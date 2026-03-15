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  6. FV Neuhausen verliert in Waldstetten

Fußball – Landesliga FV Neuhausen verliert in Waldstetten

Fußball – Landesliga: FV Neuhausen verliert in Waldstetten
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Foto: oh

Beim 0:1 zeigt der FVN zumindest eine gute zweite Hälfte.

Für Fußball-Landesligist FV Neuhausen wird es doch noch eng. Durch die 0:1 (0:1)-Niederlage beim bisherigen Vierten TSGV Waldstetten rutschte der FVN auf  Rang zwölf und liegt damit nur noch einen Platz vor dem TSV Plattenhardt auf dem Relegationsrang – punktgleich, aber die Neuhausener haben zwei Spiele weniger absolviert. Davor waren sie mit einem 0:3 gegen den TSV Ehningen ins Fußballjahr gestartet.

 

„In der zweiten Hälfte haben wir seit Wochen mal wieder gezeigt, was in uns steckt, das war ein Schritt in die richtige Richtung“, erklärte FVN-Trainer Ugur Yilmaz. Da lagen die Neuhausener aber bereits durch den Treffer von Melih Furkan Zenen in der 32. Minute mit 0:1 zurück. Sie erarbeiteten sich nun „wenige, aber sehr gute“ Chancen (Yilmaz), schafften den Ausgleich aber nicht.

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In den letzten Minuten stand dann Feldspieler David Govorusic zwischen den Pfosten, nachdem Torhüter Krystian Rudnicky aufgrund groben Foulspiels die rote Karte gesehen hatte. Am Donnerstag (19 Uhr) erwartet der FVN Yilmaz’ künftigen Club TSV Bernhausen zum Nachholspiel.

FV Neuhausen: Rudnicky; Potsolidis, Plattenhardt, Denzinger, Gerxhaliu (57. Govorusic), Mozer, Wanner, Schenk (65. D’Aleo), Fickeisen, Fritz (60. Arslan/78. Herzog), Memic (40. Güth).

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