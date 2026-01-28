Fußball Landesliga Die Trainer bitten beim Auftakt zum Ball
Die Fußball-Landesligisten SKV Rutesheim und SV Leonberg/Eltingen sind in die Vorbereitung gestartet – zum Ligaauftakt am 6. März treffen sich sich zum Derby.
Am Montagmorgen war Christopher Baake noch geschockt, als er nach draußen blickte – die Welt lag unter einer weißen Decke. „Ich war froh, dass sich das im Laufe des Tages durch das Tauwetter geändert hat“, sagte der Trainer der SKV Rutesheim, „so konnten wir unseren Trainingsauftakt normal bestreiten.“