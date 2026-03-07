Das zweite Landesliga-Derby der Saison zwischen der SKV Rutesheim und dem Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen geht an die Schwarz-Weißen. Die Entscheidung fällt früh und wird diskutiert.

Flemming Nave 07.03.2026 - 09:40 Uhr

Zum Auftakt der Rückrunde in der Fußball-Landesliga gewinnt die SKV Rutesheim mit 1:0 beim SV Leonberg/Eltingen. Die Gäste hatten den Jahreswechsel noch auf dem ersten Tabellenplatz verbrachte, der aufgestiegene Nachbar auf einem Mittelfeldplatz. Die Gastgeber hatte das Hinspiel bei der SKV mit 1:4 verloren und waren vor über 550 Zuschauern im Lewa-Sportpark auf Wiedergutmachung aus. Das Spiel war von wenigen Großchancen geprägt, beide Teams standen defensiv sehr stabil. Das einzige Tor des Tages fiel bereits in der achten Minute, Rutesheims Top-Torjäger Laurin Stütz verwandelte einen Foulelfmeter gegen SV-Torwart Julian Bär.