 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Leonberg

  6. Die SKV Rutesheim verteidigt ihre weiße Weste

Fußball Landesliga Die SKV Rutesheim verteidigt ihre weiße Weste

Fußball Landesliga: Die SKV Rutesheim verteidigt ihre weiße Weste
1
Die Kicker der SKV Rutesheim freuen sich über den nächsten Sieg: Die Sportunion Neckarsulm wurde mit 2:0 geschlagen. Foto: Andreas Gorr

Das Team vom Sportpark Bühl bastelt weiter am (wohl) besten Saisonstart der Geschichte: Gegen die SU Neckarsulm gab es mit 2:0 den sechsten Sieg im sechsten Spiel.

Die SKV Rutesheim marschiert in der Landesliga weiter stramm vorneweg: Die Fußballer vom Sportpark Bühl schlugen am Freitagabend vor 120 Zuschauern die Sportunion Neckarsulm mit 2:0 (1:0) und behaupten mit sechs Siegen aus sechs Spielen unangefochten auf Platz eins.

 

Es war ein maßgeschneiderter Start für die Mannschaft von Trainer Christopher Baake – bereits nach vier Minuten gab es den ersten Jubel bei den Rutesheimern. Torjäger Laurin Stütz drosch einen von der SU-Abwehr zu kurz verteidigten Ball aus sieben Metern mit ordentlicher Wucht unter die Latte. „Das frühe 1:0 hat uns natürlich in die Karten gespielt“, sagte der SKV-Trainer.

Laurin Stütz erzielte die ebenso frühe wie wichtige Führung für die SKV. Foto: Andreas Gorr

Die Neckarsulmer benötigten gut zehn Minuten, um den Rückstand zu verdauen, allerdings gelang des den Rutesheimern, die Gäste meist weg vom eigenen Tor zu halten – Torchancen blieben hüben wie drüben Mangelware, weil auch die SKV nicht so wirklich zum Zug kam.

Frühes Tor auch in Halbzeit zwei

Der Beginn der zweiten Hälfte war beinahe eine Blaupause zur ersten: Die Gastgeber erzielten bereits nach wenigen Minuten einen Treffer. Auf der rechten Seite hatte Stütz einen Ball erobert und er schickte Alexander Grau mit einem Pass auf die Reise – der marschierte in den Strafraum und platzierte die Kugel im langen Eck des Neckarsulmer Tores. 2:0.

Trainer Christopher Baake war zufrieden mit der Leistung des Teams. Foto: Andreas Gorr

Zwar benötigten die Gäste erneut eine knappe Viertelstunde, um wieder ins Spiel zu finden, dann aber wurden sie richtig gefährlich. Nach 70 Minuten klatsche ein Schuss an den Pfosten des SKV-Toren und wenig später rettete Torhüter Jan Göbel mit einer Weltklasse-Parade das Zu-Null, als er einen Ball aus dem Torwinkel fischte.

Bester Saisonstart der Geschichte

Nach dem Schlusspfiff herrschte eitel Freude im Sportpark Bühl, dass die SKV ihre weiße Weste bewahrt hat und dass der Club mutmaßlich den besten Saisonstart seiner Geschichte hingelegt hat. „Wir hatten gegen Ende ein bisschen Glück“, räumte Christopher Baake ein, „aber das haben wir uns in den letzten Spielen auch erarbeitet.“ Die nächste Bewährungsprobe für den Liga-Primus folgt im Derby beim TSV Heimerdingen am 21. September.

Weitere Themen

Fußball Landesliga: Dicke Brocken für SKV Rutesheim und TSV Heimerdingen

Fußball Landesliga Dicke Brocken für SKV Rutesheim und TSV Heimerdingen

Die SKV erwartet die Sportunion Neckarsulm, der TSV reist nach Ilshofen – Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen hat bei der SG Krumme Ebene auf dem Papier eher leichtes Spiel.
Von Henning Maak
Gudrun Vogl aus Renningen: Mit 76 Jahren: 10 Kilometer unter einer Stunde

Gudrun Vogl aus Renningen Mit 76 Jahren: 10 Kilometer unter einer Stunde

Die Senioren-Sportlerin aus Renningen wird deutsche Meisterin im Straßenlauf über zehn Kilometer. Als nächstes startet sie bei der Senioren-EM auf Madeira.
Von Jürgen Kemmner
Handball Oberliga: Der Fluch des Kapitän-Amtes beim SV Leonberg/Eltingen

Handball Oberliga Der Fluch des Kapitän-Amtes beim SV Leonberg/Eltingen

Der neue Kapitän des SV Leonberg/Eltingen steht fast die gesamte Woche in der Sporthalle – nach fünf Knie-Operationen. Saisonauftakt am Samstag gegen die HSG Ettlingen.
Von Jürgen Kemmner
Handball Oberliga Frauen: Die Wildcats stehen vor der Bewährungsprobe

Handball Oberliga Frauen Die Wildcats stehen vor der Bewährungsprobe

Frank Gehrmann hat im Sommer das Ruder bei den Handball-Frauen des SV Leonberg/Eltingen übernommen. Der neue Coach formuliert im Interview seine Ansprüche.
Von Flemming Nave
TSV Malmsheim SV Leonberg/Elt.: Basketballer wollen den EM-Sieg nutzen

TSV Malmsheim SV Leonberg/Elt. Basketballer wollen den EM-Sieg nutzen

Der SV Leonberg/Eltingen hat noch Pause, der TSV Malmsheim startet am Sonntag in die Runde – alle hoffen auf mehr Fans nach dem EM-Triumph der deutschen Männer.
Von Flemming Nave
Fußball Kreisliga A 2: Start nach Maß für die SpVgg Renningen

Fußball Kreisliga A 2 Start nach Maß für die SpVgg Renningen

Für die TSF Ditzingen reicht es gegen den FC Gerlingen nur zum 2:2. Der TSV Höfingen kassiert eine Klatsche im torreichen Spiel gegen den SV Leonberg/Eltingen II.
Von Flemming Nave
Dritte Liga Tischtennis: TSV Korntal holt die neue Nummer eins aus Serbien

Dritte Liga Tischtennis TSV Korntal holt die neue Nummer eins aus Serbien

Der Aufsteiger in die Dritte Tischtennis-Liga Süd verstärkt seine junge Frauen-Mannschaft mit Radmila Tominjak. Das Saisonziel des Clubs lautet Klassenverbleib.
Von Thomas Holzapfel
Fußball Bezirksliga: Der TSV Heimsheim deklassiert den TSV Merklingen im Derby

Fußball Bezirksliga Der TSV Heimsheim deklassiert den TSV Merklingen im Derby

In der Fußball-Bezirksliga deklassiert der TSV Heimsheim den TSV Merklingen mit einem 6:2. Der TSV Münchingen bleibt nach einem 4:0 beim SV Pattonville Tabellenzweiter.
Von Henning Maak
Fußball Landesliga: SKV Rutesheim schlägt zu in der Nachspielzeit

Fußball Landesliga SKV Rutesheim schlägt zu in der Nachspielzeit

Der Fußball-Landesligist verteidigt die Tabellenführung mit einem 3:2-Erfolg bei Aufsteiger SG Schorndorf in letzter Sekunde – danach gibt es zwei Platzverweise für die SG.
Von Henning Maak
Fußball Landesliga: TSV Heimerdingen kassiert den ersten Tiefschlag

Fußball Landesliga TSV Heimerdingen kassiert den ersten Tiefschlag

Der Fußball-Landesligist gegen unterliegt der SG Weinstadt 0:2 (0:1) und findet kein Mittel gegen den Aufsteiger. Trainer Markus Koch kritisiert das Engagement.
Von Jürgen Kemmner
Weitere Artikel zu Landesliga Württemberg Rutesheim Leonberg
 