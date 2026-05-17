Fußball-Landesliga Der TSV Köngen bleibt Zweiter
Fußball-Landesliga
Der TSV Köngen gewinnt das nächste Spitzenspiel, der FV Neuhausen verliert Kellerduell.
Fußball-Landesliga
Der TSV Köngen gewinnt das nächste Spitzenspiel, der FV Neuhausen verliert Kellerduell.
Der TSV Köngen gewinnt das nächste Spitzenspiel und behauptet Platz zwei, der FV Neuhausen wird einfach das Thema mit den schwankenden Leistungen nicht los. Für die beiden Fußball-Landesligisten der Region war es ein unterschiedlich erfolgreiches Wochenende.