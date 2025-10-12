 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Leonberg

  6. Die SKV Rutesheim stolpert schon wieder

Fußball Landesliga Die SKV Rutesheim stolpert schon wieder

Fußball Landesliga: Die SKV Rutesheim stolpert schon wieder
1
Wie schon gegen den TV Oeffingen vor Wochenfrist unterlag die SKV Rutesheim mit Marcel Held nun auch bei der TSG Öhringen. Foto: Andreas Gorr

Bei der TSG Öhringen verliert Landesligist SKV Rutesheim zum zweiten Mal in Folge. Vom Beginn einer Negativspirale will Trainer Christopher Baake aber nichts wissen.

Leonberg: Flemming Nave (nave)

Einmal ist keinmal, doch die SKV Rutesheim hat nun schon das zweite Spiel in Folge verloren. Nach sieben Siegen und der knappen Niederlage gegen Oeffingen unterlag die Mannschaft von Christopher Baake bei der TSG Öhringen mit 0:2.

 

Ausschlaggebend war für den Trainer vor allem die erste halbe Stunde des Spiels. Der Gastgeber sei genau so aufgetreten, wie Baake es erwartet hatte. Er betonte die Intensität und Laufbereitschaft der TSG und gestand: „Das hat uns leider beeindruckt, obwohl wir wussten, was auf uns zukommt.“

Trainer Christopher Baake haderte mit dem Ergebnis, sah aber keinen Anlass zum Schwarzmalen. Foto: Andreas Gorr

Da half es der SKV freilich nicht, dass sie bereits nach zwei Minuten in Rückstand geriet. Nach einem Chipball über die Abwehrkette war Mert Sipahi zur Stelle und traf für den Aufsteiger – Baake monierte dabei eine vom Linienrichter nicht erkannte Abseitsstellung. Öhringen blieb die aggressivere Mannschaft und nutzte die körperliche Überlegenheit in einem von hohen Bällen geprägten Spiel.

Die Rückkehr des physisch starken Stürmers Markus Wellert, der seine Rotsperre von vier Spielen abgesessen hatte, half der SKV in der Hinsicht wenig. Dem 28-Jährigen habe es nach der Zwangspause merklich an Spielpraxis gefehlt, meinte Baake.

Markus Wellert fehlt noch Spielpraxis

Eine „Schläfrigkeit“, wie der Trainer es nannte, führte noch vor der Pause zum zweiten Gegentor. Nach einem verlängerten Einwurf rückte seine Mannschaft nicht richtig ein, die anschließende Flanke nickte im Zentrum Öhringens Top-Torjäger Lorik Makolli zu seinem achten Saisontor ein (45+3). Baake lobte anerkennend die Qualität und vor allem die Schnelligkeit des besten Torschützen der Liga, die seinem Team zum Verhängnis wurde. Mit zwei Toren Rückstand musste die Mannschaft den Gang in die Kabine antreten, aufgrund dieser ersten Hälfte sah Baake den Sieg der Öhringer als verdient an. In der zweiten Halbzeit ergaben sich für seine Mannschaft die besseren Chancen, von denen das Spiel für die 266 Zuschauer insgesamt nur wenige bereit hielt.

Nach vier Spielen Rotsperre kehrte Markus Wellert zurück ins Team der SKV. Foto: Andreas Gorr

Um die 70. Minute schob Alexander Grau den Ball freistehend am Tor vorbei, Rückkehrer Wellert scheiterte in der Nachspielzeit mit einem Abschluss auf die untere Ecke an Schlussmann Len Brutzer. Dass seine Mannschaft noch mit der ersten Saisonpleite aus der Vorwoche gehadert hatte, bestritt Trainer Baake vehement, Wille und Einsatz hätten gestimmt.

Ein Stück weit erklärte er die Niederlage auch mit der angespannten Personalsituation im Mittelfeld, wo Kapitän Tim Rudloff aushelfen musste, was eine Veränderung der eingespielten Dreierkette nach sich zog. Eine Negativspirale nach der zweiten Niederlage in Folge sieht der Trainer nicht: „Auf keinen Fall, wir sind da gefestigt. Wir haben sieben Spiele in Folge gewonnen, jetzt negativ zu denken wäre völliger Wahnsinn. Wir sind immer noch auf Platz eins, gleichauf mit Löchgau.“

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball Landesliga: Die SKV Rutesheim muss ein hartes Brett bohren

Fußball Landesliga Die SKV Rutesheim muss ein hartes Brett bohren

Bei der TSG Öhringen will Fußball-Landesligist SKV Rutesheim nach der ersten Saisonniederlagen wieder einen Sieg holen. Das wird nicht leicht, meint Trainer Christopher Baake.

Der FV konnte durch ein 2:2 gegen Satteldorf zwar gleich-, aber nicht vorbeiziehen. „Hätte das jemand vor der Saison gesagt, hätte ich das unterschrieben“, meinte Baake. Wie in der Vorwoche betonte er, dass Niederlagen zum Sport gehören, die zweite sei für ihn akzeptabler als die erste. Der Coach bleibt optimistisch, neben der Rückkehr von Stürmer Hannes Obert in der kommenden Woche soll auch der eigene Kunstrasenplatz dazu beitragen, dass die Mannschaft wieder mit „gepflegtem, normalem Fußball“ dafür sorgen kann, dass „die drei Punkte in Rutesheim bleiben“, erklärte Christopher Baake. SKV Rutesheim: Göbel – Schneider, Ludwig (70. Walter), Riedlinger – Grau (84. Savvoulidis), Rudloff, Held (76. Crepaldi), Maier (55. Kiloko) – Heiler – Wellert, Stütz

Weitere Themen

Volleyball Bundesliga: Zu großes Nervenflattern bei den Blaubären aus Flacht

Volleyball Bundesliga Zu großes Nervenflattern bei den Blaubären aus Flacht

Der TSV Flacht kehrt mit einer 0:3-Niederlage bei SW Erfurt von der Bundesliga-Premiere zurück. Das Team leistet sich zu viele Fehler beim Aufschlag und in der Annahme.
Von Jürgen Kemmner
Fußball Landesliga: Auswärts-Flaute vorbei: Ennio Ohmes trifft gleich viermal

Fußball Landesliga Auswärts-Flaute vorbei: Ennio Ohmes trifft gleich viermal

Fußball-Landesligist SV Leonberg/Eltingen schlägt in souveräner Manier Schlusslicht GSV Pleidelsheim 5:1 und holt den ersten Auswärtssieg. Ennio Ohmes ist dabei in Torlaune.
Von Jürgen Kemmner
Fußball Landesliga: Quo vadis? TSV Heimerdingen steckt in der Krise

Fußball Landesliga Quo vadis? TSV Heimerdingen steckt in der Krise

Der Landesligist ist auf den Abstiegs-Relegationsrang gestürzt – Trainer, Sportdirektor und Fußball-Chef nehmen das Team in die Pflicht. Das ist auch eine Frage der Mentalität.
Von Jürgen Kemmner
Volleyball Bundesliga: Blaubären aus Flacht wollen die Gegner ärgern

Volleyball Bundesliga Blaubären aus Flacht wollen die Gegner ärgern

Die Binder Blaubären des TSV Flacht starten in Erfurt in ihre erste Bundesliga-Saison – auch für Trainer Manuel Hartmann ist die spezielle Situation beim Aufsteiger neu.
Von Jürgen Kemmner
Fußball Landesliga: Julian Bär – ein Bruder im Geiste von Manuel Neuer

Fußball Landesliga Julian Bär – ein Bruder im Geiste von Manuel Neuer

Torhüter Julian Bär will es mit 35 Jahren noch einmal wissen und ist die Nummer eins beim Landesligisten SV Leonberg/Eltingen. Dabei war seine Karriere schon am Ausklingen.
Von Henning Maak
Tischtennis Dritte Liga: TSV Korntal feiert Remis bei der Heimpremiere

Tischtennis Dritte Liga TSV Korntal feiert Remis bei der Heimpremiere

Der Drittliga-Aufsteiger aus Korntal erkämpft sich ein 5:5 gegen die SU Neckarsulm – doch es war sogar mehr möglich. Ex-Europameisterin Qianhong Gotsch als Gast-Trainerin.
Von Thomas Holzapfel
Volleyball Regionalliga: TSF Ditzingen jubeln nach 127 Minuten im Volleyball-Krimi

Volleyball Regionalliga TSF Ditzingen jubeln nach 127 Minuten im Volleyball-Krimi

Gegen DJK Schwäbisch Gmünd liegen die TSF-Frauen mit 0:2 Sätzen zurück – wehren fünf Matchbälle des Gegners ab und feiern ein nicht mehr für möglich gehaltenes Comeback.
Von Jürgen Kemmner
Turnen dritte Bundesliga: WTG Heckengäu mit furioser Aufholjagd zum Erfolg

Turnen dritte Bundesliga WTG Heckengäu mit furioser Aufholjagd zum Erfolg

In der vergangenen Drittliga-Saison siegte die TG Wangen-Eisenharz über die WTG deutlich – nun drehte die Gemeinschaftsriege den Spieß im Heimkampf um.
Von Jürgen Kemmner
Fußball Kreisliga A2: SKV Rutesheim II – die Schützen- und Knipser-Vereinigung

Fußball Kreisliga A2 SKV Rutesheim II – die Schützen- und Knipser-Vereinigung

Beim SV Leonberg/Eltingen II fällt das Toreschießen plötzlich schwer, bei der SKV Rutesheim II dafür umso leichter. Der TSV Flacht verschafft sich im Keller etwas Luft.
Von Flemming Nave
Handball Verbandsliga: Mit geringerer Fehlerquote im Angriff zum ersten Saisonsieg

Handball Verbandsliga Mit geringerer Fehlerquote im Angriff zum ersten Saisonsieg

Die Verbandsliga-Handballer der TSF Ditzingen bezwingen im ersten Heimspiel der neuen Runde die HSG Rottweil mit 29:22 (13:13).
Von Henning Maak
Weitere Artikel zu Leonberg Rutesheim Landesliga Württemberg
 