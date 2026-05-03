 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Esslingen

  6. FV Neuhausen zeigt „eine komplett andere Einstellung“

Fußball – Landesliga FV Neuhausen zeigt „eine komplett andere Einstellung“

Fußball – Landesliga: FV Neuhausen zeigt „eine komplett andere Einstellung“
1
Asdren Gerxhaliu wird hier gestoppt, am Ende setzt sich der FVN aber durch. Foto:  

Der FV Neuhausen gewinnt mit 3:0 gegen den GSV Maichingen und verschafft sich ein Sechs-Punkte-Polster im Abstiegskampf in der Fußball-Landesliga.

Für Trainer Ugur Yilmaz war klar: Im Abstiegskampf zählen nur noch Punkte. Durch den wichtigen 3:0 (2:0)-Sieg seines FV Neuhausen gegen den GSV Maichingen steht sein Team zwar weiter auf Rang elf der Fußball-Landesligatabelle, haben aber nun sechs Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsrang 13.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball – Landesliga: TSV Köngen verliert den Anschluss nach oben

Fußball – Landesliga TSV Köngen verliert den Anschluss nach oben

Trotz guter Möglichkeiten unterliegen die Landesliga-Fußballer des TSV Köngen beim SV Böblingen mit 0:1 und verlieren den Anschluss nach oben.

Yilmaz forderte – seine Spieler lieferten: Von Beginn an hatte der FVN das Spielgeschehen im Griff und kam früh zu ersten guten Möglichkeiten. Nach einem Missverständnis in der Maichinger Abwehrreihe war Markus Fickeisen durch, doch GSV-Torhüter Mehmet Colak war noch vor Fickeisen am Ball (2.). Nur wenig später zog Asdren Gerxhaliu aus der Distanz ab, doch der Versuch strich knapp über das Ziel (5.). Auf der Gegenseite versuchte es Ehmke Kane von der Strafraumkante, doch auch dieser Abschluss verfehlte das Ziel knapp (8.).

Max Wanner verwandelt Foulelfmeter

Der FVN kontrollierte nun das Spiel, aber die Möglichkeiten blieben ungenutzt. Dies rächte sich beinahe, als Maichingens Mario Ferrelli durch die FVN-Abwehr brach und aus kurzer Distanz abschloss – doch Torhüter Krystian Rudnicki reagierte glänzend (21.). Als in der 35. Minute Fickeisen im Strafraum gefoult wurde, zeigte der souverän leitende Schiedsrichter Julian Kiefer auf den Punkt – und Max Wanner verwandelte zum 1:0 (35.). „Der Kontakt war da, aber für mich war das nicht unbedingt elfmeterwürdig“, sagte GSV-Coach Thomas Wohland und ergänzte fair: „Aber der Schiedsrichter stand besser, das müssen wir dann akzeptieren.“

Neuhausen bleibt dran

Danach lösten sich die Gäste aus Maichingen etwas, doch mehr als zwei Eckstöße – welche nichts einbrachten – kamen dabei nicht heraus. Kurz vor der Pause setzte sich Peter Güth im gegnerischen Strafraum durch und vollendete sehenswert zum 2:0 (42.).

Nach dem Seitenwechsel schalteten die Neuhausener etwas in den Verwaltungsmodus, und der GSV drückte. Doch dessen Bemühungen wurden gut verteidigt oder verfehlten das Ziel – teilweise sehr knapp. Der FVN kam nur noch selten nach vorne, aber Zählbares sprang nicht heraus. In der 78. Minute hatte Maichingens Endrit Syla die beste Möglichkeit, sein Versuch flog an der FVN-Abwehr und Rudnicki vorbei, landete aber nur am Aluminium. Nur eine Minute später strich Anil Saraks Distanzschuss nur knapp über das FVN-Gehäuse. Die Maichinger drängten nun weiter und das verschaffte dem FVN etwas mehr Räume, doch diese wurden vorerst nicht konsequent genug genutzt. Erst in der Nachspielzeit konterte der FVN nochmals und der eingewechselte David Govorusic stellte quasi mit dem Schlusspfiff den 3:0-Endstand her (90.+5).

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball – Verbandsliga: Der FC Esslingen hat das Glück des Tüchtigen

Fußball – Verbandsliga Der FC Esslingen hat das Glück des Tüchtigen

Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen sichern sich im Sportpark Weil gegen den Tabellenachten TSG Hofherrnweiler-Unterrombach einen späten 3:2-Sieg.

„Wir haben nicht gut verteidigt, die Gegentore fielen zu einfach“, ärgerte sich GSV-Trainer Wohland über die erste Hälfte, war aber mit dem zweiten Durchgang zufrieden: „Da haben wir so gespielt, wie wir uns das vorgenommen hatten. Wir waren zweikampfstärker, griffiger und hatten sehr gute Möglichkeiten. Nur das Glück hat gefehlt.“

Für den FVN „zählen nur noch Punkte“

FVN-Coach Yilmaz dagegen strahlte. „Es war eine komplett andere Einstellung als vergangene Woche. Wir haben viel miteinander gesprochen und mit sehr viel Leidenschaft sowie Teamgeist gespielt“, lobte er und war „sehr glücklich, dass wir drei Punkte gewonnen haben. Wir haben jetzt noch fünf Spiele, da zählen nur noch Punkte. Das geht nur über Kampf und Einsatz – und das hat das gesamte Team heute gezeigt“.

FV Neuhausen: Rudnicki; Potsolidis (46. Schenk), Plattenhardt (84. Memic), Denzinger, Gerxhaliu (71. Mozer), Wanner, Schestakow, Güth, Herzog (79. Arslan), Fickeisen (88. Govorusic), Fritz.

GSV Maichingen: Colak; Sarak, Topic, Klauß, Marques Moreira (64. Syla), Ferrelli (57. Orfeo), Komarica (64. Flaig), Filipovic (71. Peric), Semeraro, Schall, Ehmke.

Schiedsrichter: Julian Kiefer (Göppingen).

Zuschauer: 100.

Tore: 1:0 Wanner (35./Foulelfmeter), 2:0 Güth (42.), 3:0 Govorusic (90.+5).

Beste Spieler: Gerxhaliu, Wanner, Güth / Sarak, Syla.

Weitere Themen

Fußball – Zusammenfassung: Für den FV Plochingen wird es immer enger

Fußball – Zusammenfassung Für den FV Plochingen wird es immer enger

Fußball-Bezirksligist FV Plochingen verliert beim TSV Weilheim mit 2:0 und steckt im Tabellenkeller fest. Der TSV Deizisau spielt in der KLA gegen den VfBOEZ nur 0:0 unentschieden.
Von Horst Reutter
Handball – Oberliga: Aufholjagd des TSV Denkendorf reicht am Ende nicht aus

Handball – Oberliga Aufholjagd des TSV Denkendorf reicht am Ende nicht aus

Die Oberliga-Handballerinnen des TSV Denkendorf verlieren das letzte Saison-Top-Spiel zu Hause gegen die SG Weinstadt mit 22:29 und beenden die Saison auf Rang fünf.
Von Robin Kern
Handball – 3. Liga: TSV Neuhausen besiegt Rhein-Neckar Löwen II – und hält Platz sieben

Handball – 3. Liga TSV Neuhausen besiegt Rhein-Neckar Löwen II – und hält Platz sieben

Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen gewinnen gegen die Rhein-Neckar Löwen II mit 35:31. Coach Daniel Brack zieht bereits ein positives Saisonfazit.
Von Kerstin Dannath
Handball – Vorschau: Hoffnungsschimmer oder Stimmungskiller zum Saisonabschluss

Handball – Vorschau Hoffnungsschimmer oder Stimmungskiller zum Saisonabschluss

Handball-Oberligist TSV Wolfschlugen will Platz zwei sichern, der TSV Neuhausen II den Landesliga-Titel sowie Aufstieg in die Verbandsliga perfekt machen.
Von Robin Kern
Fußball – Vorschau: „Wir wissen, was die Stunde geschlagen hat“

Fußball – Vorschau „Wir wissen, was die Stunde geschlagen hat“

In der Fußball-Kreisliga A legt der TSV Wernau durch den 3:1-Sieg im vorgezogenen Spiel gegen den ASV Aichwald vor. Im Sportpark Weil treffen am Samstag „zwei Welten aufeinander“.
Von Sigor Paesler
Turnen – 2. Bundesliga: TSV Berkheim: großer Kader, große Ziele

Turnen – 2. Bundesliga TSV Berkheim: großer Kader, große Ziele

Die Turnerinnen des TSV Berkheim starten am 16. Mai mit fünf Zugängen in die Zweitliga-Saison und streben den Wiederaufstieg an.
Von Sigor Paesler
Judo – Wettkampf: Großer Erfolg für Katharina Narrain

Judo – Wettkampf Großer Erfolg für Katharina Narrain

Die Esslingerin holt beim Cadet-European-Cup in Berlin Silber.
Von unserer Redaktion
Doppelfunktion im Handball: Christoph Hönig: neue Prioritäten, alter Ehrgeiz

Doppelfunktion im Handball Christoph Hönig: neue Prioritäten, alter Ehrgeiz

Denkendorfs Frauen-Handball-Trainer Christoph Hönig spielt in der kommenden Saison für die Männer des Vereins. „Für beide Seiten ist das eine gute Sache.“
Von Sigor Paesler
Leichtathletik: Nachwuchsathleten in starker Frühform

Leichtathletik Nachwuchsathleten in starker Frühform

Der Leichtathletik-Nachwuchs des Kreises Esslingen präsentiert sich kurz vor den anstehenden Meisterschaften in guter Form und überzeugt mit schnellen Zeiten und Bestleistungen.
Von Martin Moll
EM-Qualifikation im Kunstradsport: Ruben Geyer verpasst K.-o.-Runde knapp

EM-Qualifikation im Kunstradsport Ruben Geyer verpasst K.-o.-Runde knapp

Dem Denkendorfer fehlten lediglich 0,5 Punkte.
Von rs
Weitere Artikel zu Landesliga Württemberg Abstiegskampf
 
 