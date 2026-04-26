Weiterer Rückschlag für die Landesliga-Fußballer des FV Neuhausen im Kampf um den Klassenverbleib: Eine Woche nach der 1:4-Niederlage gegen das Spitzenteam 1. FC Eislingen verloren sie auch beim Vorletzten. Entsprechend war die Stimmung bei Spielern wie Verantwortlichen nach dem 0:2 (0:1) beim MTV Stuttgart.

Die Neuhausener bleiben zwar mit 29 Punkten Elfter, der Vorsprung aber schmilzt, auf den Relegationsrang beträgt er nur noch drei Punkte – falls es nicht aufgrund der Konstellationen in den höheren Ligen zu mehr Absteigern kommt. Noch sechs Saisonspiele sind zu absolvieren.

„Ich habe eigentlich keine Lust, rumrechnen zu müssen. Wenn wir unsere Leistung bringen, haben wir es in der eigenen Hand“, sagte Spielleiter Sascha Madeo und war ziemlich angefressen – und zwar, weil die Mannschaft in Stuttgart eben nicht ihr Leistungsvermögen abrief. „So wie wir gespielt haben, hatten wir es auch nicht verdient zu gewinnen. Der Gegner musste gar nicht viel machen“, sagte Madeo weiter. Zum Glück für die Neuhausener waren die Ergebnisse auf den anderen Plätzen günstig für sie.

Schlechte zweite Hälfte

In der ersten Hälfte war die Partie recht ausgeglichen, auf beiden Seiten gab es ein paar Chancen. Doch nur die Stuttgarter nutzten eine davon: Nach einem Konter schloss Stephan Wiese in der 14. Minute mit einem Flachschuss ab.

„Die zweite Hälfte war dann richtig schlecht“, erzählte Madeo. Die Neuhausener drängten auf den Ausgleich, erarbeiteten sich aber keine einzige gute Gelegenheit dazu. Da sie sich aber viel in der gegnerischen Hälfte aufhielten, hatte der MTV Platz. In der 63. Minute führte ein weiterer Konter zum 2:0 für die Stuttgarter, Till Julius Flach versenkte den Ball mit einem sehenswerten Schuss im Neuhausener Gehäuse.

„Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht haben manche in der Mannschaft noch nicht begriffen, um was es geht“, sagte Madeo und hofft, dass die Neuhausener Spieler schnell wieder zu ihrer Form finden. Am kommenden Sonntag empfängt das FVN-Team den vier Punkte besseren Tabellenneunten GSV Maichingen.

FV Neuhausen: Brückner; Potsolidis (65. Schenk), Plattenhardt, Gerxhaliu, Mozer (74. Memic), Weckerle (69. Herzog), Wanner (77. D’Aleo), Schestakow, Güth, Govorusic (67. Andretti), Fickeisen.