Wer hätte es gedacht? Auf der Zielgeraden dieser Saison wird der TV Echterdingen zum Mannheim- und Calcio-Fan. Denn ohne Hilfe zumindest eines dieser beiden klassenhöheren Clubs geht nichts mehr. Festgefahren haben sich die Gelb-Schwarzen auf dem 13. Tabellenplatz. Und ohnmächtig müssen sie vor ihrem praktisch bedeutungslosen Ligaabschlussspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) in Bad Boll nun abwarten, ob dieser Rang wenigstens zur Relegationsteilnahme reicht. Damit wäre die Chance auf den Klassenverbleib gewahrt. Oder, anders formuliert: die Rettungsoption vor dem drohenden sportlichen GAU eines zweiten Abstiegs in Serie weiter da.