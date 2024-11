Erfolgsserie ausgebaut: Rutesheim siegt in Kaisersbach

Durch einen 3:0-Auswärtserfolg beim SV Kaisersbach ist die SKV Rutesheim seit sieben Spielen in der Landesliga ungeschlagen und klettert in der Tabelle auf Rang vier.

Manuel Schust 03.11.2024 - 19:00 Uhr

Die SKV Rutesheim ist am Sonntagnachmittag ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und hat beim kriselnden SV Kaisersbach einen souveränen 3:0-Sieg feiern können. Auf dem kleinen Kunstrasenplatz in Kaisersbach erwischte die Mannschaft von Trainer Christopher Baake einen guten Start und bestimmte die Partie von Beginn an.