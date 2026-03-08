 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Esslingen

  6. FV Neuhausen muss den Blick nach unten richten

Fußball – Landesliga FV Neuhausen muss den Blick nach unten richten

Fußball – Landesliga: FV Neuhausen muss den Blick nach unten richten
1
Viel Kampf, wenig Ertrag: Neuhausens Asdren Gerxhaliu (Mitte) verliert den Zweikampf gegen Ehningens Manuel Nothacker. Foto: Jörn Kehle

Der FV Neuhausen unterliegt in der Fußball-Landesliga dem TSV Ehningen mit 0:3 – und muss sich in der Rückrunde vorerst nach unten orientieren.

Neuhausens Co-Trainer Josip Colic erwartete ein ausgeglichenes Spiel gegen einen spielstarken Gegner. Ausgeglichen war die Partie jedoch nur eine Hälfte lang, nach der Pause übernahm der Fußball-Landesligist TSV Ehningen die Spielkontrolle und bezwang den FV Neuhausen mit 3:0 (1:0). Der FVN verweilt damit auf Tabellenplatz zehn mit zwei Punkten Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsrang 13.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball – Kreisliga A: Erfolgsserie des TSV Deizisau hält an

Fußball – Kreisliga A Erfolgsserie des TSV Deizisau hält an

In der Kreisliga A 1 erkämpfen sich die Kicker des TSV Deizisau einen 4:2-Sieg gegen den Dritten VfB Reichenbach – und überholen so den VfBR in der Tabelle.

Die Neuhausener erwischten auf dem schwer bespielbaren Rasenplatz einen guten Start und kamen bereits nach acht Minuten durch Marcel Mozer zur ersten Möglichkeit, doch dessen Versuch von der Strafraumlinie wurde abgeblockt. Auf der Gegenseite kam Ehningens Gabriel Körtge Corral im Strafraum aus einem Getümmel heraus an den Ball und zog zur frühen Führung aus Sicht der Gäste ab (11.). Nur eine Minute später wurde erneut Körtge Corral mit einer präzisen Flanke von links bedient, stand frei vor dem Tor, doch sein Versuch verfehlte das Gehäuse nur knapp (12.).

Danach neutralisierten sich beide Teams gegenseitig und versuchten es immer wieder mit langen Bällen, da auf dem Neuhausener Rasenplatz spielerisch nicht viel möglich war. Doch hüben wie drüben fanden die langen Zuspiele zu selten den eigenen Mitspieler und so wogte das Spiel ohne Ertrag hin und her. Erst nach rund einer halben Stunde fand eines dieser Zuspiele Neuhausens Asdren Gerxhaliu in aussichtsreicher Position, doch sein Versuch verfehlte das Ziel deutlich (28.). Wenig später versuchte es FVN-Linksaußen Luis Herzog aus ähnlicher Position, doch der Winkel geriet zu spitz und sein Versuch strich über das Gehäuse (36.).

Partie wird ruppiger

FVN-Coach Ugur Yilmaz kündigte zur Pause an, dass sein Team in der zweiten Hälfte aggressiver gegen den Ball agieren und engagierter zu Werke gehen werde. Das zeigte sich auf dem Platz dann auch, es wurde hitziger und ruppiger auf beiden Seiten. Dennoch kam der FVN wieder über Herzog zu einer Tormöglichkeit, doch dessen Volley-Abnahme strich über das Tor (52.) – und zwei Minuten später verfehlte Herzogs Kopfball das Ziel ebenfalls (54.). Danach übernahmen die Ehninger zunehmend die Spielkontrolle und setzten die Neuhausener Abwehr immer wieder über den pfeilschnellen Tino Dannecker unter Druck. Nach einem feinen Zuspiel entwischte Dannecker der FVN-Abwehr, tauchte frei vor FVN-Torhüter Krystian Rudnicki auf – und ließ diesem bei seinem Treffer zum 2:0 (73.) keine Chance.

FVN wirft noch einmal alles nach vorne

In der Schlussphase warf der FVN noch einmal alles nach vorne, kam aber hauptsächlich über Standardsituationen zu Möglichkeiten, die jedoch nichts einbrachten. Nach einer Ecke zog Janis Denzinger ab, aber Gästetorhüter Görkhem tauchte reaktionsschnell ab und verhinderte den Anschlusstreffer (87.). Die Neuhausener drängten nun noch mehr auf einen Treffer, doch die Ehninger machten in der Nachspielzeit durch einen Konter über Lars Jäger den Sack zu (90.+3). Ehningens Co-Trainer Manuel Schaitel sah „einen im Großen und Ganzen verdienten Sieg“ seiner Mannschaft und freute sich „darüber, zu null gespielt zu haben“. Er analysierte abschließend: „Die Anfangsphase war ausgeglichen, beide Teams hatten aussichtsreiche Möglichkeiten. Insgesamt konnten wir mit der Pausenführung zufrieden sein.“ In der zweiten Hälfte sah Schaitel „ein kontrolliertes Spiel, denn wir haben wenig zugelassen, defensiv unsere Aufgaben erfüllt und mit dem 2:0 war das dann durch. Danach haben wir gut verteidigt, keine großen Chancen mehr zugelassen. Wir sind zufrieden mit der Leistung.“

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball – Verbandsliga: FC Esslingen erlebt „doppelte Enttäuschung“

Fußball – Verbandsliga FC Esslingen erlebt „doppelte Enttäuschung“

Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen kassieren im Kampf um den Klassenverbleib einen Rückschlag: Beim direkten Abstiegskonkurrenten TSV Weilimdorf unterliegt der FCE mit 2:4.

„Die Ehninger haben es gut gemacht und viele lange Bälle nach vorne gefordert sowie gespielt – wie man auf diesem Platz eben spielen muss“, fasste FVN-Coach Ugur Yilmaz enttäuscht zusammen und ergänzte: „Der Unterschied zu unserem Spiel war, dass sie den Kopfballverlängerungen nachgegangen sind und wir nicht, sodass wir auch keine richtigen Torchancen in der zweiten Hälfte hatten. Der Gegner hat seine wenigen Chancen gut genutzt – daher war es für uns eine verdiente Niederlage.“

Schwere Gegner vor der Brust

Für die anstehenden Spiele erwartet der FVN zuerst in dem TSGV Waldstetten und danach im TSV Bernhausen zwei – laut Yilmaz – „richtige Bretter“. Der FVN muss daher aufpassen, keinen Fehlstart hinzulegen und weiter unten hineinzurutschen.

FV Neuhausen: Rudnicki; Potsolidis (46. Govorusic), Plattenhardt, Denzinger, Gerxhaliu (80. Andretti), Mozer (66. Memic), Wanner, Herzog, Schenk (73. D’Aleo), Fickeisen (59. Güth), Fritz.

TSV Ehningen: Görkem; Sautter, Horvat (83. Grausam), Dannecker, Sigloch (21. Berberoglu), Körtge Corral, Dreher, Kasikci, Boughanmi (78. Iliksoy), Akyüz (56. Jäger), Nothacker (66. Bildl).

Schiedsrichter: Tobias Burger (Ehingen).

Zuschauer: 160.

Tore: 0:1 Körtge Corral (11.), 0:2 Dannecker (73.), 0:3 Jäger (90.+3).

Gelbe Karten: Plattenhardt, Herzog, Memic / Horvat, Boughanmi)

Beste Spieler: Gerxhaliu, Wanner / Körtge Corral, Dannecker.

Weitere Themen

Fußball – Landesliga: FV Neuhausen muss den Blick nach unten richten

Fußball – Landesliga FV Neuhausen muss den Blick nach unten richten

Der FV Neuhausen unterliegt in der Fußball-Landesliga dem TSV Ehningen mit 0:3 – und muss sich in der Rückrunde vorerst nach unten orientieren.
Von Jochen Gut
Wasserball – 2. Bundesliga: SSV Esslingen siegt bei Torspektakel in Laatzen

Wasserball – 2. Bundesliga SSV Esslingen siegt bei Torspektakel in Laatzen

Viele Tore, aber auch einige Nachlässigkeiten: Die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen gewinnen die Partie beim Schlusslicht SpVg Laatzen mit 22:19.
Von rob
Wasserball – Challenger-Cup: „Etwas Großartiges erreicht“: SSVE-Frauen ziehen ins Final Four ein

Wasserball – Challenger-Cup „Etwas Großartiges erreicht“: SSVE-Frauen ziehen ins Final Four ein

Großer Erfolg für die Wasserballerinnen des SSV Esslingen: Beim Challenger-Cup auf Malta gewinnt das Bundesliga-Team alle drei Spiele und zieht ins Final Four ein.
Von Robin Kern
Handball – 3. Liga: TSV Neuhausen: „Rundum zufrieden“

Handball – 3. Liga TSV Neuhausen: „Rundum zufrieden“

Trotz der extrem kurzen Pause zeigt der Handball-Drittligist TSV Neuhausen beim TV Erlangen-Bruck eine gute Partie – und gewinnt mit 35:31.
Von stw
Handball – Regionalliga: „Monsterparaden“ reichen der HSG Ostfildern nicht aus

Handball – Regionalliga „Monsterparaden“ reichen der HSG Ostfildern nicht aus

Die Regionalliga-Handballer der HSG Ostfildern verlieren beim Spitzenreiter TSV Heiningen knapp mit 31:32
Von stw
Handball – 3. Liga: Wolfschlugenerinnen festigen Rang zwei

Handball – 3. Liga Wolfschlugenerinnen festigen Rang zwei

In der Drittliga-Nachholpartie gegen das Mittelfeldteam SG Kappelwindeck/Steinbach feiern die Wolfschlugenerinnen einen 27:23-Erfolg.
Von stw
Handball – Oberliga/Verbandsliga: TSV Denkendorf verpasst Coup gegen den Dritten

Handball – Oberliga/Verbandsliga TSV Denkendorf verpasst Coup gegen den Dritten

Trotz einer tollen kämpferischen Leistung gelingt dem TSV Denkendorf nicht der „verdiente Punktgewinn“ gegen den Dritten SG Hofen/Hüttlingen.
Von stw
Handball – Regionalliga: „Balsam für die Seele“ – TV Plochingen gewinnt das Kellerduell

Handball – Regionalliga „Balsam für die Seele“ – TV Plochingen gewinnt das Kellerduell

Die Regionalliga-Handballer des TV Plochingen gewinnen das Kellerduell in der Schafhausäckerhalle gegen das Schlusslicht TSV Blaustein deutlich mit 42:27.
Von Robin Kern
Handball – Oberliga: Mutmachende Derbyniederlage

Handball – Oberliga Mutmachende Derbyniederlage

Die Handballerinnen des TSV Denkendorf bezwingen im Oberliga-Derby erwartungsgemäß den TSV Köngen mit 33:25, haben dabei aber deutlich mehr Mühe als erwartet.
Von Steffen Wahr
Handball – Vorschau: Bier gegen Sekt in Denkendorf

Handball – Vorschau Bier gegen Sekt in Denkendorf

Bei den Handballerinnen des TSV Denkendorf und des TSV Köngen freuen sie sich auf das Derby – und das Getränk danach.
Von Sigor Paesler
Weitere Artikel zu TSV Ehningen Landesliga Württemberg
 
 