auf den Punkt – der Gefoulte ließ sich die Chance zu 2:0 nicht entgehen (67.). Auch die Gelb-Rote Karte für Buxmann, der mit offener Sohle in Torhüter Poslovsky hineingerutscht war (71.), brachte keinen Bruch im Heimerdinger Spiel – der SGM Krumme Ebene fehlte entweder die Kraft oder der Wille (oder beides), um sich gegen die drohende Niederlage zu wehren. Der TSV konnte das Päckchen mit den drei Punkten in aller Ruhe schnüren. „Diesen Schwung wollen wir mitnehmen ins Derby gegen den SV Leonberg/Eltingen am Samstag“, sagte Leon Baumeister. Es wird die nächste Bewährungsprobe. TSV Heimerdingen: Emmrich – Fota, Geppert, Baumeister, Pellegrino – Bortel, Kuchtanin – Reichardt, Tepegoez (75. Schlick) – Buxmann, Gudzevic (82. Riedmiller).