5:1 in Waldstetten – nun geht es erstmals in die Verbandsliga. Eine Party mit „Shalalala“, triefendem Trainer und einer Aussage des wichtigsten Spielers, die zuversichtlich stimmt.

„Die Sau rauslassen“ – so feiert der TSV Weilimdorf den Aufstieg

Der Fluchtversuch misslang. Das Spiel war noch keine fünf Minuten beendet, als Manuel Fischer bereits von den Haar- bis zu den Zehenspitzen triefte. Bier, Sekt, Wasser – was alles er abbekommen hatte, vermochte der Trainer gar nicht mehr zu sagen. Gemessen an Klebegrad und Geruch, musste es eine Mischung sein, die jedem Barkeeper zur Ehre gereicht hätte. Aber egal. Man soll die Feste bekanntlich feiern, wie sie fallen. Und wenn nicht an diesem Abend, wann dann?