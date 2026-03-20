Fußball Landesliga Gabrijel Kolar überzeugt beim SV Leonberg/Eltingen
Der junge Stürmer hat zuletzt das Landesliga-Spiel in Kaisersbach entschieden. Gut möglich, dass er am Samstag (15 Uhr) beim Heimspiel gegen Schwäbisch Hall wieder dabei ist.
Der junge Stürmer hat zuletzt das Landesliga-Spiel in Kaisersbach entschieden. Gut möglich, dass er am Samstag (15 Uhr) beim Heimspiel gegen Schwäbisch Hall wieder dabei ist.
„Venit, vidit, percussit“, eine lose Übersetzung für „er kam, er sah, er traf“. Er ist Gabrijel Kolar. Der 19-Jährige kam im Winter als Neuzugang zum SV Leonberg/Eltingen, er sah dort bessere Einsatzchancen als bei seinem Ex-Verein Croatia Stuttgart. Und er traf, nahezu immer.