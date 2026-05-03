Fußball – Landesliga FV Neuhausen zeigt „eine komplett andere Einstellung“
Der FV Neuhausen gewinnt mit 3:0 gegen den GSV Maichingen und verschafft sich ein Sechs-Punkte-Polster im Abstiegskampf in der Fußball-Landesliga.
Der FV Neuhausen gewinnt mit 3:0 gegen den GSV Maichingen und verschafft sich ein Sechs-Punkte-Polster im Abstiegskampf in der Fußball-Landesliga.
Für Trainer Ugur Yilmaz war klar: Im Abstiegskampf zählen nur noch Punkte. Durch den wichtigen 3:0 (2:0)-Sieg seines FV Neuhausen gegen den GSV Maichingen steht sein Team zwar weiter auf Rang elf der Fußball-Landesligatabelle, haben aber nun sechs Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsrang 13.