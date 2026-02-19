Fußball Landesliga Die Landesligisten beklagen einige Ausfälle
Die Vorbereitung auf die Fußball-Landesliga im März läuft bei allen drei Vereinen weit gehend rund, aber die Rückkehr einiger Korsettstangen zieht sich länger hin als erhofft.
Seit der dritten Januarwoche befinden sich die SKV Rutesheim, der TSV Heimerdingen und der SV Leonberg/Eltingen in der Vorbereitung auf die Rückrunde der Fußball-Landesliga, die am ersten März-Wochenende beginnt.