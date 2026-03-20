Fußball – Landesliga Ein wichtiger und besonderer Sieg für den FV Neuhausen
Die Landesliga-Fußballer des FV Neuhausen schlagen den TSV Bernhausen mit 4:2. Für FVN-Coach Ugur Yilmaz ist es ein Sieg gegen seinen künftigen Club.
Die Landesliga-Fußballer des FV Neuhausen schlagen den TSV Bernhausen mit 4:2. Für FVN-Coach Ugur Yilmaz ist es ein Sieg gegen seinen künftigen Club.
Das Landesliga-Nachholspiel zwischen den Fußballern des FV Neuhausen und des TSV Bernhausen war für FVN-Coach Ugur Yilmaz nicht nur ein Derby, es war auch das Spiel zwischen seinem jetzigen und seinem künftigen Team. Yilmaz betonte schon vorher, dass sein Fokus „zu hundert Prozent bis zum Saisonende“ auf Neuhausen liege und erläuterte nach dem wichtigen 4:2 (3:0)-Sieg: „Ich bin dafür zuständig, dass Neuhausen die Ziele erreicht und die andere Seite habe ich noch nicht in der eigenen Hand. Ich beschäftige mich nicht mit Sachen, die ich nicht in der Hand habe.“