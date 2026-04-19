Wie heißt es so schön: Totgesagte leben länger. Eine Weisheit, die offenbar auch auf die Fußballer des MTV Stuttgart in der Landesliga zutrifft. Da schienen nach zuletzt vier Schlappen in Serie die Lichter im Tabellenkeller bereits auszugehen. Und da starteten die Kräherwald-Kicker als schwer angeschlagener Außenseiter in ihr Auswärtsspiel beim zuletzt formstarken Fünften TSV Bad Boll. Aber was passiert? Ein überraschender 3:1-Sieg, der zumindest wieder ein bisschen Hoffnung gibt.

„Wir werden jetzt bestimmt nicht jede Woche neu rechnen. Doch es ist natürlich schon schön, mal wieder ein Spiel gewonnen zu haben“, sagt der Trainer Björn Lorer, für den es gerade eine persönliche Abschiedstour ist. Sein Nachfolger für die nächste Saison steht wie berichtet inzwischen fest: Sahin Üste (39, zuletzt TSV Münchingen) wird im Juli einsteigen. Zu klären bleibt, in welcher Spielklasse. Mit dem aktuellen Ergebnis haben die West-Stuttgarter den Abstand zum wahrscheinlichen Relegationsplatz 13 auf fünf Punkte verkürzt.

Der Matchwinner hieß dabei Raphael Hahn. Die Bilanz des Kapitäns: zwei Tore erzielt, eines vorbereitet. Erst jagte der 37-Jährige den Ball nach einem Pass von Till Flach links oben in den Torwinkel (26.). Dann netzte er per Flachschuss ein (46.). Und schließlich fungierte er auch noch als Zulieferer bei Mertcan Özocaks finalem Streich (66.). Irritieren ließen sich die Gäste nach zäher erster Hälfte auch nicht durch den zwischenzeitlichen Boller Elfmeter-Ausgleich von Baran Ates (32.). Sebastian Oehme hatte einen Gegenspieler zu Fall gebracht.

Mercan Özocak machte mit seinem Treffer den Deckel drauf. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Außer Hahn glänzte Georgios Chelidonopoulos, der im Abwehrzentrum den privat verhinderten Filip Primorac ersetzte. Lorers Beobachtung: „In der zweiten Hälfte hatten wir dann mehr Passgenauigkeit – und auch etwas Glück des Tüchtigen.“

Weiter geht es am nächsten Sonntag mit einem Heimspiel gegen den ebenfalls im Abstiegskampf steckenden FV Neuhausen.

MTV-„Spieler des Spiels“

Raphael Hahn (Nominierungen: 5). Von wegen Auslaufmodell. Der Oldie im MTV-Trikot erlebt gerade seinen x-ten Frühling. Mit drei Torbeteiligungen und seinen Saisontreffern 12 und 13 der herausragende Mann.

TSV Bad Boll: Telles-Villalobos – Gut, Caliskan, Erceg (81. Falzone), Mändle – Ascherl (64. Ruther), Malerba, Seltenreich (64. Caliandro) – Strodel, Ates, Francisco Römpfer (72. Cunion).

MTV Stuttgart: Wegner – Janzen, Chelidonopoulos, Oehme, Mägerle – Triantafillou (78. Trabelsi), Debrah (87. Hug), Flach (73. Lukic), Baldi (60. Graham) – Hahn, Özocak (90. Wiese).