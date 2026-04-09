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  6. Der TSV Heimerdingen will sich im Derby nicht verstecken

Fußball Landesliga Der TSV Heimerdingen will sich im Derby nicht verstecken

Fußball Landesliga: Der TSV Heimerdingen will sich im Derby nicht verstecken
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An das Hinspiel im September haben die Spieler des TSV Heimerdingen keine guten Erinnerungen: Bei der 1:3-Niederlage musste erst Torhüter Lukas Emmrich (Foto) mit Rot vom Platz, kurz vor Schluss folgte auch noch Verteidiger Leon Baumeister. Foto: Pressefoto Baumann/Leonie Keppler

Zweiter gegen Neunter: Der TSV Heimerdingen spielt im Derby bei der SKV Rutesheim zwar die Rolle des Underdogs – doch die Leistungskurve beim Team zeigt klar nach oben.

Sport: Jürgen Kemmner (jük)

Die unglückliche Niederlage gegen den TSV Ilshofen (1:2) hat der TSV Heimerdingen verdaut, die Stimmung in der Mannschaft ist gut, denn „unsere Leistungskurve zeigt klar nach oben“, betont Sportdirektor Daniel Riffert vor dem Derby am Freitagabend (19 Uhr) bei der SKV Rutesheim.

 

Dass das Team des scheidenden Trainers Markus Koch auf den Tabellenzweiten trifft, sorgt nicht für Schnappatmung, schließlich hat der TSV in diesem Jahr mehrfach gegen Clubs gepunktet, die sich in oberen Liga-Regionen aufhielten. „Wir werden uns nicht verstecken und mutig auftreten“, betont Riffert, „wir müssen an den Erfolg glauben.“

Dieses Mal war TSV-Keeper Lukas Emmrich (mit Sebastian Bortel) vor Alexander Grau (re.) am Ball – doch im Derby im September erzielte der Rutesheimer zwei Treffer. Foto: Pressefoto Baumann/Leonie Keppler

Der Verbandsliga-Absteiger hat sich gefunden und profitiert vor allem von der Rückkehr der lange verletzten Martin Kuchtanin und Filip Milos, die dem Defensivverbund Sicherheit geben. Vielleicht kehrt im Rutesheimer Sportpark Bühl eine weitere ehemalige Stammkraft zurück – Flügelflitzer Robin Reichardt ist wieder beschwerdefrei und einsatzbereit. „Das würde uns zusätzliche Optionen eröffnen“, sagt Daniel Riffert.

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