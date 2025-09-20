Fußball Landesliga: Die SKV Rutesheim verteidigt ihre weiße Weste

Die SKV Rutesheim marschiert in der Landesliga weiter stramm vorneweg: Die Fußballer vom Sportpark Bühl schlugen am Freitagabend vor 120 Zuschauern die Sportunion Neckarsulm mit 2:0 (1:0) und behaupten mit sechs Siegen aus sechs Spielen unangefochten auf Platz eins.

Es war ein maßgeschneiderter Start für die Mannschaft von Trainer Christopher Baake – bereits nach vier Minuten gab es den ersten Jubel bei den Rutesheimern. Torjäger Laurin Stütz drosch einen von der SU-Abwehr zu kurz verteidigten Ball aus sieben Metern mit ordentlicher Wucht unter die Latte. „Das frühe 1:0 hat uns natürlich in die Karten gespielt“, sagte der SKV-Trainer.

Laurin Stütz erzielte die ebenso frühe wie wichtige Führung für die SKV. Foto: Andreas Gorr

Die Neckarsulmer benötigten gut zehn Minuten, um den Rückstand zu verdauen, allerdings gelang des den Rutesheimern, die Gäste meist weg vom eigenen Tor zu halten – Torchancen blieben hüben wie drüben Mangelware, weil auch die SKV nicht so wirklich zum Zug kam.

Frühes Tor auch in Halbzeit zwei

Der Beginn der zweiten Hälfte war beinahe eine Blaupause zur ersten: Die Gastgeber erzielten bereits nach wenigen Minuten einen Treffer. Auf der rechten Seite hatte Stütz einen Ball erobert und er schickte Alexander Grau mit einem Pass auf die Reise – der marschierte in den Strafraum und platzierte die Kugel im langen Eck des Neckarsulmer Tores. 2:0.

Trainer Christopher Baake war zufrieden mit der Leistung des Teams. Foto: Andreas Gorr

Zwar benötigten die Gäste erneut eine knappe Viertelstunde, um wieder ins Spiel zu finden, dann aber wurden sie richtig gefährlich. Nach 70 Minuten klatsche ein Schuss an den Pfosten des SKV-Toren und wenig später rettete Torhüter Jan Göbel mit einer Weltklasse-Parade das Zu-Null, als er einen Ball aus dem Torwinkel fischte.

Bester Saisonstart der Geschichte

Nach dem Schlusspfiff herrschte eitel Freude im Sportpark Bühl, dass die SKV ihre weiße Weste bewahrt hat und dass der Club mutmaßlich den besten Saisonstart seiner Geschichte hingelegt hat. „Wir hatten gegen Ende ein bisschen Glück“, räumte Christopher Baake ein, „aber das haben wir uns in den letzten Spielen auch erarbeitet.“ Die nächste Bewährungsprobe für den Liga-Primus folgt im Derby beim TSV Heimerdingen am 21. September.