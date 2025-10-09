Fußball Landesliga Die SKV Rutesheim muss ein hartes Brett bohren
Bei der TSG Öhringen will Fußball-Landesligist SKV Rutesheim nach der ersten Saisonniederlagen wieder einen Sieg holen. Das wird nicht leicht, meint Trainer Christopher Baake.
Die SKV Rutesheim hat die erste Saisonniederlage in der Landesliga nach sieben Siegen abgehakt, die spielerischen Grundlagen, an denen es gemangelt hatte, wurden intensiv trainiert und das Team ist bereit für den nächsten Gegner, meint SKV-Trainer Christopher Baake.