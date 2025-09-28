Fußball: Landesliga Es läuft nicht – TSV Plattenhardt mit nächster Pleite
Der Aufsteiger TSV Plattenhardt hält gegen den FV Neuhausen gut mit, bis ein Handelfmeter das Team aus dem Konzept bringt.
Der TSV Plattenhardt und die Fußball-Landesliga, das will irgendwie noch nicht so richtig zusammenpassen. Der Aufsteiger verlor bereits seine vierte Partie in Serie – dieses Mal mit 0:3 beim FV Neuhausen. Damit steht das Team von Trainer Slobodan Markovic auf dem vorletzten Tabellenplatz.