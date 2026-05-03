Fußball – Landesliga: FV Neuhausen zeigt „eine komplett andere Einstellung“

Für Trainer Ugur Yilmaz war klar: Im Abstiegskampf zählen nur noch Punkte. Durch den wichtigen 3:0 (2:0)-Sieg seines FV Neuhausen gegen den GSV Maichingen steht sein Team zwar weiter auf Rang elf der Fußball-Landesligatabelle, haben aber nun sechs Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsrang 13.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball – Landesliga TSV Köngen verliert den Anschluss nach oben Trotz guter Möglichkeiten unterliegen die Landesliga-Fußballer des TSV Köngen beim SV Böblingen mit 0:1 und verlieren den Anschluss nach oben. Yilmaz forderte – seine Spieler lieferten: Von Beginn an hatte der FVN das Spielgeschehen im Griff und kam früh zu ersten guten Möglichkeiten. Nach einem Missverständnis in der Maichinger Abwehrreihe war Markus Fickeisen durch, doch GSV-Torhüter Mehmet Colak war noch vor Fickeisen am Ball (2.). Nur wenig später zog Asdren Gerxhaliu aus der Distanz ab, doch der Versuch strich knapp über das Ziel (5.). Auf der Gegenseite versuchte es Ehmke Kane von der Strafraumkante, doch auch dieser Abschluss verfehlte das Ziel knapp (8.).

Max Wanner verwandelt Foulelfmeter

Der FVN kontrollierte nun das Spiel, aber die Möglichkeiten blieben ungenutzt. Dies rächte sich beinahe, als Maichingens Mario Ferrelli durch die FVN-Abwehr brach und aus kurzer Distanz abschloss – doch Torhüter Krystian Rudnicki reagierte glänzend (21.). Als in der 35. Minute Fickeisen im Strafraum gefoult wurde, zeigte der souverän leitende Schiedsrichter Julian Kiefer auf den Punkt – und Max Wanner verwandelte zum 1:0 (35.). „Der Kontakt war da, aber für mich war das nicht unbedingt elfmeterwürdig“, sagte GSV-Coach Thomas Wohland und ergänzte fair: „Aber der Schiedsrichter stand besser, das müssen wir dann akzeptieren.“

Neuhausen bleibt dran

Danach lösten sich die Gäste aus Maichingen etwas, doch mehr als zwei Eckstöße – welche nichts einbrachten – kamen dabei nicht heraus. Kurz vor der Pause setzte sich Peter Güth im gegnerischen Strafraum durch und vollendete sehenswert zum 2:0 (42.).

Nach dem Seitenwechsel schalteten die Neuhausener etwas in den Verwaltungsmodus, und der GSV drückte. Doch dessen Bemühungen wurden gut verteidigt oder verfehlten das Ziel – teilweise sehr knapp. Der FVN kam nur noch selten nach vorne, aber Zählbares sprang nicht heraus. In der 78. Minute hatte Maichingens Endrit Syla die beste Möglichkeit, sein Versuch flog an der FVN-Abwehr und Rudnicki vorbei, landete aber nur am Aluminium. Nur eine Minute später strich Anil Saraks Distanzschuss nur knapp über das FVN-Gehäuse. Die Maichinger drängten nun weiter und das verschaffte dem FVN etwas mehr Räume, doch diese wurden vorerst nicht konsequent genug genutzt. Erst in der Nachspielzeit konterte der FVN nochmals und der eingewechselte David Govorusic stellte quasi mit dem Schlusspfiff den 3:0-Endstand her (90.+5).

„Wir haben nicht gut verteidigt, die Gegentore fielen zu einfach“, ärgerte sich GSV-Trainer Wohland über die erste Hälfte, war aber mit dem zweiten Durchgang zufrieden: „Da haben wir so gespielt, wie wir uns das vorgenommen hatten. Wir waren zweikampfstärker, griffiger und hatten sehr gute Möglichkeiten. Nur das Glück hat gefehlt.“

Für den FVN „zählen nur noch Punkte“

FVN-Coach Yilmaz dagegen strahlte. „Es war eine komplett andere Einstellung als vergangene Woche. Wir haben viel miteinander gesprochen und mit sehr viel Leidenschaft sowie Teamgeist gespielt“, lobte er und war „sehr glücklich, dass wir drei Punkte gewonnen haben. Wir haben jetzt noch fünf Spiele, da zählen nur noch Punkte. Das geht nur über Kampf und Einsatz – und das hat das gesamte Team heute gezeigt“.

FV Neuhausen: Rudnicki; Potsolidis (46. Schenk), Plattenhardt (84. Memic), Denzinger, Gerxhaliu (71. Mozer), Wanner, Schestakow, Güth, Herzog (79. Arslan), Fickeisen (88. Govorusic), Fritz.

GSV Maichingen: Colak; Sarak, Topic, Klauß, Marques Moreira (64. Syla), Ferrelli (57. Orfeo), Komarica (64. Flaig), Filipovic (71. Peric), Semeraro, Schall, Ehmke.

Schiedsrichter: Julian Kiefer (Göppingen).

Zuschauer: 100.

Tore: 1:0 Wanner (35./Foulelfmeter), 2:0 Güth (42.), 3:0 Govorusic (90.+5).

Beste Spieler: Gerxhaliu, Wanner, Güth / Sarak, Syla.