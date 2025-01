Der Fußball-Landesligist aus Rutesheim ist in die Vorbereitung gestartet und will ein großes Wörtchen um den Aufstieg mitreden. Co-Trainer Pascal Haug erhält eine neue Aufgabe.

Jürgen Kemmner 29.01.2025 - 10:48 Uhr

Kurze Hose im Training, auch wenn sich die Temperaturen in den niedrigen einstelligen Bereich zittern. Christopher Baake ist da ein Mann der alten Schule, kurze Hosen gehören für den Trainer der SKV Rutesheim zur Must-have-Garderobe wie Fußballschuhe – auch wenn auf der digitalen Fußball-Bibel „fussball.de“ davon abgeraten wird, in kurz auf dem Sportplatz zu stehen, wenn’s frostig ist. „Ich habe das schon immer so gehalten, ob als Spieler oder als Trainer“, betont Christopher Baake, „und diese Funktionsleggins sind nicht mein Ding.“