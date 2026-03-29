Fußball Landesliga Die SKV Rutesheim wird eiskalt ausgekontert
Der Aufstiegsaspirant der Fußball-Landesliga unterliegt im Topspiel der abgezockten SG Schorndorf mit 1:2 (0:1), obwohl das Team fast eine Stunde in Überzahl agiert.
Der Aufstiegsaspirant der Fußball-Landesliga unterliegt im Topspiel der abgezockten SG Schorndorf mit 1:2 (0:1), obwohl das Team fast eine Stunde in Überzahl agiert.
Während sich die Spieler der SKV Rutesheim um Christopher Baake im Kreis versammelt hatten und in stiller, aber mächtiger Enttäuschung den Worten des Trainers lauschten, hüpften die Kicker der SG Schorndorf auf dem Kunstrasen im Sportpark Bühl wie in einer Hüpfburg beim Sparkassenfest und feierten ihren 2:1(1:0)-Erfolg im Spitzenspiel am Freitagabend.