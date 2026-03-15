Fußball – Landesliga: FV Neuhausen verliert in Waldstetten

Beim 0:1 zeigt der FVN zumindest eine gute zweite Hälfte.

Für Fußball-Landesligist FV Neuhausen wird es doch noch eng. Durch die 0:1 (0:1)-Niederlage beim bisherigen Vierten TSGV Waldstetten rutschte der FVN auf Rang zwölf und liegt damit nur noch einen Platz vor dem TSV Plattenhardt auf dem Relegationsrang – punktgleich, aber die Neuhausener haben zwei Spiele weniger absolviert. Davor waren sie mit einem 0:3 gegen den TSV Ehningen ins Fußballjahr gestartet.