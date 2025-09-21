Fußball: Landesliga: Ein „unnötiger“ Freistoß kostet dem MTV den Heimsieg

Der MTV Stuttgart hat im sechsten Saisonspiel der Fußball-Landesliga erstmals die Punkte mit dem Gegner geteilt. Nach zuletzt zwei Siegen reichte es am Sonntag im Heimspiel gegen den SC Geislingen nur zu einem 2:2-Remis. Der Trainer Björn Lorer war dennoch zufrieden. „Wir haben nach dem frühen 0:1-Rückstand die stärksten 40 Minuten der bisherigen Saison gezeigt, und auch die zweite Hälfte war eigentlich ganz okay“, sagte der Coach nach der Partie.

Dass seine Mannschaft dennoch nicht den Dreier am Kräherwald behielt, lag an zwei ärgerlichen Dingen: Zum einen daran, dass die Gäste aus dem Eybacher Tal schon nach fünf Minuten durch Florijan Ahmeti in Führung gingen, als seine Defensive laut Lorer „noch im kollektiven Tiefschlaf“ war. Zum anderen an einem direkt verwandelten Freistoß des Geislingers Mert Özdemir unmittelbar vor dem Pausenpfiff (45.). „Anstatt die Führung in die Kabine zu bringen, haben wir völlig unnötig die Grätsche am eigenen Strafraum ausgepackt“, sagte Lorer.

Deutlich zufriedener als mit diesen beiden Gegentoren war der Trainer mit dem, was seine Mannschaft dazwischen ablieferte, nämlich ein überzeugendes, sehr dominantes Offensivspiel mit blitzsauberen Toren zur 2:1-Führung. Zunächst traf Daniel Mägerle im Nachschuss (15.), nachdem ein Kracher seines Abwehrkollegen Egzon Sufaj noch vom Geislinger Keeper Rocco Sauter abgewehrt worden war. Und dann war Mert Özcocak nach feiner Vorarbeit von Till Flach zur Stelle (30.) – für den Mittelfeldmann bereits sein viertes Saisontor. „Wir hatten dann noch drei, vier weitere ganz gute Gelegenheiten. Wenn da eine davon drin ist, dann ist das Ding für uns durch“, sagte Lorer.

Im zweiten Spielabschnitt verflachte die Partie zusehends, sodass das Unentschieden alles in allen durchaus in Ordnung ging. Ein gelungenes Debüt auf Stuttgarter Seite gab es in der Schlussviertelstunde durch den eingewechselten Maddox Abram Boudreaux. Der A-Jugendliche stand aufgrund der angespannten Personallage im Aufgebot.

MTVs „Spieler des Spiels“

Dominik Hug. Erstmals in dieser Saison kam der 30-jährige Mittelfeldmann über mehr als eine Hälfte zum Einsatz und überzeugte mit guter Laufarbeit, ständiger Präsenz und guten Zweikampfwerten. Nach dem starken Auftritt verabschiedet er sich nun allerdings in den Urlaub. (Nominierungen: 1)

MTV Stuttgart: Lalo – Graham, Sufaj, Mägerle (55. Redzic), Weippert – Rudolph (73. Henschke), Özocak, Trabelsi (62. Oehme), Dominik Hug (78. Boudreaux) – Flach – Hahn (75. Lukic).

SC Geislingen: Sauter (90. Ahmadi), Schmohl, Schöll, Ziegler, Musliu– Niederberger, Ahmeti (83. Istrefi), Eyöpoglu, Sönmez (90. Douye-Adedapo) – De Lucia (72. Dias Matos), Özdemir.