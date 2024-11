Erst pfui, dann hui: Der Fußball-Landesligist schlägt den FV Löchgau nach einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause verdient mit 3:1 (0:1).

Henning Maak 30.11.2024 - 07:53 Uhr

Die SKV Rutesheim hat sich am letzen Spieltag des Jahres an die Tabellenspitze herangepirscht: Im Verfolgerduell schlug das Team von Trainer Christopher Baake den FV Löchgau mit 3:1 (0:1) und revanchierte sich damit für das 1:4 im Hinspiel. „Mit der Leistung in der zweiten Halbzeit bin ich sehr zufrieden“, sagte der SKV-Coach, „da waren wir viel aktiver und Löchgau hat sich deshalb sehr schwer getan.“