Fußball Landesliga: Die Landesligisten beklagen einige Ausfälle

Seit der dritten Januarwoche befinden sich die SKV Rutesheim, der TSV Heimerdingen und der SV Leonberg/Eltingen in der Vorbereitung auf die Rückrunde der Fußball-Landesliga, die am ersten März-Wochenende beginnt.

Trotz des winterlichen Wetters konnten fast alle Einheiten und Testspiele wie geplant stattfinden. Allerdings klappt es nicht bei allen Vereinen wie erhofft mit der Rückkehr der Langzeitverletzten, die Personalplanungen müssen mit einigen Fragezeichen versehen werden.

Rückkehrer und schmerzhafte Ausfälle bei der SKV Rutesheim

Große Freude herrscht bei der SKV Rutesheim darüber, dass Maxim Russ nach seiner schweren Bänderverletzung, die er sich bereits am vierten Spieltag gegen den GSV Pleidelsheim zugezogen hatte, mittlerweile im Training wieder voll belastbar ist. „Der Heilungsprozess ist besser verlaufen als wir gedacht haben“, erzählt Coach Christopher Baake. Auch Tobias Gebbert mischt nach seinem berufsbedingten Auslandsaufenthalt bis Ende vergangenen Jahres in Barcelona und Lissabon wieder mit. Noch nicht fit ist hingegen Lars Eiwen, bei dem Leistenprobleme oder eine Schambeinentzündung weitere Fortschritte verhindern. Noch bitterer: Für Lars Ludwig ist die Rückrunde voraussichtlich gelaufen, bevor sie überhaupt angefangen hat. Der Innenverteidiger hat sich im Training einen Riss des vorderen Kreuzbandes zugezogen, eine Operation ist sehr wahrscheinlich.

Maxim Russ (Mi.) verletzte sich in der Hinrunde schwer, ist nun aber wieder zurück. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Kep

Zuversichtlich stimmen Coach Baake hingegen die Leistungen in den Testspielen: Gegen den Verbandsligisten TSV Weilimdorf gelang seiner Elf ein 2:0-Erfolg, gegen den ebenfalls höherklassigen FSV Waiblingen ein 3:3. Nur im allerersten Testspiel beim Landesligisten TSVgg Plattenhardt stand am Ende eine 1:2-Niederlage. „Wir fühlen uns on track“, sagt Trainer Baake zufrieden – auch weil Neuzugang Marc Geist schon zweimal getroffen hat. Über die Zielsetzung für die Rückrunde wollen sich der Coach und die Spieler austauschen, wenn die ersten drei Partien der Rückrunde gespielt sind.

Ausfälle schmälern Trainingsbeteiligung beim SV Leonberg/Eltingen

Erster Gegner der SKV ist der SV Leonberg/Eltingen, der am 6. März zum Derby bittet. Schon jetzt steht fest, dass Trainer Robert Gitschier nicht seine gewünschte Startelf auf den Rasen schicken können wird: Fabian Löwen (früher Hahlgans) und Finley Strahl, die beide die Vorrunde komplett verpasst hatten, sind zwar mittlerweile wieder im Training, aber noch nicht bei 100 Prozent. Auch Marijan Salopek laboriert noch an seiner Schulterverletzung. „Es ist eine ziemlich langwierige Sache, die ihm auch bei normalen Bewegungen noch Schmerzen bereitet“, erklärt Coach Gitschier.

Robert Gitschier muss die personellen Ausfälle händeln. Foto: Andreas Gorr

Und als wäre das noch nicht genug, wird nun auch noch Sandro Seeber voraussichtlich ein bis zwei Monate ausfallen. Bei einer Untersuchung seines Knies wurden mehrere kleine Risse in der Patellasehne festgestellt. Managen musste Trainer Gitschier zudem, dass – ähnlich wie bei seinem Kollegen Christopher Baake – die Trainingsbeteiligung massiv schwankte. Die Grippewelle sorgte dafür, dass teilweise nur zehn Spieler im Training waren, bisweilen aber auch 22. Als zweiter Neuzugang neben David Feigl (SKV Rutesheim) hat sich Gabriel Kolar dem SV Leonberg/Eltingen angeschlossen, der vom Bezirksligisten Croatia Stuttgart kommt. Auch Riccardo Krizan und Julian Haaf, die eigentlich zur zweiten Mannschaft gehören, durften sich im Landesliga-Training zeigen.

Sechs-Tore-Stürmer Sandro Seeber wird der Mannschaft lange fehlen. Foto: Andreas Gorr

Gegen Croatia Stuttgart feierte der SV im ersten Testspiel einen 6:0-Sieg, da beim Bezirksligisten im zweiten Durchgang die Kräfte nachließen. Gegen den SV Vaihingen (ebenfalls Bezirksliga) gab es einen 4:3-Erfolg, gegen den Bezirksligisten Spvgg Holzgerlingen eine knappe 1:2-Niederlage.

Heimerdingen hofft auf Rückkehrer Ruckh

Mit einer 0:4-Niederlage gegen den Bezirksligisten Germania Bietigheim ist der TSV Heimerdingen in die Testspielphase gestartet. „Germania war in diesem Spiel besser, aber auch weiter in der Vorbereitung, weil sie schon im Februar wieder in den Spielbetrieb eingestiegen sind“, relativiert der sportliche Leiter Daniel Riffert die Niederlage. Es folgte ein 5:2 gegen die A-Jugend der SG Sonnenhof Großaspach und ein 2:2 gegen den Bezirksligisten SV Nufringen. Bezirksligist SV Allmersbach sagte der wegen Spielermangels kurzfristig ab.

Daniel Riffert blickt auf die Rückrunde. Foto: Pressefoto Baumann

Große Hoffnungen setzt man bei den Grün-Weißen in die Rückkehr von Torjäger Lars Ruckh, der nach einjähriger Pause nach seinem Kreuzbandriss von den Ärzten grünes Licht bekommen hat. „Derzeit trainiert er aber noch individuell, in drei bis vier Wochen soll er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen“, hofft Riffert.

Trainer Markus Koch trainierte Lars Ruckh bereits beim VfB Neckarrems. Foto: Simon Granville

Ohne Probleme können derzeit die lange Zeit angeschlagenen Martin Kuchtanin und Filip Milos alle Trainingseinheiten mitmachen. Auch die Routiniers Gabriel Fota und Sebastian Bortel, die die ein oder andere Hinrundenbegegnung verpasst hatten, können alle Einheiten mitmachen.