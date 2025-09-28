Fußball: Landesliga: Es läuft nicht – TSV Plattenhardt mit nächster Pleite

Der TSV Plattenhardt und die Fußball-Landesliga, das will irgendwie noch nicht so richtig zusammenpassen. Der Aufsteiger verlor bereits seine vierte Partie in Serie – dieses Mal mit 0:3 beim FV Neuhausen. Damit steht das Team von Trainer Slobodan Markovic auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Der Coach indes scheint etwas ratlos, weiß nicht wirklich, warum es aktuell nicht läuft. Seine Mannschaft spiele in den vergangenen Partien eigentlich ganz gut, habe dann aber stets Pech und gerate so auf die Verliererstraße. So auch an diesem Sonntag „auf dem Acker in Neuhausen“, wie der Plattenhardter Trainer sagt.

TSV Plattenhardt fehlt die Kaltschnäuzigkeit

Die Seinen hätten das Geschehen unter Kontrolle, einige vielversprechende Ansätze Richtung Gastgeber-Tor gehabt, aber eben nichts daraus gemacht. Und so war es laut Markovic eine unglückliche Aktion, die seine Truppe einmal mehr aus dem Konzept gebracht hätte. Devrim Sefer sprang der Ball an die Hand, der Unparteiische entschied auf Elfmeter. Markovic: „Eine sehr harte Entscheidung, den muss man absolut nicht geben.“ David Govorusic war es egal, er verwandelt den Strafstoß in der 29. Minute zur Gastgeberführung. Nikita Schestakov nutzte dann „eine Unkonzentriertheit in unserer Abwehr“ und erzielte das 2:0 (41.). Danach hatten die Gastgeber leichtes Spiel und das Geschehen im Griff. Erneut Govorusic mit Saisontreffer Nummer sechs stellte den 3:0-Endstand für die Neuhausener gegen ersatzgeschwächte Plattenhardter her.

Plattenhardts Spieler des Spiels

Tom Eichhorn (Nominierung 1) überzeugte durch seine Einstellung, kämpfte um jeden ball und gab nie auf.

FV Neuhausen: Rudnicki – Potsolidis, Wanner (82. Arslan), Denzinger, Herzog, D’Aleo – Memic, Schestakow, Gerxhaliu (78. Andretti) – Govorusic (85. Shalaj), Fickeisen (88. Mozer).

TSV Plattenhardt: Grbic – Gyselincks (78. Beinschrodt), Eichhorn, Göcer, Sefer – Eiberger, Gruber (46. Krpan), Blazek, Vöhl – Hörz (63. Hornung), Perhanidis (80. Moll).