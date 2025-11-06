Fußball-Landesliga Echterdinger Interesse am Erfolgstrainer des Staffelrivalen?
Der TV Echterdingen und der TSV Bernhausen stehen am Samstag vor wichtigen Heimspielen. Vorab sorgt ein Gerücht für Aufregung.
Sportlich stehen beide vor wichtigen Heimspielen – der TV Echterdingen im unerwarteten Kellerduell und der TSV Bernhausen im Bemühen, an der Tabellenspitze nicht den Anschluss zu verlieren. Abseits des Rasens sorgt derweil ein Gerücht für Aufregung, das beide Filder-Fußball-Landesligisten betrifft. Buhlen die Echterdinger um den Trainer ihres Rivalen?