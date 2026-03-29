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  6. FV Neuhausen verschafft sich etwas Luft

Fußball – Landesliga FV Neuhausen verschafft sich etwas Luft

Fußball – Landesliga: FV Neuhausen verschafft sich etwas Luft
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FV Neuhausen siegt mit 2:0 beim Schlusslicht, Spitzenreiter TSV Köngen verliert erneut. Foto: oh

Die Landesliga-Fußballer des FV Neuhausen gewinnen beim Schlusslicht FV Sontheim/Brenz, Spitzenreiter TSV Köngen verliert dagegen erneut.

Die Landesliga-Kicker des FV Neuhausen gewannen das Duell beim Schlusslicht FV Sontheim/Brenz mit 2:0 und verschafften sich in der Tabelle etwas Luft. Die Neuhausener stehen mit 26 Punkten auf Rang zehn und haben einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsrang. Indes kassierte der Spitzenreiter TSV Köngen nach dem 1:2 beim SV Waldhausen zuletzt erneut eine Niederlage. Die Köngener verloren gegen den Siebten TSV Bad Boll in der Fuchsgrube mit 0:1 – haben aber noch drei Punkte Vorsprung auf den Zweiten.

 

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TSV Köngen – TSV Bad Boll 0:1

Die Leichtigkeit aus der Vorrunde ist den Köngenern mittlerweile etwas abhandengekommen. Gegen den TSV Bad Boll begannen die Köngener zunächst schwach, ehe sie nach 20 Minuten besser in Fahrt kamen und die ein oder andere gute Chance hatten. Die Bad Boller waren jedoch jederzeit gefährlich, gingen kurz vor der Pause durch Baran Ates mit 1:0 in Führung – und verteidigten diese auch in der zweiten Hälfte.

TSV Köngen: Köstle, Durst, Lander, Schlotterbeck, Prinz (75. Schadt), Brück, Corbisiero (61. Panne), Dobler, Rüttinger (46. Herz), Hindennach (65. Zimmermann), Hiller (65. Intemperante).

FV Sontheim/Brenz – FV Neuhausen0:2

Nach der 0:3-Pleite gegen den SV Böblingen zuletzt hatten sich die FVN-Kicker vorgenommen, beim Schlusslicht zu gewinnen, um nicht weiter in den Strudel nach unten zu geraten. Bereits zu Beginn waren die Neuhausener das bessere Team und gingen durch Asdren Gerxhaliu nach einer Viertelstunde mit 1:0 in Führung. Neuhausens Luis Herzog legte in der Nachspielzeit kurz vor der Pause (45.+3) noch einmal nach und traf zum 2:0-Endstand. Im zweiten Spielabschnitt passierte nicht mehr viel.

FV Neuhausen: Rudnicki; Potsolidis (83. Schenk), Arslan, Plattenhardt, D’Aleo (87. Stickel), Gerxhaliu, Fickeisen, Herzog, Güth (85. Andretti), Memic (80. Weckerle), Mozer (89. Brekalo).

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