Fußball Landesliga Der TSV Heimerdingen besteht beim starken Aufsteiger
Der Fußball-Landesligist erkämpft sich bei der TSG Öhringen ein 1:1 und bleibt ungeschlagen. Am Ende hätte der TSV Heimerdingen sogar drei Punkte holen können.
Der TSV Heimerdingen bleibt auch im dritten Saisonspiel ungeschlagen und hat sein herausforderndes Auftaktprogramm mit fünf Zählern abgeschlossen. Nach der Punkteteilung gegen den Aufstiegsanwärter FV Löchgau und dem Erfolg gegen den Vorjahresfünften TV Oeffingen trotzten die Heimerdinger der TSG Öhringen beim 1:1 (1:1) einen verdienten Zähler ab. „Es war ein schwieriges Spiel, daher sind wir mit dem Punkt hochzufrieden“, lobte TSV-Trainer Markus Koch das Team.