Der Fußball-Landesligist ist an diesem Samstag (14.30 Uhr) beim Tabellendritten Spvgg Satteldorf zu Gast – und beklagt zwei neue Langzeitverletzte.

Henning Maak 14.11.2024 - 15:44 Uhr

„Neben den Partien in Löchgau und Crailsheim ist das Auswärtsspiel in Satteldorf das schwierigste für uns in der Saison“, erklärt Trainer Christopher Baake vor dem Auftritt seiner SKV Rutesheim am Samstag (14.30 Uhr) beim Tabellendritten. Das macht der Coach zum einen an den weitläufigen Maßen des Platzes fest. „Außerdem ist es Naturrasen, auf dem wir seltener unterwegs sind“, führt Baake aus. In der vergangenen Saison unterlag die SKV dort 1:4.