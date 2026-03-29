Fußball – Landesliga FV Neuhausen verschafft sich etwas Luft
Die Landesliga-Fußballer des FV Neuhausen gewinnen beim Schlusslicht FV Sontheim/Brenz, Spitzenreiter TSV Köngen verliert dagegen erneut.
Die Landesliga-Fußballer des FV Neuhausen gewinnen beim Schlusslicht FV Sontheim/Brenz, Spitzenreiter TSV Köngen verliert dagegen erneut.
Die Landesliga-Kicker des FV Neuhausen gewannen das Duell beim Schlusslicht FV Sontheim/Brenz mit 2:0 und verschafften sich in der Tabelle etwas Luft. Die Neuhausener stehen mit 26 Punkten auf Rang zehn und haben einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsrang. Indes kassierte der Spitzenreiter TSV Köngen nach dem 1:2 beim SV Waldhausen zuletzt erneut eine Niederlage. Die Köngener verloren gegen den Siebten TSV Bad Boll in der Fuchsgrube mit 0:1 – haben aber noch drei Punkte Vorsprung auf den Zweiten.