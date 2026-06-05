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  6. Die bange Frage beim TV Echterdingen: Lebt diese Mannschaft noch?

Fußball-Landesliga Die bange Frage beim TV Echterdingen: Lebt diese Mannschaft noch?

Fußball-Landesliga: Die bange Frage beim TV Echterdingen: Lebt diese Mannschaft noch?
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Rettungsmission in Gefahr: der Echterdinger Trainer Daniel Heisig. Foto: Tom Bloch

Der Filderclub braucht Hilfe aus Mannheim oder vom Nachbarn Calcio, um es wenigstens in die Relegation zu schaffen. Das eigene Spiel hält der Trainer für wichtiger, als es scheint.

Lokalsport : Franz Stettmer (frs)

Wer hätte es gedacht? Auf der Zielgeraden dieser Saison wird der TV Echterdingen zum Mannheim- und Calcio-Fan. Denn ohne Hilfe zumindest eines dieser beiden klassenhöheren Clubs geht nichts mehr. Festgefahren haben sich die Gelb-Schwarzen auf dem 13. Tabellenplatz. Und ohnmächtig müssen sie vor ihrem praktisch bedeutungslosen Ligaabschlussspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) in Bad Boll nun abwarten, ob dieser Rang wenigstens zur Relegationsteilnahme reicht. Damit wäre die Chance auf den Klassenverbleib gewahrt. Oder, anders formuliert: die Rettungsoption vor dem drohenden sportlichen GAU eines zweiten Abstiegs in Serie weiter da.

 

Angewiesen sind der Trainer Daniel Heisig und sein Team darauf, dass entweder der VfR Mannheim als Oberliga-Vizemeister den Sprung in die Regionalliga schafft – gut dabei schon einmal aus Echterdinger Sicht, dass die Badener am Donnerstag ihr Aufstiegsrundenauftaktspiel gegen den hessischen Vertreter FC Eddersheim mit 4:1 gewonnen haben. Oder, Möglichkeit zwei: dass eben der Nachbar Calcio in der Verbandsliga nicht noch auf den gefährdeten elften Tabellenplatz rutscht. Läuft es in beiden Fällen anders, ergäbe sich ein Dominoeffekt und müsste in der eigenen Staffel eine vierte Mannschaft direkt absteigen – welche TV Echterdingen hieße.

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Der Echterdinger Verbandsligist will mit einem finalen Heimsieg den Klassenverbleib fix machen. Dann sollen „einige Topspieler“ kommen. Zugleich stehen zwei weitere Abgänge fest.

Doch gehört Schwarzmalen nicht zum Trainerjobprofil. „Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn es so weit kommt. Calcio wird seine Hausaufgaben machen, und wir werden in der Relegation antreten“, demonstriert Heisig Zuversicht. Es wäre zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren, dass es für die Goldäcker-Kicker in die Zusatzschicht geht. 2023 gelang auf diesem Weg der Verbandsliga-Aufstieg, 2024 schon damals dank Calcio-Hilfe trotz Niederlage der Verbandsliga-Klassenverbleib. Heuer nun zeichnete sich der TSV Jahn Büsnau als Auftaktgegner ab. Die Auslosung hat ergeben, dass der Landesliga-Teilnehmer in der ersten Runde am 13. Juni in Böblingen (18 Uhr) auf den Vizemeister der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen trifft. Dies wäre Stand jetzt das Büsnauer Überraschungsteam.

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Vor dem Derby am Samstag gegen ihren künftigen Trainer verpflichten die Filderstädter weitere neue Spieler. Schaffen sie es doch noch auf Platz zwei, würde eine weite Fahrt folgen.

Freilich, allemal nachdenklich stimmen muss in Echterdingen die Formkurve der vergangenen Wochen. Nach einer guten ersten Rückrundenhälfte haben Heisigs Kicker von ihren sechs Spielen seit Ende April keines mehr gewonnen. Das 0:1 vor Wochenfrist auf eigenem Platz gegen den SV Waldhausen stellte einen Tiefpunkt dar. „Keine Laufstärke, keine Aggressivität im Spiel gegen den Ball, keine Überzeugung“, moniert der Trainer. Die Frage, die sich stellt, ist also: Würden die Echterdinger überhaupt noch einmal die Kurve kriegen? Lebt diese Mannschaft noch? Oder ist es doch so, dass in einem Aufgebot, von dem nächste Saison kaum mehr einer das Trikot des Vereins tragen wird, sich der ein oder andere gedanklich bereits verabschiedet hat?

Vor diesem Hintergrund sieht Heisig die anstehende aktuelle Partie dann doch nicht mehr ganz so bedeutungsleer, wie sie es von der Tabelle her ist. Der Auftritt beim Tabellensechsten in Bad Boll wird ein Stück weit zum Charaktertest. „Seriös auftreten, das Spiel als Vorbereitung nutzen“, fordert Heisig. In seinem Aufgebot ergeben sich dabei zumindest vier Veränderungen. Merdan Babatas ist aus dem Urlaub zurück. Dagegen fehlen nun Florian Dölker (beruflich), Yannis Kalchschmidt (dickes Knie) und der Co-Trainer David Hertel (Urlaub). Jener feierte zuletzt in der Not ein 20-minütiges Spielercomeback auf dem Rasen, drei Jahre nach seinem eigentlichen Karriereende.

Auch hierzu gilt: Wer hätte es bis vor kurzem gedacht?

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