Fußball-Landesliga Der TSV Köngen gewinnt Spitzenspiel in Bernhausen und bleibt Zweiter
Der TSV Köngen gewinnt in der Fußball-Landesliga beim TSV Bernhausen das nächste Spitzenspiel, der FV Neuhausen verliert Kellerduell mit dem SC Geislingen.
Der TSV Köngen gewinnt in der Fußball-Landesliga beim TSV Bernhausen das nächste Spitzenspiel, der FV Neuhausen verliert Kellerduell mit dem SC Geislingen.
Der TSV Köngen gewinnt das nächste Spitzenspiel und behauptet Platz zwei, der FV Neuhausen wird einfach das Thema mit den schwankenden Leistungen nicht los. Für die beiden Fußball-Landesligisten der Region war es ein unterschiedlich erfolgreiches Wochenende.