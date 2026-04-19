Fußball – Landesliga FV Neuhausen verliert nach starkem Kampf
Der FV Neuhausen unterliegt in der Fußball-Landesliga in einem spannenden Spiel dem 1. FC Eislingen mit 1:4 und muss den Blick weiter nach unten richten.
Der FV Neuhausen unterliegt in der Fußball-Landesliga in einem spannenden Spiel dem 1. FC Eislingen mit 1:4 und muss den Blick weiter nach unten richten.
Der FV Neuhausen wollte in der Fußball-Landesliga den Anschluss an das Tabellenmittelfeld halten, unterlag jedoch dem 1. FC Eislingen mit 1:4 (1:1). Damit verweilen die Neuhausener weiter auf Platz 11 und haben mit 29 Punkten vier Zähler Abstand auf den Abstiegsrelegationsrang 13.