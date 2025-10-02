Fußball: Landesliga Doppelte Brisanz im Krisenderby
Vor dem Filder-Showdown zwischen dem TSV Plattenhardt und dem TV Echterdingen stehen die beiden Teams gehörig unter Druck.
Vor dem Filder-Showdown zwischen dem TSV Plattenhardt und dem TV Echterdingen stehen die beiden Teams gehörig unter Druck.
Geographisch liegen die beiden Fußball-Landesligisten rund viereinhalb Kilometer auseinander, in der Tabelle trennen den TV Echterdingen und den TSV Plattenhardt lediglich zwei Tore. Was die beiden Mannschaften zudem eint: Mit dem bisherigen Saisonverlauf kann weder der Echterdinger Absteiger auf Platz 14, noch der einen Rang dahinter liegende Aufsteiger aus Plattenhardt zufrieden sein. Das Filder-Derby, das am Sonntag um 15 Uhr in Plattenhardt steigt, wird zum Kellerduell. Alles angerichtet also für ein spannendes Spiel? „Es wird ein heißer Tanz“, ist sich Gästetrainer Valentin Haug sicher. Auf der gegnerischen Seite fügt der Fußballchef Sascha Krammer an: „Ich hoffe, dass viele Leute kommen und richtig was los ist auf dem Sportplatz.“