Fußball-Landesliga Der TSV Köngen bleibt dran
Fußball-Landesliga
Der Spitzenreiter gewinnt in Plattenhardt mit 1:0, der FV Neuhausen schwächelt weiter.
Fußball-Landesliga
Der Spitzenreiter gewinnt in Plattenhardt mit 1:0, der FV Neuhausen schwächelt weiter.
An der Tabellenspitze der Fußball-Landesliga bleibt zunächst alles, wie es ist. Die Mannschaften des Spitzentrios TSV Ehningen, TSV Köngen und TSV Bernhausen gewannen jeweils knapp – wodurch die Köngener zumindest Relegationsplatz zwei verteidigten und an Ehningen dran bleiben. Dem FV Neuhausen scheint derweil die Luft auszugehen.