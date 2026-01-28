Fußball Landesliga: Die Trainer bitten beim Auftakt zum Ball

Am Montagmorgen war Christopher Baake noch geschockt, als er nach draußen blickte – die Welt lag unter einer weißen Decke. „Ich war froh, dass sich das im Laufe des Tages durch das Tauwetter geändert hat“, sagte der Trainer der SKV Rutesheim, „so konnten wir unseren Trainingsauftakt normal bestreiten.“

Bei der SKV herrschte Full House auf dem Kunstrasen im Sportpark Bühl, fast der komplette Kader war anwesend, inklusive Neuzugang Marc Geist (zuvor TSV Heimerdingen). Es fehlten lediglich Lars Eiwen (Schambeinentzündung) und Joshua Schneider (beruflich unterwegs). Markus Wellert erholt sich von seinem Mittelfußbruch und absolvierte den Auftakt solo. „Trainerteam und Mannschaft haben sich sehr gefreut, wieder auf dem Platz zu sein“, sagte der SKV-Coach.

SKV Rutesheim mit hartem Fitness-Test

Christopher Baake hatte einen leichten Aufgalopp verordnet, damit sich die Kicker wieder mit dem Ball anfreunden konnten – kurze Ansprache, ein bisschen Balltechnik, kleine Passform-Übung und schließlich ein Spiel. „Erst am Dienstag wurde es ernst“, erzählte der 36-Jährige. Da stand der Fitnesstest auf dem Programm: Zwölf Minuten Laufen, fünf Minuten Pause, zwölf Minuten Laufen, und am Ende wurde die zurückgelegte Strecke notiert. „Wir machen das ja immer so“, sagte der Coach, „an den Vergleichszahlen der vergangenen Jahre sehen wir gleich, wo die Spieler stehen.“

Hoch die Füße: Ein wenig Laufarbeit darf bei der SKV Rutesheim zum Start auch sein. Foto: Andreas Gorr

Beim SV Leonberg/Eltingen sind die Fußballer ebenfalls zum ersten Mal im neuen Jahr auf dem Spielfeld gestanden, 22 Aktive (inklusive zwei A-Junioren) begrüßte Robert Gitschier am Dienstagabend auf dem Gelände. „Alle haben sich gefreut, wieder einen Ball am Fuß zu haben“, erzählte der Trainer. Allerdings war es nicht die erste gemeinsame Aktivität des Teams – die Kicker trafen sich Anfang Januar in der Sportwelt zum Basketball-Spielen und waren gemeinsam beim Schwimmen sowie in der Sauna. „Das diente neben dem Sportlichen auch dem Team-Zusammenhalt“, sagte Gitschier.

Auch das Auslegen der Trainingsleibchen zählt zu einer Aufgabe des Coaches: SV-Trainer Robert Gitschier Foto: Andreas Gorr

Beim Trainingsstart war noch keine hohe Drehzahl gefordert. Es wurde das berühmte Eck (fünf gegen zwei) zum Aufwärmen gespielt, es folgte ein Mini-Turnier, für das der Coach vier Mannschaften gebildet hatte: Abwehr, Sturm, zentrales Mittelfeld und Außenspieler. „Wichtig war“, betonte Gitschier, „den Ball am Fuß zu haben.“ Konditionell hatten seine Spieler ihre Hausaufgaben erfüllt, davon konnte sich der SV-Trainer bei den Spielformen überzeugen.

Allerdings fehlte Marijan Salopek, der noch immer an der Schulterverletzung laboriert, die er sich am 19. Oktober gegen die SG Schorndorf (1:3) zugezogen hatte. Stürmer Sandro Seeber musste die Einheit abbrechen, weil er Schmerzen im Knie verspürte – eine MRT-Untersuchung soll noch diese Woche Klarheit bringen, was die Ursache ist. Die Rekonvaleszenten Finlay Strahl und Fabian Löwen (früher Hahlgans) waren wieder mit von der Partie sowie der Neuzugang Gabrijel Kolar (von Croatia Stuttgart). Verlassen haben den Verein Dennis Bechthold (SV Kornwestheim), Alain Tchouidjou (SV Kaisersbach) und Jeff Antwi (TV Echterdingen).

Spaß am Spiel in Eltingen: Julian Häusler (li.) versucht, einem Kollegen zu entkommen. Foto: Andreas Gorr

„Wir sind ganz gut aufgestellt“, sagte Robert Gitschier, der sich schon auf den Liga-Start freut: Am 6. März (19.30 Uhr) geht es gleich mit einem Derby los, wenn die SKV Rutesheim nach Eltingen kommt.