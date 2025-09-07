 
Fußball Landesliga: Der TSV Heimerdingen besteht beim starken Aufsteiger
1
Robin Reichardt (Mi./im Spiel gegen den FC Holzhausen) erzielte die 1:0-Führung für den TSV Heimerdingen in Öhringen. Foto: Pressefoto Baumann

Der Fußball-Landesligist erkämpft sich bei der TSG Öhringen ein 1:1 und bleibt ungeschlagen. Am Ende hätte der TSV Heimerdingen sogar drei Punkte holen können.

Sport: Jürgen Kemmner (jük)

Der TSV Heimerdingen bleibt auch im dritten Saisonspiel ungeschlagen und hat sein herausforderndes Auftaktprogramm mit fünf Zählern abgeschlossen. Nach der Punkteteilung gegen den Aufstiegsanwärter FV Löchgau und dem Erfolg gegen den Vorjahresfünften TV Oeffingen trotzten die Heimerdinger der TSG Öhringen beim 1:1 (1:1) einen verdienten Zähler ab. „Es war ein schwieriges Spiel, daher sind wir mit dem Punkt hochzufrieden“, lobte TSV-Trainer Markus Koch das Team.

 

Dem Coach war in erster Linie daran gelegen, die bärenstarke Offensive des Aufsteigers mit Regional- und Oberliga-erfahrenen Akteuren vom eigenen Tor fern zu halten. Die letzten Bälle wurden regelmäßig geblockt, die Flanken aus dem Halbfeld eine sichere Beute von Schlussmann Lukas Emmrich. Da aber auch die Gastgeber defensiv gut standen, entwickelte sich eine Begegnung, die sich vorwiegend im Mittelfeld abspielte, und die von beiden Abwehrreihen dominiert wurde.

Trainer Markus Koch lobte die Leistung seiner Mannschaft gegen die TSG Öhringen. Foto: Andreas Gorr

Es war durchaus überraschend, dass die Grün-Weißen mit ihrer ersten Chance gleich zur Führung kamen: Innenverteidiger Daniel Geppert setzte Robin Reichardt mit einem perfekt getimten langen Flachpass in Szene, der Außenbahnspieler nutzte den Bewegungsvorsprung vor seinem Gegenspieler und schloss frei vor TSG-Keeper Len Brutzer zum 1:0 ab. „Nach dem Gegentreffer waren die Öhringer sichtlich angefressen“, konstatierte Coach Koch.

