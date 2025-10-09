Fußball Landesliga: Die SKV Rutesheim muss ein hartes Brett bohren

Die SKV Rutesheim hat die erste Saisonniederlage in der Landesliga nach sieben Siegen abgehakt, die spielerischen Grundlagen, an denen es gemangelt hatte, wurden intensiv trainiert und das Team ist bereit für den nächsten Gegner, meint SKV-Trainer Christopher Baake.

Der Tabellenführer gastiert am Samstag (15.30 Uhr) bei der TSG Öhringen. Der letztjährige Bezirksliga-Meister ist für Baake „kein normaler Aufsteiger“, was sich auch an der Platzierung widerspiegelt: Platz drei. Baake erwartet eine sehr agile Truppe, die „sehr gerne vorne anläuft, alles reinhaut“ und prognostiziert: „Das wird ein richtig hartes Brett am Samstag.“

Fällt verletzt aus: Marvin Boateng (li.) fehlt in der Partie in Öhringen der SKV Rutesheim im Mittelfeld. Foto: Andreas Gorr

Dies wird vor allem mit dem sehr großen und anstrengend zu bespielenden Rasenplatz der Öhringer zusammenhängen, aber auch mit dem durch einen Muskelfaserriss von Marvin Boateng verschärften Engpass auf der Sechserposition, für den noch nach einer Lösung gesucht wird. Trotz der jüngst sehr knappen Spielergebnisse des Gegners rechnet Baake mit einem offensivfreudigen Gegner um Neuzugang Lorik Makolli (7 Treffer). Auf einen einzelnen Spieler will er sich jedoch nicht fokussieren, vielmehr das eigene Spiel konsequent durchziehen.

Verfolger im Nacken – für Baake uninteressant

Nicht nur die TSG Öhringen sitzt der SKV im Nacken – sollten die Rutesheimer nicht gewinnen, kann der FV Löchgau mit einem Sieg gegen die abstiegsbedrohte Spvgg Satteldorf die Spitze übernehmen. Trainer Baake macht sich darüber keine Gedanken: „Rechenspiele interessieren Stand jetzt nicht. Wenn wir weiter konstant punkten, werden wir weiter vorne bleiben.“ Baake und sein Team wollen genau das tun, der Trainer tippt auf ein 2:1 für Rutesheim.