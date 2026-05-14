Der Siegerkreis löste sich mit einem fröhlichen Gelächter auf, alle waren mit sich zufrieden. Danach saßen die Fußballer des TSV Köngen und manche ihrer Fans noch lange zusammen und ordneten ihre Gedanken. Es war ein besonderer Abend im Fuchsgrubenstadion. Das Landesliga-Team hatte das nachgeholte Spitzenspiel gegen den TSGV Waldstetten verdient mit 2:0 (1:0) gewonnen und war am Konkurrenten vorbei auf den Relegationsplatz zwei geklettert. Die Begegnung war aufgrund des Todes des sportlichen Leiters Thomas Köhrer verschoben worden. Die Köngener wussten: Ihr „Thommy“ hätte sich über den Erfolg gefreut. Und er hätte ebenso viel Spaß an der Partie gehabt, wie die 350 Zuschauer.