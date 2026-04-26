Fußball – Landesliga FV Neuhausen: Das Zittern geht weiter
Fußball-Landesligist FV Neuhausen verliert beim Vorletzten MTV Stuttgart mit 0:2.
Fußball-Landesligist FV Neuhausen verliert beim Vorletzten MTV Stuttgart mit 0:2.
Weiterer Rückschlag für die Landesliga-Fußballer des FV Neuhausen im Kampf um den Klassenverbleib: Eine Woche nach der 1:4-Niederlage gegen das Spitzenteam 1. FC Eislingen verloren sie auch beim Vorletzten. Entsprechend war die Stimmung bei Spielern wie Verantwortlichen nach dem 0:2 (0:1) beim MTV Stuttgart.