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  6. FV Neuhausen bestätigt durch 5:1-Sieg den Aufwärtstrend

Fußball – Landesliga FV Neuhausen bestätigt durch 5:1-Sieg den Aufwärtstrend

Fußball – Landesliga: FV Neuhausen bestätigt durch 5:1-Sieg den Aufwärtstrend
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Neuhausens Christian Schenk (rechts) erzielt nach seiner Einwechslung zwei Treffer. Foto: Robin Rudel

Die Landesliga-Kicker des FV Neuhausen gewinnen beim VfL Sindelfingen klar mit 5:1 und klettern auf Rang zehn.

Reporter: Robin Kern (rob)

Der Fußball-Landesligist FV Neuhausen nimmt den Klassenverbleib immer klarer ins Visier. Nach dem zuletzt überzeugenden 3:0-Erfolg gegen den Abstiegskonkurrenten GSV Maichingen legten die FVN-Kicker beim VfL Sindelfingen nach und feierten einen deutlichen 5:1 (2:1)-Auswärtssieg. Damit verschafften sich die Neuhausener, die mit nun 35 Punkten auf Platz zehn kletterten und sechs Punkte Abstand auf den Relegationsrang 13 haben, eine gute Ausgangsposition im Kampf gegen den Abstieg. „Es war ein verdienter und wichtiger Sieg“, betonte Neuhausens Spielleiter Sascha Madeo.

 

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FVN legt nach der Pause nach

Die Neuhausener legten los wie die Feuerwehr, gingen bereits nach einer Minute durch Luis Herzog mit 1:0 in Führung und bauten diese durch Peter Güth nur zwei Minuten später direkt aus. „Die Sindelfinger haben sich dann aber stark zurückgekämpft“, erzählte Madeo. Sindelfingens Artan Ademi erzielte in der 18. Minute den Anschluss zum 1:2. Kurz vor der Pause schwächten sich die Gastgeber aber selbst, nachdem Keeper Alexander Bachmann nach einer Notbremse die rote Karte sah. „Da waren wir bei den heißen Temperaturen dann im Vorteil und es ergaben sich in Hälfte zwei mehr Räume für uns“, sagte Madeo. So nutzte FVN-Stürmer Markus Fickeisen eine Lücke in der VfL-Abwehr und erhöhte in der 53. Minute auf 3:1. In der Schlussphase spielten die Neuhausener ihre Konter gut aus: In der 82. Minute traf der eingewechselte Christian Schenk zum 4:1, fünf Minuten später war es erneut Schenk, der den 5:1-Endstand erzielte. „Wir wollen so schnell wie möglich den Klassenverbleib sichern und den Aufwärtstrend nun bestätigen“, sagte Madeo.

FV Neuhausen: Rudnicki; Potsolidis, Plattenhardt, Denzinger (43. Weckerle), Mozer, Schestakow, Güth (72. Govorusic), Herzog (83. Arslan), Fickeisen (83. Andretti), Fritz, Memic (65. Schenk).

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