 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Doppelte Brisanz im Krisenderby

Fußball: Landesliga Doppelte Brisanz im Krisenderby

Fußball: Landesliga: Doppelte Brisanz im Krisenderby
1
sds Foto:  

Vor dem Filder-Showdown zwischen dem TSV Plattenhardt und dem TV Echterdingen stehen die beiden Teams gehörig unter Druck.

Sport: Dominik Grill (grd)

Geographisch liegen die beiden Fußball-Landesligisten rund viereinhalb Kilometer auseinander, in der Tabelle trennen den TV Echterdingen und den TSV Plattenhardt lediglich zwei Tore. Was die beiden Mannschaften zudem eint: Mit dem bisherigen Saisonverlauf kann weder der Echterdinger Absteiger auf Platz 14, noch der einen Rang dahinter liegende Aufsteiger aus Plattenhardt zufrieden sein. Das Filder-Derby, das am Sonntag um 15 Uhr in Plattenhardt steigt, wird zum Kellerduell. Alles angerichtet also für ein spannendes Spiel? „Es wird ein heißer Tanz“, ist sich Gästetrainer Valentin Haug sicher. Auf der gegnerischen Seite fügt der Fußballchef Sascha Krammer an: „Ich hoffe, dass viele Leute kommen und richtig was los ist auf dem Sportplatz.“

 

Geschürt werden die Erwartungen bei Haug auch von der Erinnerung an seine persönlich letzte Partie gegen die Plattenhardter. Diese hatten sich damals, am Ende der Landesliga-Saison 22/23, mit 4:3 durchgesetzt, vorausgegangen war ein rassiges Spiel inklusive dreier Platzverweise und einem Feldspieler zwischen den Pfosten: Caglar Celiktas erzielte alle drei Tore der Echterdinger und vertrat am Ende obendrein den blutüberströmt ausgewechselten Torwart Yule Tröger. Der hatte sich nach einem Zusammenprall eine Platzwunde am Kopf zugezogen. „Es war richtig Dampf drin“, erinnert sich Haug, damals Sportlicher Leiter.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball: Landesliga: Zwei Eigentore, zwei Verletzte: „Was schief laufen kann, läuft schief.“

Fußball: Landesliga Zwei Eigentore, zwei Verletzte: „Was schief laufen kann, läuft schief.“

Der TV Echterdingen verliert nach einem kuriosen Spielverlauf gegen den Spitzenreiter TSV Köngen mit 2:3 – insgesamt gab es auch noch drei Platzverweise.

In der darauffolgenden Saison spielten die beiden Filder-Teams erst Remis (2:2), ehe im Rückspiel die Echterdinger mit 4:2 triumphierten. Es waren die bislang letzten Pflichtspiele zwischen den beiden – während die Gelb-Schwarzen sich in die Verbandsliga verabschiedeten, ging es für die Roten in die Bezirksliga. Jetzt also kreuzen sich die Wege wieder. „Wir sind schon mit wehenden Fahnen untergegangen, haben aber auch spektakuläre Siege gefeiert“, sagt Krammer über dieses besondere Duell.

Für Echterdingens Youngster Jannis Duplys dürfte die Partie am Sonntag das Saisondebüt bedeuten, er wird den rot-gesperrten Stammkeeper Marko Gaspar ersetzen. Indes muss Haug erneut auf den am Knöchel verletzten Celiktas verzichten. Zudem werden Merdan Babatas und Maric Lucov nach ihren Verletzungen aus dem vergangenen Spiel gegen den TSV Köngen fehlen. Zwei weitere Hiobsbotschaften: Bei Marius Nita lautet die Diagnose nach einer neuerlichen Untersuchung nicht ‚Ermüdungsbruch’, sondern ‚Bruch der Hüftgelenkspfanne’. Er wird wohl mindestens ein halbes Jahr ausfallen. Des Weiteren wird Phil Schmidt per sofort nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Sommerneuzugang verlässt den Verein aus persönlichen Gründen.

Mit Blick aufs Sportliche sagt Haug: „Bei Plattenhardt ist die Aufstiegseuphorie dahin und wir hatten auch nicht mit so einem Ligaplatz gerechnet. Durch die tabellarische Situation wird das Derby besonders brisant.“ Auch wenn er ein Spiel auf Augenhöhe erwartet, ist ihm klar, dass die Seinen als Favorit gelten.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball: Landesliga: Es läuft nicht – TSV Plattenhardt mit nächster Pleite

Fußball: Landesliga Es läuft nicht – TSV Plattenhardt mit nächster Pleite

Der Aufsteiger TSV Plattenhardt hält gegen den FV Neuhausen gut mit, bis ein Handelfmeter das Team aus dem Konzept bringt.

Ähnlich sieht es auch Plattenhardts Krammer: „Die Echterdinger kommen immer besser in die Spur und wir sind in dieser Saison fast immer der Underdog.“ In den vergangenen vier Spielen setzte es vier Niederlagen, das Selbstvertrauen im Weilerhau ist angeknackst. Immerhin: Mit Ekrem Servi kehrte der bisher beste Torjäger (drei Treffer) von seiner Sperre zurück. Verzichten muss Coach Slobodan Markovic indes auf seinen Bruder Nemanja Markovic und Jamie Straub, beide sind im Urlaub. Fehlen werden zudem Emre Göcer und Kevin Pein, der auf einer Hochzeit ist.

Trotz der sportlichen Rivalität unterstreicht Krammer die gute Beziehung zwischen den Vereinen, freut sich schon auf das gemeinsame Bier nach Abpfiff. Klar ist aber auch: „In den 90 Minuten davor gibt es keine Freunde“, sagt der Plattenhardter mit einem Augenzwinkern.

Weitere Themen

Volleyball: TSV Georgii Allianz: Schockunfall überschattet Einstand des neuen Trainers

Volleyball: TSV Georgii Allianz Schockunfall überschattet Einstand des neuen Trainers

Vaihinger Drittligist geht zum siebten Mal in Folge mit neuem Coach in die Saison. Reicht es endlich zur Konstanz? Und: Wie hielte es man diesmal mit der Dauerfrage aller Fragen?
Von Franz Stettmer
Fußball: TSV Weilimdorf: Trainer Stierle heizt den Konkurrenzkampf an

Fußball: TSV Weilimdorf Trainer Stierle heizt den Konkurrenzkampf an

Vor dem Verbandsliga-Aufsteigerduell am Donnerstag in Waiblingen muss der Coach ein Personalpuzzle lösen. Derweil legt der Gegner kurzfristig mit einem Ex-Regionalliga-Kicker nach.
Von Marius Gschwendtner
Tourenwagen-Serie: Rennfahrer Renz feiert Meistertitel

Tourenwagen-Serie Rennfahrer Renz feiert Meistertitel

Nach zwei Jahren notgedrungener Pause gelingt dem Degerlocher Robin Renz vollends das tolle Comeback. Hinzu kommt eine besondere Belohnung.
Von Franz Stettmer
Bergläufer Johannes Löw: Glücklich nach überstandener WM-Tortur

Bergläufer Johannes Löw Glücklich nach überstandener WM-Tortur

Der Möhringer Extremläufer Johannes Löw hat sich seinen Traum vom Auftritt im Nationaltrikot erfüllt. Nun hat er bereits weitere Pläne.
Von Norbert Laske
Fußball: Landesliga, Staffel 2: „Das waren keine Spiele, das war eine Blamage“

Fußball: Landesliga, Staffel 2 „Das waren keine Spiele, das war eine Blamage“

Mittwochswort Ivan Matanovic, der Kapitän des TSV Bernhausen, spricht über die plötzliche Krise beim vermeintlichen Favoriten.
Von Dominik Grill
Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Die Spitzenteams verlieren erstmals in dieser Saison

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2 Die Spitzenteams verlieren erstmals in dieser Saison

Während KF Kosova Bernhausen und ABV Stuttgart patzen, verpasst die Spvgg Stetten den Sprung an die Spitze. Bei vielen Kreisliga-Teams schlägt die Verletzungswelle zu.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Bezirksliga: 5. Spieltag: Musberger Zauberstab, Saures für den Ex-Verein und drei glänzende Torhüter

Fußball-Bezirksliga: 5. Spieltag Musberger Zauberstab, Saures für den Ex-Verein und drei glänzende Torhüter

Das Überraschungsteam TSV Musberg siegt auch im Filder-Derby. Derweil verblüfft in Echterdingen ein 18-Jähriger und retten neun Croatia-Kicker einen Punkt.
Von Franz Stettmer
Fußball: Kreisliga A, Staffel 1: Schichtarbeiter mit Traumtor und zwei gestürzte Favoriten

Fußball: Kreisliga A, Staffel 1 Schichtarbeiter mit Traumtor und zwei gestürzte Favoriten

Nach einem engen Spiel bleibt Türkspor Stuttgart als einziges Team ohne Punktverlust. In Mühlhausen trifft ein Spieler vierfach und ein Aufsteiger schockt OFK Beograd spät.
Von Dominik Grill
Fußball: Landesliga: Krise spitzt sich zu – Bernhausen verliert erneut

Fußball: Landesliga Krise spitzt sich zu – Bernhausen verliert erneut

Vor der Partie gegen den VfL Sindelfingen rotiert der Trainer kräftig durch, am Ende setzt es aber die nächste Pleite. Die Erkenntnisse aus dem Spiel sind dabei nicht nur negativ.
Von Dominik Grill
Softball: WM-Finale: Bonn Capitals bleiben der kapitale Gegner

Softball: WM-Finale Bonn Capitals bleiben der kapitale Gegner

Für die Softball-Bundesliga-Damen der Stuttgart Reds ist es hart gekommen: Sie unterlagen den Bonn Capitals im Finale um die deutsche Meisterschaft. Doch es gibt noch eine Titelchance.
Von Tom Bloch
Weitere Artikel zu Landesliga Württemberg TV Echterdingen
 