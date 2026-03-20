Fußball Landesliga: Gabrijel Kolar überzeugt beim SV Leonberg/Eltingen

„Venit, vidit, percussit“, eine lose Übersetzung für „er kam, er sah, er traf“. Er ist Gabrijel Kolar. Der 19-Jährige kam im Winter als Neuzugang zum SV Leonberg/Eltingen, er sah dort bessere Einsatzchancen als bei seinem Ex-Verein Croatia Stuttgart. Und er traf, nahezu immer.

Bei seinem Debüt für die zweite Mannschaft in einem Testspiel netzte Kolar gleich dreifach. Zum Ligastart in der Kreisliga A2 knüpfte er nahtlos an die starke Vorbereitung an, traf beim 5:1-Sieg über den KSV Renningen doppelt. Auch in den folgenden Partien gegen den FC Gerlingen und den TSV Höfingen knipste der Neuzugang, nur gegen den TSV Heimerdingen II blieb Kolar torlos.

Torjäger knipst auch beim Landesliga-Debüt

Doch die Verantwortlichen beim SV hatten genug gesehen, er wurde für das Duell beim SV Kaisersbach erstmals in den Kader der ersten Mannschaft von Trainer Robert Gitschier berufen. Auch dort kam er zum Einsatz – spät, aber mit umso mehr Einfluss. In der 79. Minute wurde er beim Stand von 1:1 für Ennio Ohmes, Top-Torjäger der Mannschaft und Schützen des Führungstreffers, eingewechselt. Nur sechs Minuten später gelang dem Debütanten nach Ablage von Pascal Nufer der gefeierte Siegtreffer.

In der Hinrunde stürmte Kolar (Mi.) noch für Croatia Stuttgart – zufrieden war er dort aber nicht. Foto: Günter E. Bergmann - Photography

Für Kolar ist der Wechsel nach Eltingen eine Rückkehr. Der in Zarbok, 25 Kilometer nördlich der Hauptstadt Zagreb geborene Kroate, spielte bereits in der B-Jugend für den SV. Als Drittklässler kam er nach Stuttgart und lernte das Fußballspielen beim TSV Weilimdorf. Bei Croatia Stuttgart suchte er eine neue Herausforderung, schon im vergangenen Sommer zeigte der SV Leonberg/Eltingen Interesse am jungen Stürmer. Kolar, der schon früh im aktiven Bereich debütierte, entschied sich für den Verbleib, doch seine Einsatzzeiten blieben überschaubar. In zehn Spielen bekam er nur einmal das Vertrauen für 90 Minuten, traf nur zweimal – es bedurfte dringend eines Tapetenwechsels.

Stürmer forcierte seinen Wechsel

Also suchte Kolar wieder den Kontakt zum SV, der den beidfüßigen Akteur gerne aufnahm. Die Bedingung war jedoch, dass er zunächst seine Minuten für die abstiegsbedrohte Kreisliga-Mannschaft sammeln sollte. Von der Bezirksliga in die Kreisliga, für Kolar allerdings kein Rückschritt. „Ich bekomme deutlich mehr Spielminuten“, freut er sich. Der Stürmer startete in allen vier Pflichtspielen der Zweitvertretung, wurde nur zweimal ausgewechselt und erzielte vier Tore. Kolar fühlt sich wohl, er findet, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Der Fokus liegt für ihn zunächst auf dem Klassenerhalt mit der Zweitvertretung: „Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir die Liga halten und möchte so viel wie möglich dazu beitragen.“

Trainer Robert Gitschier sieht Kolar perspektivisch als Teil der ersten Mannschaft. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Für die Zukunft hat Robert Gitschier den Stürmer aber auf dem Zettel. „Er hat sich das erarbeitet, weil er sehr fleißig und ehrgeizig ist“, lobt der Coach seinen Schützling, der einmal wöchentlich mit der ersten Mannschaft trainiert. Der lernwillige Spieler überzeugt den Trainer vor allem durch seine Schnelligkeit und Dynamik. „Aber er ist noch sehr jung und muss seine Spielzeit noch in der Zweiten holen. Die Türen in die erste Mannschaft sind immer offen“, sagt er. Gitschier kann sich vorstellen, dass Kolar zur kommenden Saison fest in der ersten Mannschaft spielt. Gut für den angehenden Abiturienten: Am kommenden Wochenende spielt die erste Mannschaft am Samstag (15 Uhr) gegen Schwäbisch Hall, die zweite am Sonntag (15 Uhr) in Möglingen. Die Chance auf einen weiteren Einsatz in der Landesliga steht gut, vielleicht auch für das nächste Tor.