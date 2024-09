Im Duell zweier bis dato siegloser Mannschaften konnte die SKV Rutesheim am Samstag in der Landesliga einen wichtigen Auswärtserfolg bei der SGM Krumme Ebene am Neckar feiern.

Manuel Schust 01.09.2024 - 15:00 Uhr

Nach dem unglücklichen 3:3-Unentschieden vom vergangenen Wochenende haben die SKV-Kicker am Samstag in Gundelsheim den ersten Dreier der Saison eintüten können. In einer Hitzeschlacht bei Temperaturen jenseits der 30 Grad behielten die Rutesheimer trotz eines unglücklichen Ausgleichstreffers vor der Halbzeit einen kühlen Kopf. Dank eines Jokertreffers von Flavio Heiler sicherten sie sich kurz vor Schluss den verdienten 2:1-Sieg.