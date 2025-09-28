 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Leonberg

  6. Emotionales Derby: SKV Rutesheim siegt beim TSV Heimerdingen

Fußball Landesliga Emotionales Derby: SKV Rutesheim siegt beim TSV Heimerdingen

Fußball Landesliga: Emotionales Derby: SKV Rutesheim siegt beim TSV Heimerdingen
1
Eine mitentscheidende Szene an der Weissacher Straße: TSV-Torhüter Lukas Emmrich sieht nach einem Foul an SKV-Stürmer Laurin Stütz die Rote Karte. Foto: Baumann/Leonie Kepple

Tabellenführer SKV Rutesheim gewinnt das Derby beim TSV Heimerdingen mit 3:1 (1:0) – die Gastgeber beenden die Partie nach zwei Roten Karten mit lediglich neun Mann.

Sport: Jürgen Kemmner (jük)

Das Derby zwischen dem TSV Heimerdingen und der SKV Rutesheim hielt, was ein Fußball-Derby verspricht: Spannung, Emotionen, Kampf bis zum Schluss. Am Sonntag behielt die SKV mit 3:1 die Oberhand und grüßt mit blütenweißer Weste von der Spitze. „Es war ein verdienter Sieg. Wir waren die bessere Mannschaft“, sagte Trainer Christopher Baake.

 

Beim Gastgeber aus Heimerdingen herrschte Katzenjammer. Zweite Niederlage diese Woche nach dem 1:2 gegen SU Neckarsulm vom Mittwoch – und der TSV hatte nicht nur das Derby, sondern auch Torhüter Lukas Emmrich und Leon Baumeister mit Roten Karten verloren. „Zu verlieren ist natürlich traurig“, klagte Coach Markus Koch, „dass es das Derby war, spielt für mich eine untergeordnete Rolle. Aber wir haben nie aufgegeben und immer gekämpft.“

Die SKV Rutesheim hatte viel zu jubeln im Derby beim TSV Heimerdingen. Foto: Baumann/Leonie Keppler

Matchwinner für die SKV Rutesheim vor 350 Zuschauern auf dem Sportplatz an der Weissacher Straße war Laurin Stütz. Der Rutesheimer Stürmer bereitete zwei der drei SKV-Treffer vor, zudem war er an beiden Roten Karten für die Heimerdinger als Gefoulter beteiligt. „Ich weiß nicht, ob ich der Matchwinner bin. Dieser Erfolg war eine Mannschaftsleistung“, betonte Stütz, „es lief heute einfach gut.“

Laurin Stütz hat die erste Großchance

Das Derby begann wie es sich gehört. Abtasten war nicht lange, die beiden Mannschaften kennen sich aus der Vergangenheit ziemlich gut. Die Gäste aus Rutesheim fanden schneller ins Spiel, der TSV benötigte gut 15 Minuten, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Dabei besaß die SKV mehr Präsenz im Spiel, die Pässe waren genauer, der Zug zum gegnerischen Tor intensiver.

Nach 23 Minuten hatten die Anhänger aus Rutesheim den Torjubel auf den Lippen. Laurin Stütz erlief einen klugen Steckpass von Flavio Heiler, ließ TSV-Innenverteidiger Leon Baumeister stehen – und chippte den Ball über Torhüter Lukas Emmrich in Richtung Tor. Doch die Kugel klatsche gegen den Pfosten (23.). Glück gehabt, TSV.

Der TSV bekam ihn kaum in den Griff: Rutesheims Stürmer Laurin Stütz (li.) gegen den Heimerdinger Furkan Jildiz. Foto: Pressefoto Baumann/Leonie Keppler

Stütz wurde in der Folge zum Heimerdinger Schreckgespenst. Seinen Schuss parierte Emmrich (25.) problemlos, auch den Querpass des 26-Jährigen vors Tor. In Minute 30 musste der Goalie alles aufbieten, um Stütz’ Schuss vom Fünfereck per Fuß zu parieren. 13 Minuten später trafen sich die beiden Hauptdarsteller wieder. Einen tiefen Ball nahm der Rutesheimer in abseitsverdächtiger Position an, Emmrich stürmte aus dem Tor, Stütz lupfte den Ball über ihn – und der Torhüter traf den Gegner am Fuß. Schiri Daniel Fuchs zögerte nicht: Rot für den TSV-Schlussmann. „Das ärgerte mich sehr“, knurrte Markus Koch, „ich könnte sagen, das war spielentscheidend, aber das ist nicht meine Art. Viele sagen, es war Abseits.“

Das Derby am Sonntagnachmittag war gut besucht. Foto: Baumann/Leonie Keppler

Für Tom Kaczmarek, der dann ins Tor marschierte, begann der Arbeitstag mit einer kalten Dusche. Den fälligen Freistoß aus 20 Metern von Flavio Heiler fälschte die TSV-Mauer unhaltbar ins Tor ab. Der Tabellenführer aus Rutesheim, tat das, was seinem Namen alle Ehre machte: Er führte.

Nach der Pause zeigten die Heimerdinger, dass sie noch nicht geschlagen waren. Dennis de Sousa Lourenco, Haris Gudzevic und Leon Baumeister hatten Chancen – doch Tiefschlag Nummer zwei folgte schnell. Erneut entwischte Stütz TSV-Verteidiger Ayyub Baroudi, legte den Ball am Fünfer quer und der Ex-Heimerdinger Alexander Grau musste zum 2:0 nur noch einschieben (54.).

Derbyzeit ist Zweikampfzeit: Marc Geist vom TSV Heimerdingen (am Boden) gegen Marcel Held von der SKV. Foto: Baumann/Leonie Keppler

Doch auch dieser Treffer zwang den TSV nicht endgültig in die Knie, die Gastgeber versuchten mit weiten Bällen den Torerfolg und hofften auf Standards. Der eingewechselte Shakur Traore zog aus acht Metern ab, Joshua Schneider blockte den Ball in höchster Not (72.) – die TSV-Fans konnten es nicht fassen, die SKV-Anhänger jubelten vor Freude. Die Kopfbälle von Robin Reichardt (75.) und Sebastian Bortel (80.) waren sichere Beute von SKV-Keeper Jan Göbel.

Rot für Leon Baumeister kurz vor Schluss

Und dann war wieder einmal Laurin Stütz zur Stelle (Baake: „Wir sind wir froh, dass wir ihn haben“). Erneut entwischte der Rutesheimer seinen Bewachern, erneut legte er für Grau auf, der das 3:0 besorgte (81.). TSV-Kapitän Bortel machte die Partie mit dem 1:3 noch mal enger (83.), doch es war nur Kosmetik. Stütz verpasste kurz darauf das 4:1 (88.), in der Nachspielzeit rutschte Baumeister mit offener Sohle in den Rutesheimer – es gab Rot Nummer zwei für den gebeutelten TSV. TSV Heimerdingen: Emmrich – Jildiz, Bortel, Baumeister, Pellegrino – Reichardt, Baroudi (71. Riedmiller), de Sousa Lourenco (79. Buxmann), Schlick (60. Traore), – Geist (45. Kaczmarek), Gudzevic (79. Tepegoez).SKV Rutesheim: Göbel – Schneider (85. Ludwig), Rudloff, Riedlinger – Maier (72. Vaihinger), Held (90. Walter), Boateng (80. Crepaldi), Grau – Stütz, Heiler.

Weitere Themen

Handball Verbandsliga: TSF Ditzingen retten Punkt in letzter Sekunde

Handball Verbandsliga TSF Ditzingen retten Punkt in letzter Sekunde

Die Verbandsliga-Handballer erkämpfen sich beim Saisonauftakt bei den SF Schwaikheim ein 26:26-Unentschieden. Yannick Hüther trifft per Siebenmeter nach der Schlusssirene.
Von Henning Maak
Fußball Landesliga: Beim SV Leonberg/Eltingen steht endlich wieder die Null

Fußball Landesliga Beim SV Leonberg/Eltingen steht endlich wieder die Null

Der Aufsteiger verdient sich mit einer engagierten Leistung ein 0:0 beim FV Löchgau – vor allem die auswärts bislang wackelige Defensive überzeugt beim Remis.
Von Jürgen Kemmner
Fußball Landesliga: SV Leonberg/Eltingen verdient sich Punkt beim FV Löchgau

Fußball Landesliga SV Leonberg/Eltingen verdient sich Punkt beim FV Löchgau

Keine Tore, aber zufriedene Gesichter bei Spielern, Trainern und Fans des SV Leonberg/Eltingen: Der Aufsteiger holt bei Titelkandidat FV Löchgau mit 0:0 ein verdientes Remis.
Von Jürgen Kemmner
Fußball Landesliga: SKV Rutesheim hält Ball flach vor dem Derby

Fußball Landesliga SKV Rutesheim hält Ball flach vor dem Derby

Vor dem Spiel am Sonntag beim TSV Heimerdingen hält sich der ungeschlagene Landesliga-Primus zurück. SKV-Trainer Christopher Baake ärgert sich über den Fußball-Verband.
Von Jürgen Kemmner
Fußball Landesliga: TSV Heimerdingen stolpert gegen die SU Neckarsulm

Fußball Landesliga TSV Heimerdingen stolpert gegen die SU Neckarsulm

Gegen die Sport-Union Neckarsulm verliert der TSV Heimerdingen mit 1:2 – und am Sonntag kommt der ungeschlagene Spitzenreiter SKV Rutesheim an die Weissacher Straße.
Von Flemming Nave
Handball Verbandsliga: TSF Ditzingen freuen sich über Rückkehr von zwei Langzeitverletzten

Handball Verbandsliga TSF Ditzingen freuen sich über Rückkehr von zwei Langzeitverletzten

Der Verbandsligist aus Ditzingen startet am Samstag bei den SF Schwaikheim in die Saison – Yannick Ruffner und Malte Bartels sind nach langen Zwangspausen wieder im Kader.
Von Henning Maak
Fußball Landesliga: Der SV Leonberg/Eltingen kämpft gegen die Auswärts-Misere

Fußball Landesliga Der SV Leonberg/Eltingen kämpft gegen die Auswärts-Misere

Robert Gitschier, Trainer des SV Leonberg/Eltingen, spricht über den Auswärtsfluch und das Spiel in Löchgau. „Ich reiße bei einer Niederlage keinem den Kopf ab“, verspricht er.
Von Jürgen Kemmner
Tipp-Kick Meisterschaften: TKC 71 Hirschlanden startet in der Pole-Position

Tipp-Kick Meisterschaften TKC 71 Hirschlanden startet in der Pole-Position

TKC 71 Hirschlanden feiert zwei Siege in der Tipp-Kick-Bundesliga und trifft im Meisterschafts-Halbfinale am 22. November in Ditzingen auf die Spandauer Filzteufel.
Von Jürgen Kemmner
Tischtennis dritte Liga: TSV Korntal kehrt mit einem Punkt aus Bayern heim

Tischtennis dritte Liga TSV Korntal kehrt mit einem Punkt aus Bayern heim

Bei der Drittliga-Premiere holen die Tischtennis-Frauen des TSV Korntal ein 5:5 in Dachau und verlieren in Fürstenfeldbruck 1:6. Dabei unterläuft einem Funktionär ein kleiner Fehler.
Von Thomas Holzapfel
Charity Bike Race: Fahrverbot für Autos auf der Solitude-Strecke

Charity Bike Race Fahrverbot für Autos auf der Solitude-Strecke

Beim Charity-Bike-Cup am Tag der deutschen Einheit gehen die 1500 Radsport-Enthusiasten erstmals auf der ehemaligen Rennstrecke an den Start. es wird viel geboten.
Von Jürgen Kemmner
Weitere Artikel zu Landesliga Württemberg Derby Stürmer Foul Leonberg
 