Fußball Landesliga Drei Clubs mit Weihnachtswunsch: Mit einem Sieg in die Winterpause
Die SKV Rutesheim, der SV Leonberg/Eltingen und der TSV Heimerdingen stehen am letzten Landesliga-Spieltag 2025 vor unterschiedliche schwierigen Aufgaben.
Die SKV Rutesheim, der SV Leonberg/Eltingen und der TSV Heimerdingen stehen am letzten Landesliga-Spieltag 2025 vor unterschiedliche schwierigen Aufgaben.
Mit einer Niederlage will sich kein Club in die Winterpause verabschieden. „Das bleibt immer in den Trikots hängen“, sagt Trainer Christopher Baake. Die Fußballer der SKV Rutesheim haben die vermeintlich leichteste Aufgabe: Schlusslicht SGM Krumme Ebene am Neckar kommt am Samstag (14.30 Uhr) in den Sportpark Bühl.