Fußball – Landesliga FV Neuhausen bestätigt durch 5:1-Sieg den Aufwärtstrend
Die Landesliga-Kicker des FV Neuhausen gewinnen beim VfL Sindelfingen klar mit 5:1 und klettern auf Rang zehn.
Die Landesliga-Kicker des FV Neuhausen gewinnen beim VfL Sindelfingen klar mit 5:1 und klettern auf Rang zehn.
Der Fußball-Landesligist FV Neuhausen nimmt den Klassenverbleib immer klarer ins Visier. Nach dem zuletzt überzeugenden 3:0-Erfolg gegen den Abstiegskonkurrenten GSV Maichingen legten die FVN-Kicker beim VfL Sindelfingen nach und feierten einen deutlichen 5:1 (2:1)-Auswärtssieg. Damit verschafften sich die Neuhausener, die mit nun 35 Punkten auf Platz zehn kletterten und sechs Punkte Abstand auf den Relegationsrang 13 haben, eine gute Ausgangsposition im Kampf gegen den Abstieg. „Es war ein verdienter und wichtiger Sieg“, betonte Neuhausens Spielleiter Sascha Madeo.