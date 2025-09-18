Fußball Landesliga Dicke Brocken für SKV Rutesheim und TSV Heimerdingen
Die SKV erwartet die Sportunion Neckarsulm, der TSV reist nach Ilshofen – Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen hat bei der SG Krumme Ebene auf dem Papier eher leichtes Spiel.
Bei der SKV Rutesheim freut man sich über den gelungenen Saisonstart mit fünf Siegen aus fünf Spielen. Mehr noch als die Tabellenführung gefällt dem Trainerteam die Art und Weise, wie sich die Mannschaft die Erfolge erarbeitet hat.