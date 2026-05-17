Fußball-Landesliga: Der TSV Köngen bleibt Zweiter

Der TSV Köngen gewinnt das nächste Spitzenspiel und behauptet Platz zwei, der FV Neuhausen wird einfach das Thema mit den schwankenden Leistungen nicht los. Für die beiden Fußball-Landesligisten der Region war es ein unterschiedlich erfolgreiches Wochenende.

FV Neuhausen – SC Geislingen 1:2

Die Neuhausener hätten einen Knopf an das Thema Klassenverbleib machen können. Aber sie verloren gegen den akuter gefährdeten SC Geislingen, wodurch dieser auf den sicheren Platz neun kletterte. Der FVN steht einen Rang davor mit nur noch drei Punkten Vorsprung auf die Geislinger und zwei weiteren auf den Abstiegsrelegationsrang 13. Es ging gleich mal schlecht los für die Neuhausener. Die Geislinger gingen bereits in der 7. Minute durch Marco Roschmann in Führung. An diesem Spielstand änderte sich lange nicht – und das nächste Tor erzielte ebenfalls ein Geislinger: Mert Özdemir in der 57. Minute zum 2:0 für den SC. Die Neuhausener rannten an, aber mehr als das 1:2 durch Peter Güth in der 87. Minute war nicht drin.

FV Neuhausen: Rudnicki; Potsolidis, Plattenhardt, Denzinger (81. Weckerle), Wanner, Schestakow, Güth, Herzog (46. Govorusic), Fickeisen (68. Andretti), Fritz (63. Mozer), Memic (46. Schenk).

TSV Bernhausen – TSV Köngen1:2

Durch den 2:0-Erfolg am Mittwochabend gegen den TSGV Waldstetten sind die Köngener wieder auf Platz zwei geklettert – und durch den Erfolg in Bernhausen verteidigten sie diesen Rang gegen den Konkurrenten beziehungsweise bauten den Vorsprung auf vier Punkte aus. Und das nennt man wohl das Glück des Tüchtigen: Der Bernhausener lagen nach dem Treffer von Antun Stegl in der 34. Minute in Führung – und in der Blitztabelle auf Rang zwei. Marvin Durst glich noch vor der Pause aus – und Dennis Vinko Vrljicak gelang in der Nachspielzeit der – natürlich umjubelte – Siegtreffer.

TSV Köngen: Vogelmann; Durst, Panne (86 Jason Hindennach), Schlotterbeck (36. Corbisiero), Herz, Schadt (75. Rüttinger), Kimi Hindennach (63. Vrljicak), Lander, Brück, Dobler, Kögler (90.+2 Intemperante).