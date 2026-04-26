 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Esslingen

  6. FV Neuhausen: Das Zittern geht weiter

Fußball – Landesliga FV Neuhausen: Das Zittern geht weiter

Fußball – Landesliga: FV Neuhausen: Das Zittern geht weiter
1
Foto: oh

Fußball-Landesligist FV Neuhausen verliert beim Vorletzten MTV Stuttgart mit 0:2.

Weiterer Rückschlag für die Landesliga-Fußballer des FV Neuhausen im Kampf um den Klassenverbleib: Eine Woche nach der 1:4-Niederlage gegen das Spitzenteam 1. FC Eislingen verloren sie auch beim Vorletzten. Entsprechend war die Stimmung bei Spielern wie Verantwortlichen nach dem 0:2 (0:1) beim MTV Stuttgart.

 

Die Neuhausener bleiben zwar mit 29 Punkten Elfter, der Vorsprung aber schmilzt, auf den Relegationsrang beträgt er nur noch drei Punkte – falls es nicht aufgrund der Konstellationen in den höheren Ligen zu mehr Absteigern kommt. Noch sechs Saisonspiele sind zu absolvieren.

„Ich habe eigentlich keine Lust, rumrechnen zu müssen. Wenn wir unsere Leistung bringen, haben wir es in der eigenen Hand“, sagte Spielleiter Sascha Madeo und war ziemlich angefressen – und zwar, weil die Mannschaft in Stuttgart eben nicht ihr Leistungsvermögen abrief. „So wie wir gespielt haben, hatten wir es auch nicht verdient zu gewinnen. Der Gegner musste gar nicht viel machen“, sagte Madeo weiter. Zum Glück für die Neuhausener waren die Ergebnisse auf den anderen Plätzen günstig für sie.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball – Verbandsliga: FC Esslingen: Big Point statt Big Points

Fußball – Verbandsliga FC Esslingen: Big Point statt Big Points

Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen holen in Unterzahl beim Dritten TSV Oberensingen ein 4:4, schieben aber trotzdem erst einmal mächtig Frust.

Schlechte zweite Hälfte

In der ersten Hälfte war die Partie recht ausgeglichen, auf beiden Seiten gab es ein paar Chancen. Doch nur die Stuttgarter nutzten eine davon: Nach einem Konter schloss Stephan Wiese in der 14. Minute mit einem Flachschuss ab.

„Die zweite Hälfte war dann richtig schlecht“, erzählte Madeo. Die Neuhausener drängten auf den Ausgleich, erarbeiteten sich aber keine einzige gute Gelegenheit dazu. Da sie sich aber viel in der gegnerischen Hälfte aufhielten, hatte der MTV Platz. In der 63. Minute führte ein weiterer Konter zum 2:0 für die Stuttgarter, Till Julius Flach versenkte den Ball mit einem sehenswerten Schuss im Neuhausener Gehäuse.

„Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht haben manche in der Mannschaft noch nicht begriffen, um was es geht“, sagte Madeo und hofft, dass die Neuhausener Spieler schnell wieder zu ihrer Form finden. Am kommenden Sonntag empfängt das FVN-Team den vier Punkte besseren Tabellenneunten GSV Maichingen.

FV Neuhausen: Brückner; Potsolidis (65. Schenk), Plattenhardt, Gerxhaliu, Mozer (74. Memic), Weckerle (69. Herzog), Wanner (77. D’Aleo), Schestakow, Güth, Govorusic (67. Andretti), Fickeisen.

Weitere Themen

Handball – Verbandsliga: Heli-Frauen stehen in der Aufstiegsrunde

Handball – Verbandsliga Heli-Frauen stehen in der Aufstiegsrunde

Die SG gewinnt in Heilbronn, der TSV Deizisau das Derby beim Team Esslingen. Neuhausen steigt ab.
Von bf/sip
Handball – Oberliga: SG Heli: Mission erfüllt

Handball – Oberliga SG Heli: Mission erfüllt

Die SG Hegensberg/Liebersbronn gewinnt das Derby gegen den TSV Wolfschlugen mit 37:29 und macht den Verbleib in der Handball-Oberliga klar.
Von Sigor Paesler
Wasserball – 2. Bundesliga: SSV Esslingen erreicht das Minimalziel

Wasserball – 2. Bundesliga SSV Esslingen erreicht das Minimalziel

Der SSVE setzt sich im Viertelfinale gegen den Uerdinger SV 08 durch.
Von sip
Handball – Oberliga: Köngenerinnen schlagen sich gut

Handball – Oberliga Köngenerinnen schlagen sich gut

Die TSV-Frauen verlieren auch bei der HSG Bargau/Bettringen mit 27:29.
Von bf
Handball – Regionalliga: Ostfildern gewinnt Derby in Plochingen

Handball – Regionalliga Ostfildern gewinnt Derby in Plochingen

In der Handball-Regionalliga unterliegt der TV Plochingen der HSG Ostfildern mit 31:33. Plochingens Kapitän Axel Steffens verlässt den Verein.
Von Kerstin Dannath
Handball – 3. Liga: Neuhausener Niederlage aus dem Nichts

Handball – 3. Liga Neuhausener Niederlage aus dem Nichts

Obwohl die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen gegen den TV Bittenfeld II fast über die komplette Spielzeit führen, verlieren sie mit 27:28. Kreisläufer-Talent Artur Usatiuc kommt.
Von Stefanie Gauch
Handball – Vorschau: Positive Anspannung im Saisonendspurt

Handball – Vorschau Positive Anspannung im Saisonendspurt

Während es für viele Handball-Teams nur noch ums Prestige geht, stehen für einige in den verbleibenden Spielen noch wichtige Entscheidungen an.
Von Robin Kern
Wasserball – 2. Bundesliga: SSV Esslingen auf dem Sprung ins Halbfinale

Wasserball – 2. Bundesliga SSV Esslingen auf dem Sprung ins Halbfinale

Die Zweitliga-Wasserballer des SSVE gehen mit fünf Toren Vorsprung in das Viertelfinal-Playoff-Rückspiel.
Von Robin Kern
Handball – Oberliga: Jetzt wollen es die Wolfschlugener wissen

Handball – Oberliga Jetzt wollen es die Wolfschlugener wissen

Die Oberliga-Handballer des TSV Wolfschlugen sind ziemlich ungeplant in die Situation gekommen, am Aufstieg in die Regionalliga zu schnuppern. Am Samstag Derby bei der SG Heli.
Von Sigor Paesler
Nachruf: Große Trauer um Thomas Köhrer

Nachruf Große Trauer um Thomas Köhrer

Der sportliche Leiter des TSV Köngen sowie langjährige Spieler und Trainer des TSV RSK Esslingen ist im Alter von 58 Jahren gestorben. „Er war der gelebte Regionalfußball.“
Von Sigor Paesler
Weitere Artikel zu Landesliga Württemberg MTV Stuttgart
 
 