Fußball – Landesliga FV Neuhausen muss den Blick nach unten richten
Der FV Neuhausen unterliegt in der Fußball-Landesliga dem TSV Ehningen mit 0:3 – und muss sich in der Rückrunde vorerst nach unten orientieren.
Neuhausens Co-Trainer Josip Colic erwartete ein ausgeglichenes Spiel gegen einen spielstarken Gegner. Ausgeglichen war die Partie jedoch nur eine Hälfte lang, nach der Pause übernahm der Fußball-Landesligist TSV Ehningen die Spielkontrolle und bezwang den FV Neuhausen mit 3:0 (1:0). Der FVN verweilt damit auf Tabellenplatz zehn mit zwei Punkten Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsrang 13.