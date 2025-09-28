 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Es läuft nicht – TSV Plattenhardt mit nächster Pleite

Fußball: Landesliga Es läuft nicht – TSV Plattenhardt mit nächster Pleite

Fußball: Landesliga: Es läuft nicht – TSV Plattenhardt mit nächster Pleite
1
Wirkt nach der vierten Niederlage in Serie aktuell etwas ratlos: Plattenhardts Coach Slobodan Markovic. Foto: Günter Bergmann

Der Aufsteiger TSV Plattenhardt hält gegen den FV Neuhausen gut mit, bis ein Handelfmeter das Team aus dem Konzept bringt.

Der TSV Plattenhardt und die Fußball-Landesliga, das will irgendwie noch nicht so richtig zusammenpassen. Der Aufsteiger verlor bereits seine vierte Partie in Serie – dieses Mal mit 0:3 beim FV Neuhausen. Damit steht das Team von Trainer Slobodan Markovic auf dem vorletzten Tabellenplatz.

 

Der Coach indes scheint etwas ratlos, weiß nicht wirklich, warum es aktuell nicht läuft. Seine Mannschaft spiele in den vergangenen Partien eigentlich ganz gut, habe dann aber stets Pech und gerate so auf die Verliererstraße. So auch an diesem Sonntag „auf dem Acker in Neuhausen“, wie der Plattenhardter Trainer sagt.

TSV Plattenhardt fehlt die Kaltschnäuzigkeit

Die Seinen hätten das Geschehen unter Kontrolle, einige vielversprechende Ansätze Richtung Gastgeber-Tor gehabt, aber eben nichts daraus gemacht. Und so war es laut Markovic eine unglückliche Aktion, die seine Truppe einmal mehr aus dem Konzept gebracht hätte. Devrim Sefer sprang der Ball an die Hand, der Unparteiische entschied auf Elfmeter. Markovic: „Eine sehr harte Entscheidung, den muss man absolut nicht geben.“ David Govorusic war es egal, er verwandelt den Strafstoß in der 29. Minute zur Gastgeberführung. Nikita Schestakov nutzte dann „eine Unkonzentriertheit in unserer Abwehr“ und erzielte das 2:0 (41.). Danach hatten die Gastgeber leichtes Spiel und das Geschehen im Griff. Erneut Govorusic mit Saisontreffer Nummer sechs stellte den 3:0-Endstand für die Neuhausener gegen ersatzgeschwächte Plattenhardter her.

Plattenhardts Spieler des Spiels

Tom Eichhorn (Nominierung 1) überzeugte durch seine Einstellung, kämpfte um jeden ball und gab nie auf.

FV Neuhausen: Rudnicki – Potsolidis, Wanner (82. Arslan), Denzinger, Herzog, D’Aleo – Memic, Schestakow, Gerxhaliu (78. Andretti) – Govorusic (85. Shalaj), Fickeisen (88. Mozer).

TSV Plattenhardt: Grbic – Gyselincks (78. Beinschrodt), Eichhorn, Göcer, Sefer – Eiberger, Gruber (46. Krpan), Blazek, Vöhl – Hörz (63. Hornung), Perhanidis (80. Moll).

Weitere Themen

Fußball: Landesliga: Zwei Eigentore, zwei Verletzte: „Was schief laufen kann, läuft schief.“

Fußball: Landesliga Zwei Eigentore, zwei Verletzte: „Was schief laufen kann, läuft schief.“

Der TV Echterdingen verliert nach einem kuriosen Spielverlauf gegen den Spitzenreiter TSV Köngen mit 2:3 – insgesamt gab es auch noch drei Platzverweise.
Von Torsten Streib
Fußball: Landesliga: Krise spitzt sich zu – Bernhausen verliert erneut

Fußball: Landesliga Krise spitzt sich zu – Bernhausen verliert erneut

Vor der Partie gegen den VfL Sindelfingen rotiert der Trainer kräftig durch, am Ende setzt es aber die nächste Pleite. Die Erkenntnisse aus dem Spiel sind dabei nicht nur negativ.
Von Dominik Grill
Softball: WM-Finale: Bonn Capitals bleiben der kapitale Gegner

Softball: WM-Finale Bonn Capitals bleiben der kapitale Gegner

Für die Softball-Bundesliga-Damen der Stuttgart Reds ist es hart gekommen: Sie unterlagen den Bonn Capitals im Finale um die deutsche Meisterschaft. Doch es gibt noch eine Titelchance.
Von Tom Bloch
Basketball: Regionalliga: Chancenlos gegen das „Green Inferno“ – ein Einstand voller Mitleid

Basketball: Regionalliga Chancenlos gegen das „Green Inferno“ – ein Einstand voller Mitleid

Der Auftakt in die neue Saison ist den Basketballern des MTV Stuttgart gründlich misslungen
Von Tom Bloch
Frauen-Handball: Regionalliga: Remis und zwei Platzverweise

Frauen-Handball: Regionalliga Remis und zwei Platzverweise

Die Handballerinnen der HSG Leinfelden-Echterdingen haben gegen die Sport-Union Neckarsulm den zweiten Saisonsieg knapp verpasst. Für Unverständnis sorgte der Schiedsrichter.
Von Dominik Grill
Fußball-Landesliga: Kopfschütteln nach Chancenwucher: „Das reicht für zwei Spiele“

Fußball-Landesliga Kopfschütteln nach Chancenwucher: „Das reicht für zwei Spiele“

Die Landesliga-Fußballer des MTV Stuttgart beenden Serie beim SV Waldhausen wegen eigenen Unzulänglichkeiten im Abschluss.
Von Torsten Streib
Fußball-Verbandsliga: TSV Weilimdorf: Auf das Ja-Wort folgen wurfgewaltige Argumente

Fußball-Verbandsliga TSV Weilimdorf: Auf das Ja-Wort folgen wurfgewaltige Argumente

Der Fußball-Verbandsligist gewinnt sein Heimspiel gegen den Mitaufsteiger VfB Friedrichshafen verdient. Zuvor wurde die Trainerfrage nun endgültig geklärt.
Von Torsten Streib
Fußball: Verbandsliga: Calcio stoppt Negativlauf und verliert seine Allzweckwaffe

Fußball: Verbandsliga Calcio stoppt Negativlauf und verliert seine Allzweckwaffe

Gegen den SSV Ehingen-Süd gelingt den Filder-Kickern die Wende. Indes bahnt sich der Winterabgang von einem der Torschützen an.
Von Dominik Grill
Eishockey-Oberliga: Nächstes Rebels-Spektakel lässt auch den Trainer nicht kalt

Eishockey-Oberliga Nächstes Rebels-Spektakel lässt auch den Trainer nicht kalt

Die Stuttgart Rebels landen gegen den EV Füssen den höchsten Sieg seit dem Wiederaufstieg in die Eishockey-Oberliga.
Von Torsten Streib
Fußball-Landesliga, 7. Spieltag: Die Echterdinger Frage: Wer stoppt den Ex-Torschützenkönig?

Fußball-Landesliga, 7. Spieltag Die Echterdinger Frage: Wer stoppt den Ex-Torschützenkönig?

Die Vorschau zu TV Echterdingen, TSV Bernhausen, MTV Stuttgart und TSV Plattenhardt. Beim Letztgenannten ist der 100-Tore-Sturm gesprengt und hat der Trainer ein Aufstellungsproblem.
Von Marius Gschwendtner und
Weitere Artikel zu Landesliga Württemberg
 