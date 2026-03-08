Fußball – Landesliga: FV Neuhausen muss den Blick nach unten richten

Neuhausens Co-Trainer Josip Colic erwartete ein ausgeglichenes Spiel gegen einen spielstarken Gegner. Ausgeglichen war die Partie jedoch nur eine Hälfte lang, nach der Pause übernahm der Fußball-Landesligist TSV Ehningen die Spielkontrolle und bezwang den FV Neuhausen mit 3:0 (1:0). Der FVN verweilt damit auf Tabellenplatz zehn mit zwei Punkten Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsrang 13.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball – Kreisliga A Erfolgsserie des TSV Deizisau hält an In der Kreisliga A 1 erkämpfen sich die Kicker des TSV Deizisau einen 4:2-Sieg gegen den Dritten VfB Reichenbach – und überholen so den VfBR in der Tabelle. Die Neuhausener erwischten auf dem schwer bespielbaren Rasenplatz einen guten Start und kamen bereits nach acht Minuten durch Marcel Mozer zur ersten Möglichkeit, doch dessen Versuch von der Strafraumlinie wurde abgeblockt. Auf der Gegenseite kam Ehningens Gabriel Körtge Corral im Strafraum aus einem Getümmel heraus an den Ball und zog zur frühen Führung aus Sicht der Gäste ab (11.). Nur eine Minute später wurde erneut Körtge Corral mit einer präzisen Flanke von links bedient, stand frei vor dem Tor, doch sein Versuch verfehlte das Gehäuse nur knapp (12.).

Danach neutralisierten sich beide Teams gegenseitig und versuchten es immer wieder mit langen Bällen, da auf dem Neuhausener Rasenplatz spielerisch nicht viel möglich war. Doch hüben wie drüben fanden die langen Zuspiele zu selten den eigenen Mitspieler und so wogte das Spiel ohne Ertrag hin und her. Erst nach rund einer halben Stunde fand eines dieser Zuspiele Neuhausens Asdren Gerxhaliu in aussichtsreicher Position, doch sein Versuch verfehlte das Ziel deutlich (28.). Wenig später versuchte es FVN-Linksaußen Luis Herzog aus ähnlicher Position, doch der Winkel geriet zu spitz und sein Versuch strich über das Gehäuse (36.).

Partie wird ruppiger

FVN-Coach Ugur Yilmaz kündigte zur Pause an, dass sein Team in der zweiten Hälfte aggressiver gegen den Ball agieren und engagierter zu Werke gehen werde. Das zeigte sich auf dem Platz dann auch, es wurde hitziger und ruppiger auf beiden Seiten. Dennoch kam der FVN wieder über Herzog zu einer Tormöglichkeit, doch dessen Volley-Abnahme strich über das Tor (52.) – und zwei Minuten später verfehlte Herzogs Kopfball das Ziel ebenfalls (54.). Danach übernahmen die Ehninger zunehmend die Spielkontrolle und setzten die Neuhausener Abwehr immer wieder über den pfeilschnellen Tino Dannecker unter Druck. Nach einem feinen Zuspiel entwischte Dannecker der FVN-Abwehr, tauchte frei vor FVN-Torhüter Krystian Rudnicki auf – und ließ diesem bei seinem Treffer zum 2:0 (73.) keine Chance.

FVN wirft noch einmal alles nach vorne

In der Schlussphase warf der FVN noch einmal alles nach vorne, kam aber hauptsächlich über Standardsituationen zu Möglichkeiten, die jedoch nichts einbrachten. Nach einer Ecke zog Janis Denzinger ab, aber Gästetorhüter Görkhem tauchte reaktionsschnell ab und verhinderte den Anschlusstreffer (87.). Die Neuhausener drängten nun noch mehr auf einen Treffer, doch die Ehninger machten in der Nachspielzeit durch einen Konter über Lars Jäger den Sack zu (90.+3). Ehningens Co-Trainer Manuel Schaitel sah „einen im Großen und Ganzen verdienten Sieg“ seiner Mannschaft und freute sich „darüber, zu null gespielt zu haben“. Er analysierte abschließend: „Die Anfangsphase war ausgeglichen, beide Teams hatten aussichtsreiche Möglichkeiten. Insgesamt konnten wir mit der Pausenführung zufrieden sein.“ In der zweiten Hälfte sah Schaitel „ein kontrolliertes Spiel, denn wir haben wenig zugelassen, defensiv unsere Aufgaben erfüllt und mit dem 2:0 war das dann durch. Danach haben wir gut verteidigt, keine großen Chancen mehr zugelassen. Wir sind zufrieden mit der Leistung.“

„Die Ehninger haben es gut gemacht und viele lange Bälle nach vorne gefordert sowie gespielt – wie man auf diesem Platz eben spielen muss“, fasste FVN-Coach Ugur Yilmaz enttäuscht zusammen und ergänzte: „Der Unterschied zu unserem Spiel war, dass sie den Kopfballverlängerungen nachgegangen sind und wir nicht, sodass wir auch keine richtigen Torchancen in der zweiten Hälfte hatten. Der Gegner hat seine wenigen Chancen gut genutzt – daher war es für uns eine verdiente Niederlage.“

Schwere Gegner vor der Brust

Für die anstehenden Spiele erwartet der FVN zuerst in dem TSGV Waldstetten und danach im TSV Bernhausen zwei – laut Yilmaz – „richtige Bretter“. Der FVN muss daher aufpassen, keinen Fehlstart hinzulegen und weiter unten hineinzurutschen.

FV Neuhausen: Rudnicki; Potsolidis (46. Govorusic), Plattenhardt, Denzinger, Gerxhaliu (80. Andretti), Mozer (66. Memic), Wanner, Herzog, Schenk (73. D’Aleo), Fickeisen (59. Güth), Fritz.

TSV Ehningen: Görkem; Sautter, Horvat (83. Grausam), Dannecker, Sigloch (21. Berberoglu), Körtge Corral, Dreher, Kasikci, Boughanmi (78. Iliksoy), Akyüz (56. Jäger), Nothacker (66. Bildl).

Schiedsrichter: Tobias Burger (Ehingen).

Zuschauer: 160.

Tore: 0:1 Körtge Corral (11.), 0:2 Dannecker (73.), 0:3 Jäger (90.+3).

Gelbe Karten: Plattenhardt, Herzog, Memic / Horvat, Boughanmi)

Beste Spieler: Gerxhaliu, Wanner / Körtge Corral, Dannecker.