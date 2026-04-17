Der TSV Bernhausen empfängt den SV Böblingen. Für Coach Roko Agatic ist es das Duell mit seinem Kumpel Slobodan Markovic. Die Tabellenspitze ist wieder zum Greifen nah.

Trotz des desolaten Rückrundenauftakts mit vier Niederlagen in Folge ist die Mannschaft von Noch-Trainer Roko Agatic vor dem Duell mit dem SV Böblingen an diesem Sonntag (15.30 Uhr) als Tabellendritter der Fußball-Landesliga wieder mittendrin im Aufstiegsgeschehen. „Hätte mir das vor ein paar Wochen jemand gesagt, hätte ich geantwortet: ‚Du bist doch verrückt’“, sagt Agatic. Der Rückstand auf Spitzenreiter Köngen beträgt nur noch drei Punkte, zum Relegationsrang zwei sind es nur noch zwei.

Den jüngsten 5:3-Sieg gegen Sindelfingen verfolgte Agatic auf der Rückfahrt von einer Hochzeit in seiner Heimat Kroatien. „Das war nicht so einfach, aber das Vertrauen in die Spieler ist ja da“, sagt der Coach. Am kommenden Sonntag steht er wieder an der Seitenlinie und fordert: „Wir müssen die Gegentore abstellen. Drei Treffer sind definitiv zu viel.“ Ansonsten müsse die Mannschaft an die zuletzt erfolgreichen Wochen anknüpfen. Dabei feierte der TSV Bernhausen drei Siege in Folge.

Viele Geheimnisse gebe es gegen seinen Kumpel Slobodan Markovic ohnehin nicht, sagt Agatic. Dieser trainierte bis zum Sommer bekanntlich den TSV Plattenhardt. Die Trainer kennen die jeweiligen Spielweisen deshalb gegenseitig gut. „Ich erwarte ein intensives Spiel“, sagt Agatic. Und verweist darauf, dass die Böblinger es dem Tabellenzweiten TSGV Waldstetten beim 2:3 lange schwer gemacht hätten. „Sie haben viel Qualität, sind aber noch eine junge Mannschaft mit vielen Schwankungen“, weiß Agatic.

Indes kehrt Dimitrios Vidic nach seiner Rot-Sperre ins Bernhausener Aufgebot zurück.

Mark Galla verlängert in Bernhausen

Derweil haben die Bernhausener mit Winterneuzugang Mark Galla verlängert. „Er hat sich hier sehr gut entwickelt“, lobt der Spielleiter Thomas Otto.