Fußball Landesliga Die SKV Rutesheim verteidigt ihre weiße Weste
Das Team vom Sportpark Bühl bastelt weiter am (wohl) besten Saisonstart der Geschichte: Gegen die SU Neckarsulm gab es mit 2:0 den sechsten Sieg im sechsten Spiel.
Das Team vom Sportpark Bühl bastelt weiter am (wohl) besten Saisonstart der Geschichte: Gegen die SU Neckarsulm gab es mit 2:0 den sechsten Sieg im sechsten Spiel.
Die SKV Rutesheim marschiert in der Landesliga weiter stramm vorneweg: Die Fußballer vom Sportpark Bühl schlugen am Freitagabend vor 120 Zuschauern die Sportunion Neckarsulm mit 2:0 (1:0) und behaupten mit sechs Siegen aus sechs Spielen unangefochten auf Platz eins.