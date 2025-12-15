Fußball-Landesliga: Ein Rückkehrer soll für den TV Echterdingen zum Retter werden

Es war eine schwere Geburt – daraus machen die Verantwortlichen des Fußball-Landesligisten TV Echterdingen keinen Hehl. Offensichtlich wird dies schon allein dadurch, wie lange die Suche gedauert hat. Nun, gerade noch vor Weihnachten, ist das Thema doch noch vom Tisch. Wer die Gelb-Schwarzen als Übergangstrainer vor dem nächsten Abstieg retten soll? Die Antwort lautet: Daniel Heisig. Der einstige Assistenzcoach des Vereins kehrt für einen Sechs-Monate-Job zurück, diesmal in neuer Rolle als Chef an der Seitenlinie. Zugleich endet damit das Engagement des bisherigen Amtsinhabers Predrag Sarajlic. Letzterer geht im deutlichen Groll.