Fußball Landesliga Der TSV Heimerdingen will sich im Derby nicht verstecken
Zweiter gegen Neunter: Der TSV Heimerdingen spielt im Derby bei der SKV Rutesheim zwar die Rolle des Underdogs – doch die Leistungskurve beim Team zeigt klar nach oben.
Zweiter gegen Neunter: Der TSV Heimerdingen spielt im Derby bei der SKV Rutesheim zwar die Rolle des Underdogs – doch die Leistungskurve beim Team zeigt klar nach oben.
Die unglückliche Niederlage gegen den TSV Ilshofen (1:2) hat der TSV Heimerdingen verdaut, die Stimmung in der Mannschaft ist gut, denn „unsere Leistungskurve zeigt klar nach oben“, betont Sportdirektor Daniel Riffert vor dem Derby am Freitagabend (19 Uhr) bei der SKV Rutesheim.