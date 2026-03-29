Mit einem 3:1-Sieg in Maichingen sind die Filderstädter plötzlich wieder an der Spitzengruppe dran. Derweil steht hinter den Kulissen der nächste Abgang fest.
Na also, es geht doch noch! Erleichterung allenthalben beim Fußball-Landesligisten TSV Bernhausen: Nach vier Niederlagen in Serie hat der vormalige Titelmitfavorit einen Rutsch vollends in die Krise verhindert. Ja, mehr: Mit seinem 3:1-Auswärtssieg beim GSV Maichingen ist er prompt einer der großen Gewinner des Spieltags. „Verrückt. Irgendwie will diese Saison wohl keiner Meister werden“, sagt der Trainer Roko Agatic halb kopfschüttelnd, halb lachend beim Blick auf die Tabelle. Da in deren Spitzengruppe erneut das große Stolpern war, sind die Filderstädter wieder bis auf zwei Punkte am Relegationsrang dran. Hat manch einer im Aufstiegsrennen zu früh den Abgesang angestimmt?