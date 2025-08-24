 
Fußball-Landesliga Ex-Zweitliga-Profi düpiert dezimierten TSV Plattenhardt

1
Aristidis Perhanidis (Mitte) gelang der zwischenzeitliche Plattenhardter Ausgleich. Dann schlug aber nur noch der Gegner zu. Foto: Günter Bergmann

Nach Gelb-Rot in Unterzahl, muss der Aufsteiger gegen den GSV Maichingen eine 1:3-Heimniederlage hinnehmen. Daran ändert auch das Ligadebüt des Knipser-Neuzugangs nichts.

Lokalsport : Franz Stettmer (frs)

Wie hatte der Trainer Slobodan Markovic gewarnt gehabt? „Ein Spieler der Extraklasse. Einer, der ein Spiel jederzeit allein entscheiden kann.“ Insofern war die Gefahr bekannt. Allein: zu bannen vermochten die Landesliga-Fußballer des TSV Plattenhardt sie nicht. In der ersten Heimpartie der Saison gab es für den Aufsteiger an diesem Sonntag gegen den GSV Maichingen eine 1:3-Niederlage. Zweifacher Torschütze und bester Mann beim Gegner: Michael Klauß, Ex-Zweitliga-Profi (einst drei Jahre beim VfR Aalen) und eben der Akteur von Markovics Radar.

 

Nach dem überraschenden Auftakt-1:0 im Bezirksderby beim MTV Stuttgart nun also ein erster Dämpfer. „Verdient“, wie der Plattenhardter Fußballchef Sascha Krammer konstatiert. Das Bemühen war zwar da, die Mittel, die Gäste ernsthaft in Gefahr zu bringen, fehlten dem letztjährigen 115-Tore-Team aber die meiste Zeit. Erst recht, als jenes von der 38. Spielminute nur noch zu zehnt auf dem Rasen war. Nemanja Markovic, dem Abwehrchef und Bruder des Trainers, versprang der Ball. Und beim Versuch, sein Missgeschick zu korrigieren, erwischte er die Beine seines Gegenspielers. Die Folge: Gelb-Rot. „In der Bundesliga hätte es vielleicht noch eine letzte Mahnung gegeben, aber man muss sagen: schon eine vertretbare Entscheidung“, sagt Krammer.

