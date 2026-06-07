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  6. Furioser Endspurt des zwischenzeitlich arg kriselnden TV Oeffingen

Fußball-Landesliga Furioser Endspurt des zwischenzeitlich arg kriselnden TV Oeffingen

Fußball-Landesliga: Furioser Endspurt des zwischenzeitlich arg kriselnden TV Oeffingen
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Erstes Saisontor für den TVOe: Mehmet Uckan Foto: Eva Herschmann

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen beenden die Runde mit einem souveränen 4:1-Sieg beim GSV Pleidelsheim und verteidigen den sechsten Tabellenplatz.

In der finalen Partie dieser Saison haben die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen noch einmal Comeback-Qualitäten demonstriert. Nach zwei Minuten lag die Mannschaft um den von einer Operation wieder genesenen Trainer Haris Krak am Samstag bereits mit 0:1 hinten, am Ende aber gewann der TVOe die Partie beim bereits zuvor als Absteiger feststehenden GSV Pleidelsheim noch deutlich mit 4:1 (1:1). „Dafür, dass keine wirkliche Spannung mehr im Spiel war, war es eine richtig ansehnliche Begegnung“, sagt der Oeffinger Coach.

 

Die Partie begann mit Vorteilen für die Platzherren, die Patrick Sirch mit seinem 13. Saisontor zur 1:0-Führung nutzte (2. Minute). Die Gäste, die immerhin die viertbeste Offensive in dieser Saison in der Staffel 1 der Landesliga stellen, blieben unbeeindruckt und glichen dank des Treffers von Nektarios Tsouloulis in der 26. Minute zum 1:1 aus. „Wie wir mit dem schnellen Rückstand umgegangen sind, hat mir gut gefallen“, sagt Haris Krak zufrieden.

Mehmet Uckan schießt sein erstes Saisontor für den TV Oeffingen

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste das Spiel unter Kontrolle, und wieder einmal war es Maldin Ymeraj, der die Oeffinger mit seinem 24. Saisontor zum 2:1 auf die Siegerstraße schoss (58. Minute). Das 3:1 von Mardoche Benjamin Calemba (64.) und das 4:1 von Mehmet Uckan (77.), der zum ersten Mal in dieser Runde traf, sorgten für die endgültige Entscheidung.

Der TV Oeffingen holt 19 Punkte aus den letzten sieben Partien

Auch am letzten Spieltag ist der TV Oeffingen als Sieger vom Platz gegangen. Das Team vom Tennwengert hat das von Haris Krak ausgerufenen Saisonziel erreicht und den sechsten Tabellenplatz verteidigt. 45 Punkte – 14 Siege, drei Unentschieden und 13 Niederlagen – so lautet die Saisonbilanz der Oeffinger. „Damit können wir wirklich zufrieden sein. Eigentlich war mit so einer guten Platzierung gar nicht mehr zu rechnen, als wir vor gerade mal sieben Wochen nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz hatten“, sagt Haris Krak, der mit dem TVOe 19 von 21 möglichen Punkte aus den letzten sieben Begegnungen geholt hat.

Es ist nicht der erste furiose Endspurt des TV Oeffingen

Es ist nicht das erste Mal, dass der 46-Jährige mit den Oeffingern in einem furiosen Endspurt eine verkorkste Saison noch zum Guten wendet. „Wir haben öfter bewiesen, dass wir Siegesserien hinlegen können, aber diesmal war es doch ein wenig anders, weil ich das Team nicht so gut gekannt habe.“ Erst im Januar war Krak nach rund eineinhalb Jahren an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt und hatte Rico Scheurich als Trainer abgelöst. Es habe Zeit gebraucht, bis jeder seine Rolle und Funktion verinnerlicht hatte, sagt Oeffingens Trainer. „Aber dann haben es die Jungs wirklich gut gemacht.“    TV Oeffingen: Haug – Gorica, Uckan, Zeneli, Eklou (85. Bucher) – Tsouloulis, Rakic (80. Chatziioakimidis), Feyhl (85. Müller Pichardo), Chirivi (67. Yurek) – Calemba, Ymeraj.

Statistiken

Aufsteiger: SKV Rutesheim; Aufstiegsrelegation: FV Löchgau; Absteiger: SG Krumme Ebene am Neckar, SV Kaisersbach, GSV Pleidelsheim; Abstiegsrelegation: SpVgg Satteldorf

Die besten Torschützen der Landesliga, Staffel 1:
1. Platz: Laurin Stütz (SKV Rutesheim) mit 34 Toren, 2. Platz: Faton Sylaj (SG Weinstadt) mit 27 Toren, 3. Platz Kujtim Sylaj (SG Weinstadt) mit 25 Tore.

Die besten Torschützen des TV Oeffingen:
4. Platz: Maldin Ymeraj (24 Treffer), 14. Platz Kevin Kloos (12), 33. Platz Mardoche Benjamin Calemba (6).

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