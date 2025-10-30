Die Gangart wird rauer. Als „Willensschulung im läuferischen Bereich“ bezeichnet Predrag Sarajlic seine Übungseinheiten dieser Woche. Anders ausgedrückt: Die Landesliga-Fußballer des TV Echterdingen durften nach ihrem 0:4-Pleitenauftritt vom vergangenen Spieltag Kilometer abspulen, bis ihnen die Schuhsohlen qualmten. Inwieweit die Maßnahme wirkt, muss sich nun an diesem Freitagabend zeigen. Vor dem schweren Auswärtsspiel beim formstarken VfL Sindelfingen (Floschenstadion, 19.30 Uhr) stehen zwei Fragen im Raum. Zum einen: Kriegen die Gelb-Schwarzen im erneuten Abstiegskampf die Kurve? Zum anderen: Wie viele Spiele bleiben Sarajlic in der Rolle des verantwortlichen Trainers überhaupt noch?