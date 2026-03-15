Fußball Landesliga Flavio Heilers Kunstschuss erlöst die SKV Rutesheim
Der Fußball-Landesligist gewinnt gegen eine überraschend starke Spvgg Satteldorf in der Fußball-Landesliga mit 2:1 – die Entscheidung fällt erst in der Nachspielzeit.
Der Fußball-Landesligist gewinnt gegen eine überraschend starke Spvgg Satteldorf in der Fußball-Landesliga mit 2:1 – die Entscheidung fällt erst in der Nachspielzeit.
Als der Ball nach dem Freistoß von Flavio Heiler in der vierten Minute der Nachspielzeit unhaltbar im Winkel des Satteldorfer Tores einschlug, hätten die Bilder nicht gegensätzlicher sein können: Bei der SKV Rutesheim hielt es keinen mehr auf der Auswechselbank, Spieler und Betreuer stürmten aufs Feld und ließen ihren Emotionen freien Lauf.