Fußball-Landesliga: Echterdinger Interesse am Erfolgstrainer des Staffelrivalen?

Sportlich stehen beide vor wichtigen Heimspielen – der TV Echterdingen im unerwarteten Kellerduell und der TSV Bernhausen im Bemühen, an der Tabellenspitze nicht den Anschluss zu verlieren. Abseits des Rasens sorgt derweil ein Gerücht für Aufregung, das beide Filder-Fußball-Landesligisten betrifft. Buhlen die Echterdinger um den Trainer ihres Rivalen?

TV Echterdingen – SC Geislingen (Sonntag, 14.30 Uhr) Neue Woche, alte Situation: Predrag Sarajlic bleibt beim TV Echterdingen ein Trainer auf Abruf – einer, der an diesem Sonntag laut Verein definitiv ein weiteres und damit viertes Mal die Verantwortung an der Seitenlinie tragen wird. Sein Interimsjob als Chefcoach setzt sich also fort, ebenso wie die Suche im Hintergrund nach einem festen Nachfolger für den vor drei Wochen zurückgetretenen Valentin Haug. Wie zu hören ist, hat es mittlerweile konkrete Gespräche mit zwei Kandidaten gegeben. Pikant: Stimmen die kursierenden Gerüchte, handelt es sich bei einem der beiden um Roko Agatic, den aktuellen Coach des Staffelrivalen TSV Bernhausen – der allerdings zumindest einem Wechsel in der laufenden Saison eine klare Absage erteilt (siehe Bernhausen-Vorschau unten).

Als Soforthilfe steht Agatic folglich nicht zur Verfügung. Auf weitere Sicht, für die nächste Saison, dann aber vielleicht schon? In diesem Fall bräuchten die Echterdinger eine Übergangslösung bis Juni. Damit könnte man wiederum zurück beim Namen Karl-Heinz Fuhrmann sein. Über ein Comeback des einstigen Erfolgscoachs war in den Goldäckern wie berichtet zuletzt schon gemunkelt worden. Aktuell ist der 66-Jährige ohne Fußballjob.

Der Noch-Amtsinhaber Sarajlic verfolgt dieses Geschehen einstweilen mit Gelassenheit. Zumal er gerade andere Sorgen hat. Er steht mit der Mannschaft vor einer richtungsweisenden Aufgabe. Echterdingen gegen Geislingen – es ist das Duell zweier bislang schwer Enttäuschter dieser Saison. Tabellen-14. gegen Tabellen-13., Abstiegszone, beide nur durch einen Zähler voneinander getrennt. Und das, nachdem beide mit gänzlich anderen Ambitionen in die Runde gestartet waren. Bei den Gästen aus dem Eybacher Tal hatte das Ziel gar gelautet: „Platz eins bis fünf.“ Nicht von ungefähr sind es nun die zwei Vereine der Staffel, die im laufenden Spieljahr bereits Trainerwechsel hinter sich haben. Wie Sarajlic ist auch sein Gegenüber Sven Ackermann erst seit Oktober im Amt. Der Unterschied: er als fixe Lösung. Der 44-Jährige, zuletzt im Nachwuchsbereich der Stuttgarter Kickers engagiert, hat im Eybacher Tal den entlassenen Metin Kartal abgelöst.

Die Ausgangslage ist laut Sarajlic klar: „Wir sind zum Punkten verdammt.“ Maßstab soll die über weite Strecken ermutigende Leistung der Partie vor Wochenfrist in Sindelfingen sein – welche dann aber in der Nachspielzeit bitter mit 2:3 schief ging. Das nächste Problem: In personeller Hinsicht kommt aus den Goldäckern einmal mehr ein SOS. Am Dienstag hatte Sarajlic lediglich noch acht Spieler des ursprünglichen Erste-Mannschaft-Kaders im Training. Außer den vier Langzeitverletzten (Celiktas, Mägerle, Babatas, Nita) fällt auch der Torhüter Marko Gaspar (grippaler Infekt) sicher aus. Für ihn rückt der Youngster Jannis Duplys zwischen die Pfosten. Darüber hinaus stehen hinter den angeschlagenen Marvin Kuhn, Steffen Schmidt und Yannis Kalchschmidt Fragezeichen.

„Jetzt müssen es die richten, die noch geradeaus laufen können“, sagt Sarajlic – und fügt lachend an: „Es wird nicht so weit kommen, dass ich selber die Kickschuhe noch einmal schnüre.“ Zumindest seinen Humor hat der Coach nicht verloren.

TSV Bernhausen – TSV Bad Boll (Sonntag, 15 Uhr)

Roko Agatic vom TSV Bernhausen zum TV Echterdingen? Dieses Gerücht wischt der Trainer direkt vom Tisch. „Ich weiß gar nicht, wer so etwas erzählt“, sagt Agatic und lacht. „Ich werde zu 1000 Prozent auch in der Rückrunde den TSV Bernhausen trainieren“ Zusatz: „Außer der Verein trennt sich von mir.“ Letzteres steht in Anbetracht seiner bisherigen Erfolgsbilanz am Fleinsbach natürlich in keiner Weise zur Debatte. Agatic betont: „Ich würde nie im Leben jetzt im Winter wechseln.“ Und im Sommer? Darüber habe er sich noch gar keine Gedanken gemacht. „Wer weiß, was bis dahin passiert. Erst einmal reflektiere ich mich dann selbst, und dann kommt der TSV Bernhausen“, sagt Agatic.

Kurzfristig steht nun erst einmal das Heimspiel gegen den TSV Bad Boll an. „Das wird ein harter Brocken“, ahnt Agatic. In Baran Ates verfügt der Tabellenachte über einen der herausragendsten Stürmer der Landesliga. In elf Spielen hat der 25-Jährige bereits achtmal getroffen. Aber auch defensiv haben die Gäste in Melih Caliskan und Adil Kovacic gute Akteure in ihren Reihen. „Wir müssen einen guten Tag erwischen und konzentriert sein. Diesmal müssen wir unsere Chancen nutzen“, sagt Agatic. Und Fehler in der Verteidigung wie im Topspiel vergangene Woche in Köngen (1:2) abstellen. „Einer Mannschaft, die vorne mitspielen will“ dürfe so etwas nicht passieren.

Ins Gewicht fallen nach wie vor die Langzeitausfälle von Bogdan Rangelov, Matej Livancic und Henry Alber. Hinzu kommen aktuell der erkrankte Mahir Ege sowie Jamie-Noah Demir. Letzterer hat seit Wochen Probleme am Fußgelenk. Sein Kurzeinsatz in Köngen hat für einen Rückfall gesorgt.