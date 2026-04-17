Der TSV Bernhausen empfängt den SV Böblingen. Für Coach Roko Agatic ist es das Duell mit seinem Kumpel Slobodan Markovic. Die Tabellenspitze ist wieder zum Greifen nah.
17.04.2026 - 14:02 Uhr
Trotz des desolaten Rückrundenauftakts mit vier Niederlagen in Folge ist die Mannschaft von Noch-Trainer Roko Agatic vor dem Duell mit dem SV Böblingen an diesem Sonntag (15.30 Uhr) als Tabellendritter der Fußball-Landesliga wieder mittendrin im Aufstiegsgeschehen. „Hätte mir das vor ein paar Wochen jemand gesagt, hätte ich geantwortet: ‚Du bist doch verrückt’“, sagt Agatic. Der Rückstand auf Spitzenreiter Köngen beträgt nur noch drei Punkte, zum Relegationsrang zwei sind es nur noch zwei.