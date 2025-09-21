 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Ein „unnötiger“ Freistoß kostet dem MTV den Heimsieg

Fußball: Landesliga Ein „unnötiger“ Freistoß kostet dem MTV den Heimsieg

Fußball: Landesliga: Ein „unnötiger“ Freistoß kostet dem MTV den Heimsieg
1
Machte ein starkes Spiel: Dominik Hug vom MTV Stuttgart (rechts). Foto: Günter Bergmann

Der Fußball-Landesligist trennt sich vom SC Geislingen mit 2:2. Der Trainer sieht streckenweise die beste Leistung der Saison.

Der MTV Stuttgart hat im sechsten Saisonspiel der Fußball-Landesliga erstmals die Punkte mit dem Gegner geteilt. Nach zuletzt zwei Siegen reichte es am Sonntag im Heimspiel gegen den SC Geislingen nur zu einem 2:2-Remis. Der Trainer Björn Lorer war dennoch zufrieden. „Wir haben nach dem frühen 0:1-Rückstand die stärksten 40 Minuten der bisherigen Saison gezeigt, und auch die zweite Hälfte war eigentlich ganz okay“, sagte der Coach nach der Partie.

 

Dass seine Mannschaft dennoch nicht den Dreier am Kräherwald behielt, lag an zwei ärgerlichen Dingen: Zum einen daran, dass die Gäste aus dem Eybacher Tal schon nach fünf Minuten durch Florijan Ahmeti in Führung gingen, als seine Defensive laut Lorer „noch im kollektiven Tiefschlaf“ war. Zum anderen an einem direkt verwandelten Freistoß des Geislingers Mert Özdemir unmittelbar vor dem Pausenpfiff (45.). „Anstatt die Führung in die Kabine zu bringen, haben wir völlig unnötig die Grätsche am eigenen Strafraum ausgepackt“, sagte Lorer.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball: TSV Plattenhardt: Missratener Hackentrick leitet Schlappe ein

Fußball: TSV Plattenhardt Missratener Hackentrick leitet Schlappe ein

Der Aufsteiger bleibt in dieser Saison zuhause weiter ohne Punkt. Sein Fußballchef übt nach dem 0:3 gegen den TSV Bad Boll deutliche Kritik.

Deutlich zufriedener als mit diesen beiden Gegentoren war der Trainer mit dem, was seine Mannschaft dazwischen ablieferte, nämlich ein überzeugendes, sehr dominantes Offensivspiel mit blitzsauberen Toren zur 2:1-Führung. Zunächst traf Daniel Mägerle im Nachschuss (15.), nachdem ein Kracher seines Abwehrkollegen Egzon Sufaj noch vom Geislinger Keeper Rocco Sauter abgewehrt worden war. Und dann war Mert Özcocak nach feiner Vorarbeit von Till Flach zur Stelle (30.) – für den Mittelfeldmann bereits sein viertes Saisontor. „Wir hatten dann noch drei, vier weitere ganz gute Gelegenheiten. Wenn da eine davon drin ist, dann ist das Ding für uns durch“, sagte Lorer.

Im zweiten Spielabschnitt verflachte die Partie zusehends, sodass das Unentschieden alles in allen durchaus in Ordnung ging. Ein gelungenes Debüt auf Stuttgarter Seite gab es in der Schlussviertelstunde durch den eingewechselten Maddox Abram Boudreaux. Der A-Jugendliche stand aufgrund der angespannten Personallage im Aufgebot.

MTVs „Spieler des Spiels“

Dominik Hug. Erstmals in dieser Saison kam der 30-jährige Mittelfeldmann über mehr als eine Hälfte zum Einsatz und überzeugte mit guter Laufarbeit, ständiger Präsenz und guten Zweikampfwerten. Nach dem starken Auftritt verabschiedet er sich nun allerdings in den Urlaub. (Nominierungen: 1)

MTV Stuttgart: Lalo – Graham, Sufaj, Mägerle (55. Redzic), Weippert – Rudolph (73. Henschke), Özocak, Trabelsi (62. Oehme), Dominik Hug (78. Boudreaux) – Flach – Hahn (75. Lukic).

SC Geislingen: Sauter (90. Ahmadi), Schmohl, Schöll, Ziegler, Musliu– Niederberger, Ahmeti (83. Istrefi), Eyöpoglu, Sönmez (90. Douye-Adedapo) – De Lucia (72. Dias Matos), Özdemir.

Weitere Themen

Fußball: Verbandsliga: Echterdinger „Warmduscher“? Calcio geht mit 1:6 unter

Fußball: Verbandsliga Echterdinger „Warmduscher“? Calcio geht mit 1:6 unter

Nach der Klatsche gegen den TSV Berg ist beim Fußball-Verbandsligisten die Zeit des Beschönigens vorbei. Der Totaleinbruch in Hälfte zwei wirft Fragen zur Klassentauglichkeit auf.
Von Dominik Grill
Fußball: TV Echterdingen: Der Neue von der Polizei schnürt den Doppelpack

Fußball: TV Echterdingen Der Neue von der Polizei schnürt den Doppelpack

Der Verbandsliga-Absteiger gewinnt das Kellerduell in Sontheim mit 2:1. Die Umstände lassen den Trainer ächzen, werden am Ende aber zur Nebensache.
Von Franz Stettmer
Fußball: Verbandsliga: Weilimdorf-Sieg dank Traumtor eines Youngsters

Fußball: Verbandsliga Weilimdorf-Sieg dank Traumtor eines Youngsters

Der Fußball-Verbandsligist gewinnt in Hofherrnweiler mit 1:0 und stärkt damit die Bewerbung seines Trainers.
Von Dominik Grill
Fußball-Landesliga: Nächste Schlappe – was, bitte, ist plötzlich mit dem TSV Bernhausen los?

Fußball-Landesliga Nächste Schlappe – was, bitte, ist plötzlich mit dem TSV Bernhausen los?

Der vorherige Seriengewinner unterliegt zum zweiten Mal innerhalb von nur sieben Tagen klar. Beim 1:4 in Waldstetten erkennt der Trainer Agatic „krasse, brutale Fehler“.
Von Franz Stettmer
Softball-Bundesliga: Reds-Frauen greifen nach dem deutschen Meistertitel

Softball-Bundesliga Reds-Frauen greifen nach dem deutschen Meistertitel

Nach zwei souveränen Siegen gegen Regensburg stehen die Cannstatterinnen erstmals in der Endspielserie. Nun wartet ein renommierter Gegner.
Von Harald Landwehr
Eishockey-Oberliga: 0:11-Debakel zum Start – Rebels schocken ihre Fans

Eishockey-Oberliga 0:11-Debakel zum Start – Rebels schocken ihre Fans

Drei fehlende Routiniers, drei frühe Gegentore – danach geht in Peiting alles schief. Muss die Aufbruchstimmung also schon jetzt in Alarmstimmung kippen?
Von Harald Landwehr
Fußball-Landesliga: 6. Spieltag: Bernhausen in der Bringschuld – Aufbaugegner für Echterdingen?

Fußball-Landesliga: 6. Spieltag Bernhausen in der Bringschuld – Aufbaugegner für Echterdingen?

Neben dem gestürzten Spitzenreiter hat auch der TSV Plattenhardt etwas wiedergutzumachen. Die Echterdinger sind derweil im Kellerduell gefordert.
Von Dominik Grill und Marius Gschwendtner
Fußball-Verbandsliga: 8. Spieltag: Ein Trainer auf Bewährung und ein Rot-Rückkehrer gegen den Ex-Verein

Fußball-Verbandsliga: 8. Spieltag Ein Trainer auf Bewährung und ein Rot-Rückkehrer gegen den Ex-Verein

Wie präsentiert sich der TSV Weilimdorf nach dem endgültigen Abgang des Meistercoachs Manuel Fischer? Indes empfängt Calcio den Tabellendritten und ist dennoch siegesgewiss.
Von Dominik Grill und Marius Gschwendtner
Handball-Regionalliga Frauen: HSG Leinfelden/Echterdingen: Konkret wird’s erst während der Saison

Handball-Regionalliga Frauen HSG Leinfelden/Echterdingen: Konkret wird’s erst während der Saison

Aufgrund von Verletzungen – unter anderem einem Kreuzbandriss – startet die HSG Leinfelden/Echterdingen am Sonntag beim TSV Bönnigheim mit gedämpfter Euphorie in die Runde.
Von Torsten Streib
Baseball & Softball: Deutsche U12-Meisterschaften und Softball-Halbfinale in Stuttgart

Baseball & Softball Deutsche U12-Meisterschaften und Softball-Halbfinale in Stuttgart

Die Stuttgart Reds sind am kommenden Wochenende gleich doppelt Gastgeber. Welche Chancen sich die U12-Baseballer einrechnen und warum die Softballerinnen Favorit sind.
Von Marius Gschwendtner
Weitere Artikel zu Landesliga Württemberg MTV Stuttgart
 