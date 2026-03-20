Fußball – Landesliga: Ein wichtiger und besonderer Sieg für den FV Neuhausen

Das Landesliga-Nachholspiel zwischen den Fußballern des FV Neuhausen und des TSV Bernhausen war für FVN-Coach Ugur Yilmaz nicht nur ein Derby, es war auch das Spiel zwischen seinem jetzigen und seinem künftigen Team. Yilmaz betonte schon vorher, dass sein Fokus „zu hundert Prozent bis zum Saisonende“ auf Neuhausen liege und erläuterte nach dem wichtigen 4:2 (3:0)-Sieg: „Ich bin dafür zuständig, dass Neuhausen die Ziele erreicht und die andere Seite habe ich noch nicht in der eigenen Hand. Ich beschäftige mich nicht mit Sachen, die ich nicht in der Hand habe.“

Was Yilmaz jedoch in der eigenen Hand hatte, war die Einstellung seines Noch-Teams. Die Neuhausener starteten gut und setzten die Bernhausener früh unter Druck. Bereits nach zehn Minuten flankte Neuhausens Markus Fickeisen – der im Sommer zusammen mit David Plattenhardt und Nikita Shestakov Yilmaz nach Bernhausen folgen wird – von der rechten Seite so scharf, dass TSV-Torhüter Matej Livancic und Verteidiger Michael Henneh sich verschätzten und Henneh zur 1:0-Führung ins eigene Tor traf. Nur eine Minute später legte Giuliano D’Aleo mit einer sehenswerten Direktabnahme aus 20 Metern zum 2:0 nach (11.). Es war ein Paukenschlag.

Unsere Empfehlung für Sie Hinweis in eigener Sache Neue Wege zum Lokalsport Die digitalen Inhalte der „EßlingerZeitung“ ziehen um – die lokale Berichterstattung bleibt unverändert.

Starker Tim Brückner im Tor

In der Folge bekamen die Bernhausener zunehmend weniger Zugriff im Mittelfeld, kamen aber dennoch zu offensiven Aktionen, die jedoch oftmals zu ungenau ausgespielt wurden. Der FVN dagegen hatte die insgesamt gefährlicheren Aktionen. Zuerst scheiterte David Govorusic aus kurzer Distanz an Livancic (36.), kurz darauf traf er den Ball nicht richtig und der Abschluss geriet zu schwach – kein Problem für den TSV-Torhüter (38.). Kurz vor der Pause erzielte der starke D’Aleo dann mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 20 Metern das 3:0 (45.+1). Nur eine Minute später zog Govorusic von links ab, sein Schuss verfehlte das Tor jedoch knapp.

„Die erste Hälfte haben wir komplett verschlafen und zu leichte Fehler gemacht“, analysierte Bernhausens Trainer Roko Agatic und führte weiter aus: „Vor dem 0:2 wollten wir es spielerisch lösen, das ist auf diesem Platz aber nicht möglich. Der Freistoß war dann überragend und wir liegen 0:3 hinten. Dann wurde es etwas laut in der Kabine. Da habe ich die Spieler an der Ehre gepackt. So kann man im Derby nicht auftreten.“

Und das trug dann auch Früchte, die Bernhausener kamen nach dem Wechsel besser ins Spiel und setzten den FVN zunehmend unter Druck. Ivan Matanovic verfehlte erst knapp das Tor knapp (67.), wenig später machte es Filip Jordacevic besser: Seine Direktabnahme knallte an den Innenpfosten und von dort zum 1:3-Anschlusstreffer ins Tor (69.). FVN-Ersatztorwart Tim Brückner war hier machtlos – aber er sollte sich im weiteren Verlauf noch auszeichnen. Das Spiel wurde nun ruppiger und umkämpfter, der TSV drückte und der FVN hatte in der Abwehr gut zu tun. In der 75. Minute zeigte der Unparteiische Christian Krapf auf den Punkt – Elfmeter für Bernhausen. Oliver Lujic trat an, Brückner parierte stark. Der Ball war jedoch noch im Spiel und kam auf Umwegen zu Arjanit Januzi, der per Kopf auf 2:3 verkürzte (76.). Die Bernhausener drängten nun auf den Ausgleich, doch immer wieder war die Neuhausener Defensive zur Stelle und der starke Torhüter Brückner nicht zu überwinden. Der FVN kam auf der anderen Seite zu Kontern, die zunächst jedoch ungenutzt blieben. Erst weit in der Nachspielzeit erzielte Asdren Gerxhaliu den 4:2-Endstand (90.+6).

„Nach der Pause waren wir präsent. Sehr schade, dass wir uns nicht belohnt haben, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, bewertete Agatic, der nach der Saison zum TV Echterdingen wechselt, die zweite Hälfte und äußerte sich zu den Ambitionen der Bernhausener Mannschaft: „Wenn es sich ergibt, dass wir vorne mitspielen oder aufsteigen, nehmen wir das gerne mit. Aber ich glaube, nach drei Niederlagen in der Rückrunde wird es mit dem Aufstieg leider nichts.“

Yilmaz dagegen strahlte: „Die Einstellung war top. Es war ein riesiger Unterschied zu den vergangenen Spielen und diesmal haben wir uns belohnt. Am Ende ist es unnötig spannend geworden, aber ich bin sehr stolz auf die Spieler und das, was sie gezeigt haben. So ein Sieg, in dieser Art und Weise war das, was wir gebraucht haben.“ Am Sonntag (15 Uhr) können die Neuhausener, zurzeit Zehnter, gegen den Tabellennachbarn SV Böblingen gleich nachlegen.

FV Neuhausen: Brückner; Potsolidis, Plattenhardt (49. Memic), Denzinger (20. Brekalo), D’Aleo (59. Weckerle), Gerxhaliu, Mozer, Wanner (65. Arslan), Govorusic (82. Güth), Fickeisen, Fritz.

TSV Bernhausen: Livancic; Lujic, Jordacevic, Walz, Matanovic, Kranz (56. Vlasic, 89. Shamenko), Meinlschmidt, Henneh, Sterian, Tomic, Demir.

Schiedsrichter: Christian Krapf (Leonberg).

Zuschauer: 160.

Tore: 1:0 Henneh (10., Eigentor), 2:0 D’Aleo (11.), 3:0 D’Aleo (45.+1)., 3:1 Jordacevic (69.), 3:2 Lujic (76.), 4:2 Gerxhaliu (90.+6).

Beste Spieler: D’Aleo, Fickeisen, Gerxhaliu / Jordacevic, Matanovic.